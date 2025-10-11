Tudta? A Balaton-felvidék is világörökség lehet – itt tart most a folyamat

Nyolc magyar helyszín szerepel jelenleg a világörökségek listáján, de a legutóbb felvett, a Tokaji borvidék is több mint húsz éve kapta meg ezt a címet. És több mint húsz éve már annak is, hogy Sándor Péter környezetmérnök a fejébe vette, a Balaton-felvidék méltó arra, hogy kultúrtájként a világörökség részévé váljon.

A Hegyestű bazaltkúpjának tetejéről csodálatos tájképen figyelhetjük meg a Balaton-felvidék jellegzetes tájrészleteit

Fotó: Fejérdy Tamás

Az UNESCO által meghatározott kultúrtáj a legösszetettebb örökségi kategória, ezért a világörökségi jelöléshez sok szakterület együttes munkájára van szükség: a műemlékvédelemtől a természetvédelmen, geológián, néprajzon át a kultúrantropológiáig. A feladat az volt, hogy megtalálják a közös pontot, amelyre a Balaton-felvidék értékeit fel lehet fűzni, amelyik egyszerre kezeli a természeti és a kulturális örökséget, mivel a kultúrtáj a természet és az ember évszázados kölcsönhatása révén formálódott. A Balaton Világörökségéért Alapítvány megbízásából és a Balaton Fejlesztési Tanács támogatásával született meg az a tanulmány, amelyik nagyrészt alapjául szolgált az ÉKM által elkészített és most előzetes értékelésre az UNESCO Világörökségi Központ asztalára kerül dokumentációnak.

Az a két UNESCO szakember, akik az 1972-ben elfogadott Világörökségi Egyezmény szövegét egykor megfogalmazták, azt remélték, legalább száz méltó helyszínt találnak a világörökség címre. Elszámolták magukat. Ma 1248 tétel szerepel a listán: 530 európai, 120-130 latin-amerikai és Karib térségbeli, 120 afrikai, 100 körüli arab országbeli és 280 körüli ázsiai. De mind közül csupán 300 a természeti, a többi 972 kulturális érték.

Ezeken belül a kultúrtáj fiatal örökségi kategória, akkor vezették be, amikor a kilencvenes évekre nyilvánvalóvá vált, hogy túlreprezentált a világörökségi helyszínek között az Észak-Amerikát és Izraelt is magába foglaló európai régió, mondja Fejérdy Tamás, építész, műemlékvédelmi szakember, az említett tanulmányt készítő munkacsoport egyik tagja. Az UNESCO politikailag meghatározott szervezet is, ezért a világ régiói számára az egyenlő esélyek megteremtésére 1992-94 között határoztak a kultúrtáj kategória bevezetéséről. Az ázsiai, afrikai és dél-amerikai országok ezért kezdeményezték, hogy ne csak kiemelkedő a műemlékek, hanem az ember és a természet együttélésének különleges területei is felkerülhessenek a világörökségi listára.