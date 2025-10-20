Töklámpás, gesztenyés kifli, csuhébaba – te is elkészíthetnéd! (galéria, videó)

A már 20 éve népszerűségnek örvendő Nyitott Műhelygalériák Napja október révén az ősz jegyében zajlott. Népi kismesterségek művelői, oktatói voltak az érdeklődők segítségére. Csuti Tiborral töklámpást készíthettek agyagból, Horváth Évával nemezelt leveleket, Takács Andreával gesztenye-, makk- és diójátékokat, Nagyari Katalinnal csuhébabát és Szilágyi Zoltánnal kukoricaszár-játékokat.

Az ősz jegyében, az ősz terményeit felsorakoztatva zajlott a Nyitott Műhelygalériák Napja vasárnap a Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóházban.

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az ősz jegyében – sütemények is készültek

A konyhában gesztenyés kiflit és almás kosarat süthettek a gyerekek. Minden ilyen programnak a tárgyalkotó népművészet, a népi mesterségek bemutatása, megismertetése a célja gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Régi göcseji recept alapján készült az almás kosár

Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az ilyen alkalmakkor ingyenesen megtekinthető az alkotóház hét szakkörének és három nagy szaktáborának kiállítása, amely szintén adhat inspirációt valamely régi mesterség elsajátításához. Akinek van kedve, bekapcsolódhat ezekbe a foglalkozásokba, mondta el Kiss-Molnár István, a gébárti kézművesház intézményegység-vezetője.