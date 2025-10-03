1 órája
Tudod miben pancsikolsz? Antidepresszáns, fogamzásgátló, sőt még kokain is van a Balatonban
Tudja, mi van a Balatonban? Például antidepresszáns, epilepszia-gyógyszer, fogamzásgátló, sőt még kokain is, írja somogyi testvérportálunk.
A Balaton vizében már 2024-ben is kimutattak gyógyszermaradványokat, a PTE és a Pannon Egyetem idei vizsgálata pedig megerősítette, a baj itt van velünk. Persze, nem a Balatonba szórjuk a pirulákat, ám a kukába vagy a lefolyóba dobott gyógyszerek a természetes vizekbe kerülhetnek. Van már nyoma mindennek a Dunában és a Tiszában is. Most a BENU Magyarország Zrt. indított szemléletformáló kampányt. Részletek a sonline.hu-n olvashatók.
Már tavaly júliusban is megírtuk: a Balaton élővilágát a fürdőzők által bevitt naptejek, szexhormonok és drogmaradványok fenyegetik. A helyzet egy év alatt, sajnos nem javult. Írásunkat itt olvashatja.
Növényvédő szerek, mikroműanyagok is veszélyeztetik a vízi életet