Helyi közélet
21 perce
Baba, mama, nagyi, tesó – mindenki egy cipőben!
Egycipőben Lenti - Családi tér elnevezéssel tartanak rendezvényt Lentiben október 22-én, szerdán a városi könyvtárban a szervezők ajánlása szerint anyáknak, apáknak, babáknak, tesóknak és nagyszülőknek egyaránt. A 9.30-tól 11 óráig tartó program vendége Bánhidi-Etler Anna, a Nagykanizsai Egycipőben Baba-Mama Klub alapítója lesz.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre