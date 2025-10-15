Mérget spriccel a szemünkbe, tömegesen támad a veszélyes rovar! Mutatjuk, merre terjed az agresszív ázsiai lódarázs!

Az invazív, tehát nem őshonos fajok veszélyét legtöbbször alábecsüljük, főként az elterjedésük korai szakaszában. Pedig éppen ekkor lenne a leghatékonyabb a védekezés. Ez a helyzet az ázsiai lódarázs esetében is, mely egy másik kontinensről, vélhetően egy virágcserépszállítmánnyal érkezett. Mivel hazánkban nincs természetes ellensége, megtelepedése és szaporodása szinte korlátlan lehet.

Az ázsiai lódarázs az emberre is veszélyes és a mezőgazdaságban is komoly károkat okoz

Forrás: MATE Georgikon Campus

Ismerjük meg a lódarazsakat - nem mindegyikük ellenség!

Fontos különbséget tenni a darazsak között, ugyanis nem mindegyik faj jelent egyformán nagy veszélyt. Ám sajnos a legproblémásabb már megjelent Magyarországon.

Európai lódarázs (Vespa crabro): nálunk őshonos faj, természetes környezetünk része. Bár szúrása fájdalmas, alapvetően nem agresszív az emberrel szemben, ha nem háborgatják a fészkét.

Ázsiai lódarázs (Vespa velutina): A Távol-Keletről őshonos faj, amely komoly veszélyt jelent. Európában a sárgalábú lódarázs (Vespa velutina nigrithorax) alfaja terjedt el, amely különösen agresszív és káros.

A veszélyes jövevény története

A sárgalábú lódarázs több mint két évtizede, 2004-ben került be Franciaországba. A szakemberek eleinte megfigyelő állásponton voltak, hogy felmérjék, milyen hatása lesz az új környezetben.

– A velutina populációjának növekedése utáni megfigyelések azt mutatták, hogy nagyon komoly károkat okoz a méhészetben, a szőlészetben, a gyümölcstermesztésben és a teljes rovarvilágban, jelentősen érintve a beporzókat. Mindezek mellett komoly veszélyt jelent az emberre is – emelte ki Dr. Kolics Balázs, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE GBI) keszthelyi Georgikon Campuson dolgozó tudományos főmunkatársa.

Emberre is veszélyes az ázsiai lódarázs

A szakértőtől megtudtuk: míg az őshonos lódarázs jellemzően védett üregekben - padláson, fészerben, kéményen - épít fészket, addig az ázsiai lódarázs fészke szinte bárhol előfordulhat: ligetes terepen, ártéren, bokorban, de akár egy csatornafedél alatt is. Nyári fészkeiket jellemzően magasan, a fák lombkoronájában rejtik el. A fészkek irtása speciális eszközparkot - teleszkópos porozó berendezést - és különleges védőruházatot igényel.