Hamarosan új éttermet nyit Az Én Anyósom
Sokak kedvelt étterme hamarosan új helyszínen is várja a vendégeit. Az Én Anyósom Konyhája ezért most vendéglátós szakembereket keres csapatába.
A korábban Alsópáhokon, majd jó pár éve már Hévízen működő étterem csapata a közösségi oldalon tett közé egy felhívást: szakképzett felszolgáló és szakács kollégák jelentkezését várják Az Én Anyósom Konyhája vendégei kiszolgálására.
Itt nyit új éttermet Az Én Anyósom Konyhája csapata
A családi stílusú étterem posztjából az is kiderül: a létszámbővítésre azért van szükség, mert hamarosan még egy éttermet nyitnak.
Az új helyen, a Páhok Panzió Éttermében a tervek szerint november közepén nyílik meg Az Én Anyósom Konyhája új egysége.
