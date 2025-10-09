Valóban kiszáradhat a Balaton? Szakértő tisztázta a helyzetet

A témakört dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója járta körül. Mint megfogalmazta: a Balaton vízszintje folyamatosan változik, alapvetően egy sekély vizű ároktó, hasonlóan a Velencei-tóhoz. Vízgyűjtő területe kicsi, a tó legfőbb vízforrása a Zala folyó, emellett több kisebb patak, ér és felszín alatti vízfolyás is hozzájárul a Balaton vízszintjének fenntartásához. A tó vízszintje szinte teljes mértékben a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. Az elmúlt 10-20 évben több alkalommal is előfordult hasonlóan alacsony vízállás, mint most; a legalacsonyabb vízszintet 2003. október 4-én mérték, 23 centiméterrel. Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet.

Dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint a Balaton vízszintje több tényezőtől függ. Fotó: ZH Archívum

Mi okozza a jelenlegi extrém alacsony vízszintet?

Az első és legfontosabb kiváltó ok a csapadékhiány - vélekedik a szakember. Tavaly és idén az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén; egyes kistájakon a hiány elérte a 45 százalékot. A száraz tél szintén közrejátszott abban, hogy ilyen alacsony lett a vízállás. A 2024/2025-ös tél szokatlanul száraz volt, ami kedvezőtlenül hatott a talajvíz és a tavak vízháztartására. Ez egyébként önmagában nem a klímaváltozás közvetlen következménye, hiszen a téli csapadék mennyisége hosszabb távon inkább növekvő tendenciát mutat. A helyzetért a változó csapadékeloszlás is felelős. A klímaváltozás hatására átalakul a nyári csapadék mintázata: kevesebb a csapadékos nap, így a talaj és a vízfolyások nem tudnak megfelelően regenerálódni. Az egyik legnagyobb problémát ugyanakkor az erős párolgás okozza. A gyakoribb és intenzívebb hőhullámok következtében nő a tó vízfelületéről történő párolgás. És nem feledkezetünk meg a mederállapotról sem. A tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, különösen a déli parton. A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne.

Mi várható a közeljövőben?

Dr. Kovács Erik úgy véli: a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de az időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. A szakemberek szerint a következő években az alábbi folyamatokra számíthatunk: