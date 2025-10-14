Ez a süti hódította meg a Balatont – és Zalában született!

Zalában született meg a Balaton sütije, mely több mint harminc desszertkreáció közül nyerte el ezt a címet azon a versenyen, melyet a VisitBalaton365 Nkft. és a Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány hirdetett meg a Magyar Cukrász Ipartestülettel partnerségben.

Vadócz Jenő, a Promenád Kávéház cukrásza kínálja a Hableányt - ez a desszert a Balaton sütije

Fotó: VisitBalaton365

Mi is a Balaton sütije? A tó mesés hangulata - édes ízekben

A cél az volt, hogy megtalálják azt a süteményt, mely ízekben tükrözi a balatoni hangulatot, képviseli a régiót. A helyi alapanyagokat és a gasztronómiai kreativitást. A Balaton sütije versenyen a cukrászokat a Balaton természeti kincsei, legendái, szőlőhegyei és gyümölcsei ihlették meg. A Balaton sütije versenyre nevezett desszertekben a Balaton ízei jelentek meg édes harmóniában: a mogyoró, dió, mandula, szilva, szőlő, bor, barack, körte, füge, áfonya és málna.

Hableány a Balaton sütije: mogyoróval és málnával a naplemente hangulatát idézi

A badacsonyi Füge Feszten hirdették ki a verseny eredményét: a balatongyöröki Promenád Kávéház kreációja, a Hableány lett a Balaton sütije 2025-ben. "A Hableány nem egyszerű desszert, hanem legenda. A mogyoró mély íze a föld szívdobbanása, a málna rubinvörös árnyalata a vulkánok tüze, a mousse és a zselé aranyló tükre pedig maga a naplemente a víz fölött. A Hableány a Balaton lelkét őrzi: a vágyat, a szépséget, az elérhetetlen titkot.

Egy falat, ami nem csupán íz, hanem történet, amelyet a tó ír tovább" - fogalmazta meg az édes titkot a Promenád Kávéház.

A versenyt meghirdető VisiBalaton365 hozzáteszi: a Hableány egy falat mese: a Balaton mélyének titkos világa, ahol a szépség, a vágy és az örök titok találkozik.

A Balaton sütije desszertkreáció Vadócz Jenő nevéhez fűződik, csakúgy, mint a Balaton sütije verseny mentes kategóriájának győztese.

A Balaton kincsei a mindenmentes finomság: áfonyás, málnás, mogyorós ízkavalkád kakaós piskóta ölelésében

A glutén-, tej- és cukormentes, Balaton kincsei desszert áfonya–málna zselével, mogyorómousse-szal és kakaós piskótával készült. Erről is költőien ír a cukrászműhely, ahol a Balaton Mindenmentes sütije született.