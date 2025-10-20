október 20., hétfő

Helyi közélet

21 perce

Baba, mama, nagyi, tesó – mindenki egy cipőben!

Címkék#Bánhidi-Etler Anna#Egycipőben Lenti-Családi tér#Nagykanizsai Egycipőben Baba-Mama Klub

Egycipőben Lenti - Családi tér elnevezéssel tartanak rendezvényt Lentiben október 22-én, szerdán a városi könyvtárban a szervezők ajánlása szerint anyáknak, apáknak, babáknak, tesóknak és nagyszülőknek egyaránt. A 9.30-tól 11 óráig tartó program vendége Bánhidi-Etler Anna, a Nagykanizsai Egycipőben Baba-Mama Klub alapítója lesz. 

 

