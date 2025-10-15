22 perce
Mérget spriccel a szemünkbe, tömegesen támad a veszélyes rovar! Mutatjuk, merre terjed az agresszív ázsiai lódarázs!
Agresszíven támad, akár 20 centiméterről is képes az ember szemébe permetezni a mérgét, nagyüzemben pusztítja a méheket, veszélybe sodorva ezzel a növények beporzását. Azonban nem ez minden, ami az invazív ázsiai lódarázs számlájára írható. A legveszélyesebb terjeszkedő rovarfajok közé tartozik - és már hazánkban is felbukkant.
Az invazív, tehát nem őshonos fajok veszélyét legtöbbször alábecsüljük, főként az elterjedésük korai szakaszában. Pedig éppen ekkor lenne a leghatékonyabb a védekezés. Ez a helyzet az ázsiai lódarázs esetében is, mely egy másik kontinensről, vélhetően egy virágcserépszállítmánnyal érkezett. Mivel hazánkban nincs természetes ellensége, megtelepedése és szaporodása szinte korlátlan lehet.
Ismerjük meg a lódarazsakat - nem mindegyikük ellenség!
Fontos különbséget tenni a darazsak között, ugyanis nem mindegyik faj jelent egyformán nagy veszélyt. Ám sajnos a legproblémásabb már megjelent Magyarországon.
- Európai lódarázs (Vespa crabro): nálunk őshonos faj, természetes környezetünk része. Bár szúrása fájdalmas, alapvetően nem agresszív az emberrel szemben, ha nem háborgatják a fészkét.
- Ázsiai lódarázs (Vespa velutina): A Távol-Keletről őshonos faj, amely komoly veszélyt jelent. Európában a sárgalábú lódarázs (Vespa velutina nigrithorax) alfaja terjedt el, amely különösen agresszív és káros.
A veszélyes jövevény története
A sárgalábú lódarázs több mint két évtizede, 2004-ben került be Franciaországba. A szakemberek eleinte megfigyelő állásponton voltak, hogy felmérjék, milyen hatása lesz az új környezetben.
– A velutina populációjának növekedése utáni megfigyelések azt mutatták, hogy nagyon komoly károkat okoz a méhészetben, a szőlészetben, a gyümölcstermesztésben és a teljes rovarvilágban, jelentősen érintve a beporzókat. Mindezek mellett komoly veszélyt jelent az emberre is – emelte ki Dr. Kolics Balázs, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE GBI) keszthelyi Georgikon Campuson dolgozó tudományos főmunkatársa.
Emberre is veszélyes az ázsiai lódarázs
A szakértőtől megtudtuk: míg az őshonos lódarázs jellemzően védett üregekben - padláson, fészerben, kéményen - épít fészket, addig az ázsiai lódarázs fészke szinte bárhol előfordulhat: ligetes terepen, ártéren, bokorban, de akár egy csatornafedél alatt is. Nyári fészkeiket jellemzően magasan, a fák lombkoronájában rejtik el. A fészkek irtása speciális eszközparkot - teleszkópos porozó berendezést - és különleges védőruházatot igényel.
– Noha az egyes vadászó egyedek nem támadják az embert, a fészek közelében a helyzet drámaian megváltozik. Az őshonos lódarázshoz képest sokkal agresszívebben védelmezik a fészket. Ha valaki – akár véletlenül is– megzavarja őket, az egész fészek kitódul és tömegesen támadnak. Az egyedek a rágójukkal az emberbe kapaszkodnak, és folyamatosan szúrnak. A fészkekben akár háromszor annyi egyed is élhet, mint az európai lódarázs esetében. Emellett nagyjából 20 centiméteres távolságra is képes a mérgét kispriccelni, ami ha a szembe jut, komoly károsodást okozhat – sorolta a veszélyeket Dr. Kolics Balázs.
Súlyos mezőgazdasági kártevő
Az ázsiai lódarázs zsákmányának jelentős részét beporzó rovarok teszik ki, köztük is leginkább a házi méhek, mivel a méhcsaládok könnyű és védtelen prédát jelentenek számára. Franciaországban, ahol a faj már elszaporodott, egyre nehezebb életben tartani a méhcsaládokat. A beporzás hiánya nemcsak a méhészetet, hanem a teljes mezőgazdasági szektort érinti, a szántóföldi növényektől (pl. napraforgó) a gyümölcsösökig.
– A velutina közvetlen károkat is okoz a szőlő- és gyümölcskertészetekben: dézsmálja az érett fürtöket és gyümölcsöket. Az aranyszínű sárgaság betegsége által már amúgy is veszélyeztetett szőlőültetvényeket tehát újabb veszélyek fenyegetik. Az ázsiai lódarázs és más idegenhonos rovarok, mint a japán cserebogár (Popilia japonica) megjelenése egyértelművé teszi, mekkora gondot jelentenek az invazív fajok Európa számára – hangsúlyozta Dr. Kolics Balázs.
Keszthelyi kutatók a frontvonalban
Szerencsére hazánkban eddig nem történt még tartós megtelepedés, ami nagyban köszönhető a MATE Georgikon Campus méhészeti munkacsoportjának és a velük együtt dolgozó önkéntes méhészeknek valamint az Országos Magyar Méhészeti Egyesületnek (OMME).
Magyarországon egyetlen ismert megtelepedése volt, ez a 2023-as évben történt. Az egyetem és partner méhész egyesülete (Magyar Krajnai Egyesület) által felépített fészekkereső technológia jól vizsgázott a gyakorlatban; az OMME által felkért külföldi darázsvadászok (kártevőirtók) az első hazai fészket megtalálták és megsemmisítették. Szlovákiában, az Érsekújvár melletti Tótmegyeren tavaly észlelték először. Az előző évben már vizsgázott eszközparkkal a Georgikon kutatói Dr. Kolics Balázs, Dr. Kolics Éva, szlovák kollégáikkal, Helena Prokovával lokalizálták az első felvidéki fészek helyét, egy magánterületen. A Szlovák Természetvédelem szakemberei ezt a fészket kiirtották, így a szaporulatot és továbbterjedést sikerült fölszámolni. Magyarországon és Szlovákiában eddig újabb észlelés nem volt.
A probléma azonban az, hogy a bizonyíték hiánya nem a hiány bizonyítéka - azaz nem lehetünk abban biztosak, hogy nincs, vagy nem volt idén sehol sem ilyen lódarázsfészek, amiből a nagyszámú - 4-500 példány - anya, kiszabadul és következő évben fészket épít. Nyertes Interreg pályázatuknak köszönhetően, ez évtől osztrák-magyar viszonylatra kiterjedően, még korszerűbb eszközökkel folytatják a munkát.
A terjedést csak lassítani lehet
Dr. Kolics Balázs felhívta a figyelmet: a faj elterjedését hosszú távon nem lehet megállítani, csak lassítani. Ennek elsődleges módja a fészkek minél korábbi felderítése. Ebben a lakosság segítségére is szükség van: aki gyanús darazsat vagy fészket lát, a velutina.hu oldalon tehet bejelentést.
További veszélyes lódarázsfajok
Európában az ázsiai sárgalábú lódarázson kívül más invazív fajok is megjelentek már.
- Vespa soror: Az egyik óriás lódarázsfaj, amelyet 2024-ben észleltek Spanyolországban.
- Vespa orientalis (keleti lódarázs): Eredetileg a Közel-Keleten honos, de a klímaváltozás miatt észak felé terjed. Jelenleg – 2025-ben - a szlovéniai Koper kikötőjében található a legközelebbi ismert populációja.