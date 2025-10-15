október 15., szerda

Veszélyben a méhek és a termés

22 perce

Mérget spriccel a szemünkbe, tömegesen támad a veszélyes rovar! Mutatjuk, merre terjed az agresszív ázsiai lódarázs!

Címkék#Magyar Agrár-és Élettudományi Egyetem#georgikon campus#Dr Kolics Balázs#velutina#ázsiai lódarázs

Agresszíven támad, akár 20 centiméterről is képes az ember szemébe permetezni a mérgét, nagyüzemben pusztítja a méheket, veszélybe sodorva ezzel a növények beporzását. Azonban nem ez minden, ami az invazív ázsiai lódarázs számlájára írható. A legveszélyesebb terjeszkedő rovarfajok közé tartozik - és már hazánkban is felbukkant.

Keszey Ágnes

Az invazív, tehát nem őshonos fajok veszélyét legtöbbször alábecsüljük, főként az elterjedésük korai szakaszában. Pedig éppen ekkor lenne a leghatékonyabb a védekezés. Ez a helyzet az ázsiai lódarázs esetében is, mely egy másik kontinensről, vélhetően egy virágcserépszállítmánnyal érkezett. Mivel hazánkban nincs természetes ellensége, megtelepedése és szaporodása szinte korlátlan lehet.

ázsiai lódarázs
Az ázsiai lódarázs az emberre is veszélyes és a mezőgazdaságban is komoly károkat okoz 
Forrás: MATE Georgikon Campus

Ismerjük meg a lódarazsakat - nem mindegyikük ellenség! 

Fontos különbséget tenni a darazsak között, ugyanis nem mindegyik faj jelent egyformán nagy veszélyt. Ám sajnos a legproblémásabb már megjelent Magyarországon.

  • Európai lódarázs (Vespa crabro): nálunk őshonos faj,  természetes környezetünk része. Bár szúrása fájdalmas, alapvetően nem agresszív az emberrel szemben, ha nem háborgatják a fészkét.
  • Ázsiai lódarázs (Vespa velutina): A Távol-Keletről őshonos faj, amely komoly veszélyt jelent. Európában a sárgalábú lódarázs (Vespa velutina nigrithorax) alfaja terjedt el, amely különösen agresszív és káros.

A veszélyes jövevény története

A sárgalábú lódarázs több mint két évtizede, 2004-ben került be Franciaországba. A szakemberek eleinte megfigyelő állásponton voltak, hogy felmérjék, milyen hatása lesz az új környezetben.

– A velutina populációjának növekedése utáni megfigyelések azt mutatták, hogy nagyon komoly károkat okoz a méhészetben, a szőlészetben, a gyümölcstermesztésben és a teljes rovarvilágban, jelentősen érintve a beporzókat. Mindezek mellett komoly veszélyt jelent az emberre is – emelte ki Dr. Kolics Balázs, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE GBI) keszthelyi Georgikon Campuson dolgozó tudományos főmunkatársa.

Emberre is veszélyes az ázsiai lódarázs 

A szakértőtől megtudtuk: míg az őshonos lódarázs jellemzően védett üregekben - padláson, fészerben, kéményen -  épít fészket, addig az ázsiai lódarázs fészke szinte bárhol előfordulhat: ligetes terepen, ártéren, bokorban, de akár egy csatornafedél alatt is. Nyári fészkeiket jellemzően magasan, a fák lombkoronájában rejtik el. A fészkek irtása speciális eszközparkot - teleszkópos porozó berendezést - és különleges védőruházatot igényel.

– Noha az egyes vadászó egyedek nem támadják az embert, a fészek közelében a helyzet drámaian megváltozik. Az őshonos lódarázshoz képest sokkal agresszívebben védelmezik a fészket. Ha valaki – akár véletlenül is– megzavarja őket, az egész fészek kitódul és tömegesen támadnak. Az egyedek a rágójukkal az emberbe kapaszkodnak, és folyamatosan szúrnak. A fészkekben akár háromszor annyi egyed is élhet, mint az európai lódarázs esetében. Emellett nagyjából 20 centiméteres távolságra is képes a mérgét kispriccelni, ami ha a szembe jut, komoly károsodást okozhat – sorolta a veszélyeket Dr. Kolics Balázs. 

