Valóban kiszáradhat a Balaton? Szakértő tisztázta a helyzetet
Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt. Sokan az elavult vízügyi infrastruktúrát, a klímaváltozást és az emberi hanyagságot okolják a helyzetért. De mi is a valóság, miért ilyen alacsony a Balaton vízszintje?
A témakört dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója járta körül. Mint megfogalmazta: a Balaton vízszintje folyamatosan változik, alapvetően egy sekély vizű ároktó, hasonlóan a Velencei-tóhoz. Vízgyűjtő területe kicsi, a tó legfőbb vízforrása a Zala folyó, emellett több kisebb patak, ér és felszín alatti vízfolyás is hozzájárul a Balaton vízszintjének fenntartásához. A tó vízszintje szinte teljes mértékben a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. Az elmúlt 10-20 évben több alkalommal is előfordult hasonlóan alacsony vízállás, mint most; a legalacsonyabb vízszintet 2003. október 4-én mérték, 23 centiméterrel. Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet.
Mi okozza a jelenlegi extrém alacsony vízszintet?
Az első és legfontosabb kiváltó ok a csapadékhiány - vélekedik a szakember. Tavaly és idén az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén; egyes kistájakon a hiány elérte a 45 százalékot. A száraz tél szintén közrejátszott abban, hogy ilyen alacsony lett a vízállás. A 2024/2025-ös tél szokatlanul száraz volt, ami kedvezőtlenül hatott a talajvíz és a tavak vízháztartására. Ez egyébként önmagában nem a klímaváltozás közvetlen következménye, hiszen a téli csapadék mennyisége hosszabb távon inkább növekvő tendenciát mutat. A helyzetért a változó csapadékeloszlás is felelős. A klímaváltozás hatására átalakul a nyári csapadék mintázata: kevesebb a csapadékos nap, így a talaj és a vízfolyások nem tudnak megfelelően regenerálódni. Az egyik legnagyobb problémát ugyanakkor az erős párolgás okozza. A gyakoribb és intenzívebb hőhullámok következtében nő a tó vízfelületéről történő párolgás. És nem feledkezetünk meg a mederállapotról sem. A tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, különösen a déli parton. A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne.
Mi várható a közeljövőben?
Dr. Kovács Erik úgy véli: a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de az időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. A szakemberek szerint a következő években az alábbi folyamatokra számíthatunk:
- Ingadozó vízszintek: A tó vízszintje a jövőben is erősen függ majd a csapadékviszonyoktól. Lesznek időszakok, amikor újra magas lesz a vízállás, de a szélsőségesen alacsony időszakok gyakoribbá válhatnak.
- Gyorsabb párolgás: A melegedő klíma miatt a párolgási veszteség nőni fog, különösen a hosszú, forró nyári időszakokban.
- Műszaki beavatkozások szükségessége: A vízszint szabályozása, a Sió-zsilip korszerűsítése, valamint a vízpótlás és a mederkotrás kérdése kulcsfontosságú lesz.
- Ökológiai hatások: Az alacsony vízállás hatással van az élővilágra, különösen a nádasokra és a halállományra. Egyes sekély partszakaszok „elmocsarasodhatnak”, ami hosszú távon megváltoztatja a tó ökológiai egyensúlyát.
- Alkalmazkodási lépések: A turizmus, a part menti építkezések és a vízgazdálkodás területén alkalmazkodni kell a változó hidrológiai viszonyokhoz – például a természetes partszakaszok megőrzésével, vízvisszatartó intézkedésekkel és a vízpótlás kutatásával.
A jövő kulcsa az adaptáció
A Balaton kiszáradása tehát nem reális forgatókönyv, de a klímaváltozás, a csapadékhiány és az emberi beavatkozások miatt a tó sérülékenyebbé válik. A jövő kulcsa az adaptáció: a fenntartható vízgazdálkodás, a természetes vízmozgások helyreállítása és a part menti ökoszisztémák védelme nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Balaton a következő generációk számára is megőrizze jellegét.