Hamarosan új éttermet nyit Az Én Anyósom

A korábban Alsópáhokon, majd jó pár éve már Hévízen működő étterem csapata a közösségi oldalon tett közé egy felhívást: szakképzett felszolgáló és szakács kollégák jelentkezését várják Az Én Anyósom Konyhája vendégei kiszolgálására.

Napi menüvel és heti ajánlattal is várja vendégeit a kedvelt zalai étterem, Az Én Anyósom Konyhája

Fotó: Az Én Anyósom Konyhája

Itt nyit új éttermet Az Én Anyósom Konyhája csapata

A családi stílusú étterem posztjából az is kiderül: a létszámbővítésre azért van szükség, mert hamarosan még egy éttermet nyitnak.

Az új helyen, a Páhok Panzió Éttermében a tervek szerint november közepén nyílik meg Az Én Anyósom Konyhája új egysége.