Figyeljen oda, nehogy megjárja! Szabályozzák az avarégetést a zalai városban

A napokban adott ki tájékoztatást Horváth László, Lenti polgármestere arról, hogyan szabályozzák a városban az avarégetést. Eszerint közterületen és az üdülő övezetekben avart és kerti hulladékot égetni tilos. Más övezetben égetéssel csak a nem komposztálható és erre növényvédelmi okokból alkalmatlan avar és kerti hulladék semmisíthető meg. A hulladékok égetése március 1. és április 30., illetve október 1. és november 30. közötti időszakban, hétfői napokon 14 és 20 óra között, szélcsendes időben történhet. Ünnepnap égetni tilos. Továbbá a háztartási hulladék égetéssel való megsemmisítése is tilos.