Súlyos mezőgazdasági kártevő

Az ázsiai lódarázs zsákmányának jelentős részét beporzó rovarok teszik ki, köztük is leginkább a házi méhek, mivel a méhcsaládok könnyű és védtelen prédát jelentenek számára. Franciaországban, ahol a faj már elszaporodott, egyre nehezebb életben tartani a méhcsaládokat. A beporzás hiánya nemcsak a méhészetet, hanem a teljes mezőgazdasági szektort érinti, a szántóföldi növényektől (pl. napraforgó) a gyümölcsösökig.

– A velutina közvetlen károkat is okoz a szőlő- és gyümölcskertészetekben: dézsmálja az érett fürtöket és gyümölcsöket. Az aranyszínű sárgaság betegsége által már amúgy is veszélyeztetett szőlőültetvényeket tehát újabb veszélyek fenyegetik. Az ázsiai lódarázs és más idegenhonos rovarok, mint a japán cserebogár (Popilia japonica) megjelenése egyértelművé teszi, mekkora gondot jelentenek az invazív fajok Európa számára – hangsúlyozta Dr. Kolics Balázs.

Keszthelyi kutatók a frontvonalban

Szerencsére hazánkban eddig nem történt még tartós megtelepedés, ami nagyban köszönhető a MATE Georgikon Campus méhészeti munkacsoportjának és a velük együtt dolgozó önkéntes méhészeknek valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek (OMME).

Magyarországon egyetlen ismert megtelepedése volt, ez a 2023-as évben történt. Az egyetem és partner méhész egyesülete (Magyar Krajnai Egyesület) által felépített fészekkereső technológia jól vizsgázott a gyakorlatban; az OMME által felkért külföldi darázsvadászok (kártevőirtók) az első hazai fészket megtalálták és megsemmisítették. Szlovákiában, az Érsekújvár melletti Tótmegyeren tavaly észlelték először. Az előző évben már vizsgázott eszközparkkal a Georgikon kutatói Dr. Kolics Balázs, Dr. Kolics Éva, szlovák kollégáikkal, Helena Prokovával lokalizálták az első felvidéki fészek helyét, egy magánterületen. A Szlovák Természetvédelem szakemberei ezt a fészket kiirtották,  így a szaporulatot és továbbterjedést sikerült fölszámolni. Magyarországon és Szlovákiában eddig újabb észlelés nem volt. 

Forrás: MATE Georgikon Campus

A probléma azonban az, hogy a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka - azaz nem lehetünk abban biztosak, hogy nincs, vagy nem volt idén sehol sem ilyen lódarázsfészek, amiből a nagyszámú - 4-500 példány - anya, kiszabadul és következő évben fészket épít. Nyertes Interreg pályázatuknak köszönhetően, ez évtől osztrák-magyar viszonylatra kiterjedően, még korszerűbb eszközökkel folytatják a munkát. 

A terjedést csak lassítani lehet

Dr. Kolics Balázs felhívta a figyelmet: a faj elterjedését hosszú távon nem lehet megállítani, csak lassítani. Ennek elsődleges módja a fészkek minél korábbi felderítése. Ebben a lakosság segítségére is szükség van: aki gyanús darazsat vagy fészket lát, a velutina.hu oldalon tehet bejelentést. 

További veszélyes lódarázsfajok 

Európában az ázsiai sárgalábú lódarázson kívül más invazív fajok is megjelentek már. 

  • Vespa soror: Az egyik óriás lódarázsfaj, amelyet 2024-ben észleltek Spanyolországban.
  • Vespa orientalis (keleti lódarázs): Eredetileg a Közel-Keleten honos, de a klímaváltozás miatt észak felé terjed. Jelenleg – 2025-ben - a szlovéniai Koper kikötőjében található a legközelebbi ismert populációja.

 

