Drágul és átalakul

1 órája

Így változik az osztrák autópálya-matrica rendszer

Címkék#Ausztriában#személyautó#autópálya matrica

Jelentős változások várhatók az osztrák autópálya-matrica rendszerben, figyelmeztet Vas vármegyei testvérportálunk.

Zaol.hu

Ausztriában 2027-től megszűnik a hagyományos, ragasztható autópálya-matrica, helyette kizárólag digitális matrica lesz elérhető - írja a vaol.hu.

Drágul az osztrák autópálya-matrica, sőt átalakul a rendszer is
Fotó: magyarok.orf.at

A 2026-os éves matrica ára személyautók számára várhatóan 106,80 euró lesz, ami mintegy 2,9 %-os drágulást jelent.

További részletek az osztrák autópálya-matrica rendszer változásáról a vaol.hu-n!

