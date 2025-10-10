Drágul és átalakul
Így változik az osztrák autópálya-matrica rendszer
Jelentős változások várhatók az osztrák autópálya-matrica rendszerben, figyelmeztet Vas vármegyei testvérportálunk.
Ausztriában 2027-től megszűnik a hagyományos, ragasztható autópálya-matrica, helyette kizárólag digitális matrica lesz elérhető - írja a vaol.hu.
A 2026-os éves matrica ára személyautók számára várhatóan 106,80 euró lesz, ami mintegy 2,9 %-os drágulást jelent.
További részletek az osztrák autópálya-matrica rendszer változásáról a vaol.hu-n!
