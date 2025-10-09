október 9., csütörtök

Dénes névnap

16°
+18
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vízszint

1 órája

Valóban kiszáradhat a Balaton? Szakértő tisztázta a helyzetet

Címkék#Balaton#vízszint#Klímapolitikai Intézet#csapadékhiány

Az elmúlt hetekben vezető hír lett, hogy Magyarország legnagyobb tava, a Balaton vízszintje rekordalacsony szintre süllyedt. Sokan az elavult vízügyi infrastruktúrát, a klímaváltozást és az emberi hanyagságot okolják a helyzetért. De mi is a valóság, miért ilyen alacsony a Balaton vízszintje?

Zaol.hu
Valóban kiszáradhat a Balaton? Szakértő tisztázta a helyzetet

A témakört dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója járta körül. Mint megfogalmazta: a Balaton vízszintje folyamatosan változik, alapvetően egy sekély vizű ároktó, hasonlóan a Velencei-tóhoz. Vízgyűjtő területe kicsi, a tó legfőbb vízforrása a Zala folyó, emellett több kisebb patak, ér és felszín alatti vízfolyás is hozzájárul a Balaton vízszintjének fenntartásához. A tó vízszintje szinte teljes mértékben a vízgyűjtő területére hulló csapadéktól függ. Az elmúlt 10-20 évben több alkalommal is előfordult hasonlóan alacsony vízállás, mint most; a legalacsonyabb vízszintet 2003. október 4-én mérték, 23 centiméterrel. Ugyanakkor az utóbbi években jellemzően magas volt a vízállás, a Sió-csatornán keresztül többször is le kellett ereszteni a többletvizet.

Balaton vízszintje
Dr. Kovács Erik, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatója szerint a Balaton vízszintje több tényezőtől függ.   Fotó: ZH Archívum

Mi okozza a jelenlegi extrém alacsony vízszintet?

Az első és legfontosabb kiváltó ok a csapadékhiány - vélekedik a szakember. Tavaly és idén az átlagnál jóval kevesebb csapadék hullott a Balaton vízgyűjtőjén; egyes kistájakon a hiány elérte a 45 százalékot. A száraz tél szintén közrejátszott abban, hogy ilyen alacsony lett a vízállás. A 2024/2025-ös tél szokatlanul száraz volt, ami kedvezőtlenül hatott a talajvíz és a tavak vízháztartására. Ez egyébként önmagában nem a klímaváltozás közvetlen következménye, hiszen a téli csapadék mennyisége hosszabb távon inkább növekvő tendenciát mutat. A helyzetért a változó csapadékeloszlás is felelős. A klímaváltozás hatására átalakul a nyári csapadék mintázata: kevesebb a csapadékos nap, így a talaj és a vízfolyások nem tudnak megfelelően regenerálódni. Az egyik legnagyobb problémát ugyanakkor az erős párolgás okozza. A gyakoribb és intenzívebb hőhullámok következtében nő a tó vízfelületéről történő párolgás. És nem feledkezetünk meg a mederállapotról sem. A tó idősödő, több helyen sekély és feltöltődő állapotban van, különösen a déli parton. A meder kotrása, a természetes vízáramlás helyreállítása több helyen elengedhetetlen lenne.

Mi várható a közeljövőben?

Dr. Kovács Erik úgy véli: a jelenlegi trendek alapján a Balaton nem fog kiszáradni, de az időszakos és térbeli szélsőségek egyre gyakoribbak lesznek. A szakemberek szerint a következő években az alábbi folyamatokra számíthatunk:

  1. Ingadozó vízszintek: A tó vízszintje a jövőben is erősen függ majd a csapadékviszonyoktól. Lesznek időszakok, amikor újra magas lesz a vízállás, de a szélsőségesen alacsony időszakok gyakoribbá válhatnak.
  2. Gyorsabb párolgás: A melegedő klíma miatt a párolgási veszteség nőni fog, különösen a hosszú, forró nyári időszakokban.
  3. Műszaki beavatkozások szükségessége: A vízszint szabályozása, a Sió-zsilip korszerűsítése, valamint a vízpótlás és a mederkotrás kérdése kulcsfontosságú lesz.
  4. Ökológiai hatások: Az alacsony vízállás hatással van az élővilágra, különösen a nádasokra és a halállományra. Egyes sekély partszakaszok „elmocsarasodhatnak”, ami hosszú távon megváltoztatja a tó ökológiai egyensúlyát.
  5. Alkalmazkodási lépések: A turizmus, a part menti építkezések és a vízgazdálkodás területén alkalmazkodni kell a változó hidrológiai viszonyokhoz – például a természetes partszakaszok megőrzésével, vízvisszatartó intézkedésekkel és a vízpótlás kutatásával.
Fontos, hogy megőrizzük a természetes partszakaszoat és nádasokat.   Fotó: Pezzetta Umberto

A jövő kulcsa az adaptáció

A Balaton kiszáradása tehát nem reális forgatókönyv, de a klímaváltozás, a csapadékhiány és az emberi beavatkozások miatt a tó sérülékenyebbé válik. A jövő kulcsa az adaptáció: a fenntartható vízgazdálkodás, a természetes vízmozgások helyreállítása és a part menti ökoszisztémák védelme nélkülözhetetlen ahhoz, hogy a Balaton a következő generációk számára is megőrizze jellegét.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu