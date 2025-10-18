október 18., szombat

Lukács névnap

10°
+14
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Előadás

1 órája

Emlékszik még Hakapeszi Makira? Újra életre kel a zalai művelődési házban

Címkék#Honvéd Kaszinóban#bábművész#Kemény Henrik

Nagykanizsán a Honvéd Kaszinóban október 20-án hétfőn a nagykanizsai származású Nizsai Dániel (Czupi Dániel) előadásában láthatja a közönség A bábjátékos című monodrámát.

Benedek Bálint
Emlékszik még Hakapeszi Makira? Újra életre kel a zalai művelődési házban

Nizsai Dániel bábművész Nagykanizsán lép a közönség elé

Fotó: Nizsai Dániel/Facebook

A darab Kemény Henrikről szól, aki az egyik legizgalmasabb és legfontosabb magyar bábművész volt a múlt században. Nizsai Dániel bábművész három évig a Magyar Művészeti Akadémia (MMA) ösztöndíjasaként foglalkozott a Kemény dinasztiával. Vicceit, mókás fordulatait, jellegzetes hanghordozását országszerte ismerik, akárcsak Hakapeszi Makit, Gyufa Gyurit és persze Vitéz Lászlót, a bábfigurákat, akiket ő tett híressé. A bábjátékos arra tesz kísérletet, hogy bemutassa a 100 éve született mester gazdag életének legfontosabb állomásait. Mozaikos portré egy különleges emberről, akinek a sorsát a 20. századi Magyarország tragikus eseményei formálták. Igaz mese sikerekről, viszontagságokról, hősökről, családról és mindenekelőtt a színház, a játék csodájáról.

bábművész
Nizsai Dániel bábművész egyik korábbi előadása közben, érdekesnek ígérkezik a történet
Fotó: Nizsai Dániel/Facebook

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu