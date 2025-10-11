56 perce
Tudta? A Balaton-felvidék is világörökség lehet – itt tart most a folyamat
Kézzelfogható közelségbe került, hogy világörökséggé váljon a Balaton-felvidéki kultúrtáj. Az Építési és Közlekedési Minisztérium (ÉKM) a közelmúltban benyújtotta az UNESCO illetékes egységéhez, a Világörökség Titkársághoz az előzetes értékelési dokumentumot. Ha megkapja a címet a Balaton-felvidék, hévízi és keszthelyi területek is a világörökség részeivé válnak.
A Badacsony. A Balaton-felvidék a világörökség része lehet
Fotó: Fejérdy Tamás
Nyolc magyar helyszín szerepel jelenleg a világörökségek listáján, de a legutóbb felvett, a Tokaji borvidék is több mint húsz éve kapta meg ezt a címet. És több mint húsz éve már annak is, hogy Sándor Péter környezetmérnök a fejébe vette, a Balaton-felvidék méltó arra, hogy kultúrtájként a világörökség részévé váljon.
Az UNESCO által meghatározott kultúrtáj a legösszetettebb örökségi kategória, ezért a világörökségi jelöléshez sok szakterület együttes munkájára van szükség: a műemlékvédelemtől a természetvédelmen, geológián, néprajzon át a kultúrantropológiáig. A feladat az volt, hogy megtalálják a közös pontot, amelyre a Balaton-felvidék értékeit fel lehet fűzni, amelyik egyszerre kezeli a természeti és a kulturális örökséget, mivel a kultúrtáj a természet és az ember évszázados kölcsönhatása révén formálódott. A Balaton Világörökségéért Alapítvány megbízásából és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával született meg az a tanulmány, amelyik nagyrészt alapjául szolgált az ÉKM által elkészített és most előzetes értékelésre az UNESCO Világörökségi Központ asztalára kerül dokumentációnak.
Az a két UNESCO szakember, akik az 1972-ben elfogadott Világörökségi Egyezmény szövegét egykor megfogalmazták, azt remélték, legalább száz méltó helyszínt találnak a világörökség címre. Elszámolták magukat. Ma 1248 tétel szerepel a listán: 530 európai, 120-130 latin-amerikai és Karib térségbeli, 120 afrikai, 100 körüli arab országbeli és 280 körüli ázsiai. De mind közül csupán 300 a természeti, a többi 972 kulturális érték.
Ezeken belül a kultúrtáj fiatal örökségi kategória, akkor vezették be, amikor a kilencvenes évekre nyilvánvalóvá vált, hogy túlreprezentált a világörökségi helyszínek között az Észak-Amerikát és Izraelt is magába foglaló európai régió, mondja Fejérdy Tamás, építész, műemlékvédelmi szakember, az említett tanulmányt készítő munkacsoport egyik tagja. Az UNESCO politikailag meghatározott szervezet is, ezért a világ régiói számára az egyenlő esélyek megteremtésére 1992-94 között határoztak a kultúrtáj kategória bevezetéséről. Az ázsiai, afrikai és dél-amerikai országok ezért kezdeményezték, hogy ne csak kiemelkedő a műemlékek, hanem az ember és a természet együttélésének különleges területei is felkerülhessenek a világörökségi listára.
Keszthely belterületi részei és a Hévízi-tó is része lehet a világörökségnek
A Balaton-felvidéki kultúrtáj a most elkészült anyag szerint a Tihanyi-félszigetet, a Tapolcai-medencét, a Káli-medencét, a Hévízi-tavat és Balatonfüred reformkori városrészét foglalja magában. Pontosabban a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Kis-Balaton nélküli településeit, amelyekhez Balatonfüred, Keszthely és Hévíz védett belterületi részei is kapcsolódnak. A vulkanizmushoz hozzáadódik a Haláp-hegy, amely a maga csonkult formájában éppen, hogy a természet és az ember kölcsönhatását tükrözi, illetve a Veszrémfajsz-Balácapusztai római kori villagazdaság, valamint Valcum, azaz a fenékpusztai római együttes.
A hasonlóan nagy területű kultúrtáj világörökségek közül Fejérdy Tamás példaként hozza fel az ausztriai Wachaut, és a Loire-völgyet, amelyek szintén nagyobb összefüggéseket kezelnek. A Balaton esetében a vízparti részek csak védőzónaként szerepelhetnek, hiszen ezen a területen az elmúlt évtizedekben sok minden történt, megváltozott, mondja Fejérdy Tamás, így a part, illetve a teljes vízfelület, mint a reménybeli világörökségi helyszín egységes védőzónája, a majdani világörökség – valóban kiemelkedő szépségű – látványát és élvezehetőségét biztosítja.
