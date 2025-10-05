Balaicz Zoltán: Egyetlen helyi politikus sem érintett semmilyen kábítószeres, vagy egyéb büntetőügyben

Szintet lépett a kampány, nem éppen a vállalható irányba: bizonyítékok nélküli, szóbeszédre hagyatkozó vádakat publikált az ismert ellenzéki képviselő, ezúttal zalaegerszegi - meg nem nevezett - közszereplőt gyanúsítva bűncselekménnyel. Nem hagyta szó nélkül a támadást a megyeszékhely polgármestere: Balaicz Zoltán reagált az állításokra.

Hadházy Ákos a legfőbb ügyésztől, valamint az Országos Rendőr-főkapitányságtól kapott válaszokat kommentálta vasárnap reggel a közösségi oldalán, habár azok nem erősítették meg az ellenzéki képviselő kérdésére a zalaegerszegi politikusi érintettséget. Dr. Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész - Hadházy által közzétett - válasza értelmében "helyi vállalkozókat érintő kábítószerrel kapcsolatos bűncselekmény miatt egy büntetőeljárás indult, amely jelenleg vizsgálati szakban van folyamatban. A nyomozó hatóság az ügyben három személyt hallgatott ki gyanúsítottként, akik jelenleg letartóztatásban vannak." A Hadházy Ákos adatigénylésére adott rendőrségi válaszban pedig az szerepel: az ORFK nem rendelkezik nyilvántartással arra vonatkozóan, hogy helyi vállalkozó és/vagy politikus érintett volt-e a kábítószerrel kapcsolatos zalaegerszegi bűncselekmények miatt 2025-ben indult 26 büntetőeljárásban.

Megerősítés tehát nincs, Hadházy Ákos mégis úgy kommunikálta a válaszokat, idézzük: "sem a rendőrség, sem az ügyészség nem tagadja azt az elég meredek állítást, hogy egy zalaegerszegi vezető fideszes politikus, illetve egy helyben ismert, sok közbeszerzést elnyerő vállalkozó is érintett lehet egy kábítószer-razziát követően indult büntetőügyben."

Ezt a sejtetést, váddal felérő interpretációt utasította vissza Balaicz Zoltán, Zalaegerszeg polgármestere ma délelőtti közleményében, jóllehet a városvezető nem nevezte meg a vádakat megfogalmazó ellenzéki politikust.

Balaicz Zoltán reagálása: a polgármester visszautasította a valótlan állításokat

Balaicz Zoltán reagálását az alábbiakban ismertetjük:

Ma reggel a közösségi média egyik ellenzéki politikusi oldalán valótlan állítások jelentek meg zalaegerszegi közéleti szereplőkkel kapcsolatban.