október 3., péntek

Helga névnap

+14
+5
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Vidd vissza a lejárt pirulát!

1 órája

Tudod miben pancsikolsz? Antidepresszáns, fogamzásgátló, sőt még kokain is van a Balatonban

Címkék#szexhormon#Balaton#antidepresszáns#kokain#gyógyszer

Tudja, mi van a Balatonban? Például antidepresszáns, epilepszia-gyógyszer, fogamzásgátló, sőt még kokain is, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A Balaton vizében már 2024-ben is kimutattak gyógyszermaradványokat, a PTE és a Pannon Egyetem idei vizsgálata pedig megerősítette, a baj itt van velünk. Persze, nem a Balatonba szórjuk a pirulákat, ám a kukába vagy a lefolyóba dobott gyógyszerek a természetes vizekbe kerülhetnek. Van már nyoma mindennek a Dunában és a Tiszában is. Most a BENU Magyarország Zrt. indított szemléletformáló kampányt. Részletek a sonline.hu-n olvashatók. 

Sajnos, már a Balatonból is kimutathatók a gyógyszermaradványok
Forrás: sonline.hu / Krausz Andrea

Már tavaly júliusban is megírtuk: a Balaton élővilágát a fürdőzők által bevitt naptejek, szexhormonok és drogmaradványok fenyegetik. A helyzet egy év alatt, sajnos nem javult. Írásunkat itt olvashatja. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu