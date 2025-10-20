október 20., hétfő

Az ősz jegyében

2 órája

Töklámpás, gesztenyés kifli, csuhébaba – te is elkészíthetnéd! (galéria, videó)

Mozgalmas délutánnak nézett elébe vasárnap a zalaegerszegi Gébárti Regionális Népi Kézműves Alkotóház. Az ősz jegyében népi kézműves foglalkozásokra várták a családokat.

Antal Lívia

A már 20 éve népszerűségnek örvendő Nyitott Műhelygalériák Napja október révén az ősz jegyében zajlott. Népi kismesterségek művelői, oktatói voltak az érdeklődők segítségére. Csuti Tiborral töklámpást készíthettek agyagból, Horváth Évával nemezelt leveleket, Takács Andreával gesztenye-, makk- és diójátékokat, Nagyari Katalinnal csuhébabát és Szilágyi Zoltánnal kukoricaszár-játékokat. 

Az ősz jegyében – sütemények is készültek 

A konyhában gesztenyés kiflit és almás kosarat süthettek a gyerekek. Minden ilyen programnak a tárgyalkotó népművészet, a népi mesterségek bemutatása, megismertetése a célja gyerekek és felnőttek számára egyaránt.

Az ősz jegyében zajlott a Nyitott Műhelygalériák Napja a gébárti kézművesházban
Régi göcseji recept alapján készült az almás kosár
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Az ilyen alkalmakkor ingyenesen megtekinthető az alkotóház hét szakkörének és három nagy szaktáborának kiállítása, amely szintén adhat inspirációt valamely régi mesterség elsajátításához. Akinek van kedve, bekapcsolódhat ezekbe a foglalkozásokba, mondta el Kiss-Molnár István, a gébárti kézművesház intézményegység-vezetője.

Őszi Nyitott Műhelygalériák Napja

Fotók: Antal Lívia

 

 