A tájegység szíve-lelke a Geopark. A Tapolcai-medence úgy gyönyörű, hogy nem drámai szépség. Szelíd és karakteres, inspiratív táj. Itt még lehetőség van a további pusztítás megállítására. Jó példa rá a Haláp-hegy, amelyet kishíján elbányásztak, szerencsére a Badacsony hegy esetében sikerült elérni, hogy a hatvanas évek óta nem robbantanak a Balaton-felvidéken. A területen megjelenő ember az őskortól napjainkig a földfelszín adottságaihoz alkalmazkodva használta, formálta ezt a tájat a mezőgazdaság, a halászat, a nádgazdálkodás, a szőlőművelés, a bazaltbányászat, a gyógyvíz-ivókúra, a fürdőkultúra révén, így vált az itt élő népek – kelták, rómaiak, németek és magyarok – által kiemelkedő jelentőségű kultúrtájjá. Természeti szépségei mellett tehát történeti jelentősége is van, a különböző korszakok emlékei nemcsak egymásra rétegeződtek, hanem nyomot is hagytak a tájban.
Magyar világörökségek:
- Hollókő,
- Budapest,
- Pannonhalmi bencés főapátság,
- Hortobágyi Nemzeti Park,
- pécsi ókeresztény sírkamrák,
- Fertő táj,
- Tokaj borvidék,
- Aggteleki barlang
Védettséget jelent-e a világörökség cím?
Meg tudja-e állítani a Balaton-felvidéken az esetleges, oda nem illő, ezért rossz irányú fejlődését? Világörökségnek csak azt lehet jelölni, amit maga az állam véd, feleli a szakember, ilyen értelemben nem jelent többletkorlátozást a világörökségi elismerés. Komolyan kell venni tehát az egymást részben át is fedő országos és helyi védettségeket, más korlátozás nincs, egy ekkora, sokféle egységből álló területet nem igazán lehetne azonos színtű követelmények szerint védetté nyilvánítani.
Az élet megy tovább, a hely szelleméhez illően
A kérdés, hogyan, merre: az értékeket tiszteletben tartó, megőrző szemlélettel, a hely szelleméhez illő módon. A nemzetközi elismerés hatalmas lehetőség. Attól, hogy a világörökségi felvétellel kirakatba kerülhet, mindenképpen nagyobb figyelmet, ezáltal védelmet kap. Nem a világörökséghez tartozó kérdés, hogy a balatoni építési szabályzat hogyan kezeli az anomáliákat, hogyan tartja meg identitását a táj, de ha megkapja a címet, attól kezdve már az egész világ szeme előtt történik minden. Ezért a fenyegetés is ott van, hogy el is vehetik a megszerzett címet, mint ahogy az három esetben már meg is történt. Mindaz, ami a természeti adottságok és az emberi tevékenység kölcsönhatásában meghatározza a kultúrtájat, fontos attribútum. A Balaton-felvidéken például a római kor óta folyik szőlőművelés, de ha olyan mértékű művelésváltás történik, amely miatt elveszíti ezt a jellegzetességét, elronthatjuk vele a tájat.
Miért jó a Balaton-felvidéken élőknek a világörökség cím?
Turistatömegek érkezhetnek ugyanis a vidékre, ami a helyieknek nem feltétlenül kellemes. Fejérdy Tamás azt mondja, valóban létezik a világörökség turizmus, sőt, ennek vannak extrém változatai is. Az viszont nyereség, hogy oldana a Balaton szezonalitásán, valamint stabilizáló hatása lehet, vagyis a helyiek is megnyugodhatnak, hogy nem lesznek nagy változások. A rangnak van egyfajta presztízse. Itt most az értékvédelem a fontos, és ez ennek az egyik eszköze. Bár a Balaton és vidéke nemzetközileg sem ismeretlen, mégis: egészen más mértékű, világméretű láthatóvá válást jelent a világörökségi elismerés, amely mással nem helyettesíthető marketing-haszon, ugyanakkor értékvédelmi kontroll is egyszerre.
Vannak politikai szempontok is
A kérdésre, mikor várható, hogy a Balaton-felvidék kultúrtáj világörökség lesz, és mekkora ennek az esélye, Fejérdy Tamás azt feleli: az esély nehezen becsülhető meg, és amiatt bizony valamennyire limitált, mivel európai helyszínről van szó, és mivel az UNESCO esetében vannak a szakmaiság mellett politikai szempontok is, amelyek a világ régiónak a világörökségi listán való reprezentáltságát igyekeznek kiegyenlíteni. Ezzel együtt, éppen az értékeit tekintve, bízhatunk abban, hogy az ÉKM által most benyújtott dokumentáció alapján az előzetes értékelés, amely egy évig tart, el fogja ismerni a helyszín „kiemelkedő egyetemes értékének” a bizonyítottságát, amely minden felvétel alapja. Ennek ismeretében lehet aztán elkészíteni és benyújtani a világörökségi jelölési dokumentációt, amelynek az értékelése ugyancsak időigényes, így jó esetben, azt követően három év múlva születhet meg a felvételről szóló döntés.
Hanthy Kinga
Hódít a Balaton-felvidék, számtalan felfedezésre váró kinccsel – itt a nemzeti parkok friss rangsora
Óriási fejlesztés indul a Hévízi-tavon, feltárta a részleteket a zalai államtitkár