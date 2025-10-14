október 14., kedd

Mogyoró és málna - ízekben a balatoni naplemente

57 perce

Ez a süti hódította meg a Balatont – és Zalában született!

Címkék#süti#Balaton#hableány

Málnával és mogyoróval a tó legendáit kelti életre a Hableány, ízekben idézi fel a Balaton sokszínű világát. Ez a desszert a Balaton sütije. A győztes finomság a balatongyöröki Promenád Kávéház desszertje, csakúgy, mint a mentes kategória legjobbja, a Balaton Kincse.

Keszey Ágnes

Zalában született meg a Balaton sütije, mely több mint harminc desszertkreáció közül nyerte el ezt a címet azon a versenyen, melyet a  VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány hirdetett meg a Magyar Cukrász Ipartestülettel partnerségben. 

Hableány, Promenád Kávéház, Balaton sütije
Vadócz Jenő, a Promenád Kávéház cukrásza kínálja a Hableányt  - ez a desszert a Balaton sütije
Fotó:  VisitBalaton365 

Mi is a Balaton sütije?  A tó mesés hangulata - édes ízekben 

A cél az volt, hogy megtalálják azt a süteményt, mely ízekben tükrözi a balatoni hangulatot,  képviseli a régiót. A helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást. A Balaton sütije versenyen a cukrászokat a Balaton természeti kincsei, legendái, szőlőhegyei és gyümölcsei ihlették meg. A Balaton sütije versenyre nevezett desszertekben a Balaton ízei jelentek meg édes harmóniában:  a mogyoró, dió, mandula, szilva, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna.

Hableány a Balaton sütije: mogyoróval és málnával  a naplemente hangulatát idézi

A badacsonyi Füge Feszten hirdették ki a  verseny eredményét: a balatongyöröki Promenád Kávéház kreációja, a Hableány lett a Balaton sütije 2025-ben.  "A Hableány nem egyszerű desszert, hanem legenda. A mogyoró mély íze a föld szívdobbanása, a málna rubinvörös árnyalata a vulkánok tüze, a mousse és a zselé aranyló tükre pedig maga a naplemente a víz fölött. A Hableány a Balaton lelkét őrzi: a vágyat, a szépséget, az elérhetetlen titkot.
Egy falat, ami nem csupán íz, hanem történet, amelyet a tó ír tovább"  - fogalmazta meg az édes titkot a Promenád Kávéház.

 

 A versenyt meghirdető VisiBalaton365 hozzáteszi: a Hableány egy falat mese: a Balaton mélyének titkos világa, ahol a szépség, a vágy és az örök titok találkozik.
A Balaton sütije desszertkreáció Vadócz Jenő nevéhez fűződik, csakúgy, mint a Balaton sütije verseny mentes kategóriájának győztese.

A Balaton kincsei a mindenmentes finomság: áfonyás, málnás, mogyorós ízkavalkád kakaós piskóta ölelésében

A  glutén-, tej- és cukormentes, Balaton kincsei desszert áfonya–málna zselével, mogyorómousse-szal és kakaós piskótával készült. Erről is költőien ír a cukrászműhely, ahol a Balaton Mindenmentes sütije született. 

 


"A Balaton mélyén nem aranyat, hanem ízeket találni. A mogyoró mousse selyme, a tonkababos málna-áfonya zselé lüktető szíve — ez a desszert maga a természet tiszta ajándéka, egy rejtett drágakő a tó mélyéről".

Fiatalosan és édesen  - szilvás desszert aranylóan 

A Balaton sütije verseny szervezői a juniorok számára is meghirdettek egy külön kategóriát, melyen Lovas Nóra, cukrász szaktechnikus tanuló Tópart kincse sütijével lett a győztes. A fiatal tehetség a siófoki Dinasztia Cukrászda színeiben indult. 

 

A finomságot - melyben a pálinkás szilvazselé és a mandulamousse rétegeit fahéjas linzer és roppanós grillázs egészíti ki, a karamellás bevonat és az aranyfényű díszítés a Balaton partjának különleges kincseit idézi -  Bán Tamás tulajdonos szakmai felügyeletével alkotta meg.


 

 

 

