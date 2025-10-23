október 23., csütörtök

Terjeszkedik a népszerű étterem

1 órája

Hamarosan új éttermet nyit Az Én Anyósom

Sokak kedvelt étterme hamarosan új helyszínen is várja a vendégeit. Az Én Anyósom Konyhája ezért most vendéglátós szakembereket keres csapatába.

Keszey Ágnes

A korábban Alsópáhokon, majd jó pár éve már Hévízen működő étterem csapata a közösségi oldalon tett közé egy felhívást: szakképzett felszolgáló és szakács kollégák jelentkezését várják Az Én Anyósom Konyhája vendégei kiszolgálására. 

Az Én Anyósom Konyhája
Napi menüvel és heti ajánlattal is várja vendégeit a kedvelt zalai étterem, Az Én Anyósom Konyhája 
Fotó: Az Én Anyósom Konyhája 

 

Itt nyit új éttermet Az Én Anyósom Konyhája csapata

A családi stílusú étterem posztjából az is kiderül: a létszámbővítésre azért van szükség, mert hamarosan még egy éttermet nyitnak. 

 

 

Az új helyen, a  Páhok Panzió Éttermében a tervek szerint november közepén nyílik meg  Az Én Anyósom Konyhája új egysége. 

 

