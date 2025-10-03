Tudod miben pancsikolsz? Antidepresszáns, fogamzásgátló, sőt még kokain is van a Balatonban

A Balaton vizében már 2024-ben is kimutattak gyógyszermaradványokat, a PTE és a Pannon Egyetem idei vizsgálata pedig megerősítette, a baj itt van velünk. Persze, nem a Balatonba szórjuk a pirulákat, ám a kukába vagy a lefolyóba dobott gyógyszerek a természetes vizekbe kerülhetnek. Van már nyoma mindennek a Dunában és a Tiszában is. Most a BENU Magyarország Zrt. indított szemléletformáló kampányt. Részletek a sonline.hu-n olvashatók.

Sajnos, már a Balatonból is kimutathatók a gyógyszermaradványok

Forrás: sonline.hu / Krausz Andrea

