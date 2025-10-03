1 órája
Öt hónapig szépült, most átadták a forgalmas teret – folytatódnak a beruházások a városban (galéria)
Az országzászlónak helyet adó zalaegerszegi köztér és környezete a Kovács Károly Városépítő Program keretében újult meg. A Bajcsy-Zsilinszky tér felújítása májusban kezdődött, s pénteken adták át a város vezetői. A Linakron Mérnöki Kft. tervei alapján a kivitelezési munkákat „MODERN-Ép” Építőipari Kft. végezte.
A vasúttal szembeni téren október 1-jétől fizetős a parkolás.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A Bajcsy-Zsilinszky tér felújítása indokolt volt Zalaegerszegen, a forgalmas részt öt hónapig kellett elkerülni, ám megérte a várakozás, ugyanis 123 méter hosszúságú szakaszon újították meg és szélesítették ki a parkot körülvevő utat, s 343 méter hosszon cserélték a szegélyeket. A téren átvezető járdát ugyancsak kiszélesítették, a kiemelt szegély mellett 13 földlabdás japán cseresznye facsemetét ültettek. A csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszert átépítették. Ezen kívül felújították a várakozóhelyeket. Jelenleg 19 gépkocsi állhat a ferde beállású parkolókba, s a tér nyugati oldalán parkolóórát telepítettek, ugyanis az övezet a József Attila utcával együtt október 1-jétől bekerült a város fizetőparkoló-rendszerébe.
A Bajcsy-Zsilinszky tér felújítása után jöhet a többi
Balaicz Zoltán polgármester elmondta, folytatódnak a városban a felújítások, így a közeljövőben a Csány tér, a Rózsa-liget és a Deák tér következik. Vigh László országgyűlési képviselő hozzátette, az utóbbi években jelentősen megnövekedett járműforgalom is indokolta a beruházást. Galbavy Zoltán önkormányzati képviselő végül arról tájékoztatott, a városrészben a közeljövőben a Bartók és az Olajmunkás utcában szeretnének fejleszteni.
Megújult a Bajcsy-Zsilinszky térFotók: Mozsár Eszter
Átépítik a zalaegerszegi teret: ha leszáll a vasútról, nemsokára ez a felújított környezet várja (galéria)