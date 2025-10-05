2 órája
Balaicz Zoltán: Egyetlen helyi politikus sem érintett semmilyen kábítószeres, vagy egyéb büntetőügyben
Közösségi oldalán reagált Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere Hadházy Ákos országgyűlési képviselő ma reggeli Facebook-posztjára. Az ellenzéki parlamenti képviselő ugyanis (nevet nem említve) azt fejtegette: egy zalaegerszegi fideszes politikus is érintett lehet egy kábítószerrel összefüggő büntetőügyben. Balaicz Zoltán reagálásában - a Facebook-oldalán publikált közleményében - leszögezte: az állítások valótlanok, egyetlen helyi politikus sem érintett semmilyen kábítószeres, vagy egyéb büntetőügyben.
"Sajnáljuk, hogy erre a szintre süllyedt a közélet, de még mindig hiszünk a korrektségben, amelynek az is része, hogy az ellenzéki oldal megköveti a zalaegerszegi közélet szereplőit" - írta Balaicz Zoltán polgármester, reagálva az ellenzéki képviselő vádaskodására
Fotó: Illusztráció
Szintet lépett a kampány, nem éppen a vállalható irányba: bizonyítékok nélküli, szóbeszédre hagyatkozó vádakat publikált az ismert ellenzéki képviselő, ezúttal zalaegerszegi - meg nem nevezett - közszereplőt gyanúsítva bűncselekménnyel. Nem hagyta szó nélkül a támadást a megyeszékhely polgármestere: Balaicz Zoltán reagált az állításokra.
Hadházy Ákos a legfőbb ügyésztől, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott válaszokat kommentálta vasárnap reggel a közösségi oldalán, habár azok nem erősítették meg az ellenzéki képviselő kérdésére a zalaegerszegi politikusi érintettséget. Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész - Hadházy által közzétett - válasza értelmében "helyi vállalkozókat érintő kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt egy büntetőeljárás indult, amely jelenleg vizsgálati szakban van folyamatban. A nyomozó hatóság az ügyben három személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak." A Hadházy Ákos adatigénylésére adott rendőrségi válaszban pedig az szerepel: az ORFK nem rendelkezik nyilvántartással arra vonatkozóan, hogy helyi vállalkozó és/vagy politikus érintett volt-e a kábítószerrel kapcsolatos zalaegerszegi bűncselekmények miatt 2025-ben indult 26 büntetőeljárásban.
Megerősítés tehát nincs, Hadházy Ákos mégis úgy kommunikálta a válaszokat, idézzük: "sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tagadja azt az elég meredek állítást, hogy egy zalaegerszegi vezető fideszes politikus, illetve egy helyben ismert, sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy kábítószer-razziát követően indult büntetőügyben."
Ezt a sejtetést, váddal felérő interpretációt utasította vissza Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere ma délelőtti közleményében, jóllehet a városvezető nem nevezte meg a vádakat megfogalmazó ellenzéki politikust.
Balaicz Zoltán reagálása: a polgármester visszautasította a valótlan állításokat
Balaicz Zoltán reagálását az alábbiakban ismertetjük:
Ma reggel a közösségi média egyik ellenzéki politikusi oldalán valótlan állítások jelentek meg zalaegerszegi közéleti szereplőkkel kapcsolatban.
Az igazság a következő:
1. Egyetlen helyi politikus sem érintett semmilyen kábítószeres, vagy egyéb büntetőügyben.
2. Egyetlen helyi politikust sem állított elő a rendőrség, sem a rajtaütéses ügy során, sem más alkalommal. (Megjegyzés: a konkrét ügy időpontjában a városvezetés több önkormányzati képviselő kíséretében eleve Tusnádfürdőn tartózkodott.)
3. Amennyiben igaz lenne, hogy bármelyik helyi politikus érintett lenne kábítószeres ügyben, annak azonnal le kellene mondania és távoznia kellene a helyi közéletből. Azonban senki nem érintett, így felháborító, hogy a választási kampány olyan szintre süllyedt, amikor már ilyen rosszindulatú pletykákkal és hazugságokkal próbálnak meg közéleti szereplőket beszennyezni.
4. Bár konkrét személyt nem nevezett meg az ellenzéki oldal, bármelyik helyi politikus vállalja, hogy független vizsgálattal, vér-, vizelet-, haj- vagy körömmintával (amelyek együttesen hosszú időre visszamenőleg is igazolást adnak) bizonyítja ártatlanságát és tisztaságát.
5. Városunk közgyűlése egyhangúlag fogadta el javaslatomra 2024-ben az Egészséges Zalaegerszeg Programot, amit a tavalyi daganatos betegségem hatására dolgoztam ki és aminek az egyik kiemelt célja a drogprevenció, ennek jegyében már eddig is több programot szerveztünk a fiatalabb generációknak. Ezt a saját gyermekeink védelmében is fontosnak tartjuk!
6. Határozottan támogatjuk, hogy a rendőrség és a szakszolgálatok fellépjenek minden egyes drogügy esetében és kérjük, hogy Zalaegerszegen is folytassák ezt a felderítő munkát.
Sajnáljuk, hogy erre a szintre süllyedt a közélet, de még mindig hiszünk a korrektségben, amelynek az is része, hogy az ellenzéki oldal megköveti a zalaegerszegi közélet szereplőit.
A közleményt csak teljes szöveggel lehet átvenni, vagy idézni!
Zalaegerszeg, 2025. október 5.
Balaicz Zoltán
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város polgármestere