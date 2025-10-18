Emlékszik még Hakapeszi Makira? Újra életre kel a zalai művelődési házban

A darab Kemény Henrikről szól, aki az egyik legizgalmasabb és legfontosabb magyar bábművész volt a múlt században. Nizsai Dániel bábművész három évig a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ösztöndíjasaként foglalkozott a Kemény dinasztiával. Vicceit, mókás fordulatait, jellegzetes hanghordozását országszerte ismerik, akárcsak Hakapeszi Makit, Gyufa Gyurit és persze Vitéz Lászlót, a bábfigurákat, akiket ő tett híressé. A bábjátékos arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a 100 éve született mester gazdag életének legfontosabb állomásait. Mozaikos portré egy különleges emberről, akinek a sorsát a 20. századi Magyarország tragikus eseményei formálták. Igaz mese sikerekről, viszontagságokról, hősökről, családról és mindenekelőtt a színház, a játék csodájáról.

Nizsai Dániel bábművész egyik korábbi előadása közben, érdekesnek ígérkezik a történet

Fotó: Nizsai Dániel/Facebook