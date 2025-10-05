3 órája
A mobilozás tilos vezetés közben, ám a modern autók más veszélyt is rejtenek (galéria)
A vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata esetén a helyszíni bírság 26 ezer forint. Szintén valós veszélyforrást jelent az autókba épített kijelző, mely ugyanúgy elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Zalai szakértők szerint hamarosan azért is bírságolhat a rendőr, tehát jobb megelőzni a bajt.
A modern autó érintőképernyője elvonhatja a figyelmet a vezetéstől, erre figyelmeztetett Aranyos Imre
Fotó: Szakony Attila
Az autókba épített kijelző, illetve annak változatos grafikai megoldásai valósággal beszippantják a sofőröket. Az autó érintőképernyője a jármű multimédia és információs rendszerének központi kijelzője, amely érintésérzékeny felületen keresztül teszi lehetővé a navigáció, zenelejátszás, telefonszolgáltatások és egyéb funkciók vezérlését.
Az autókba épített kijelző: luxus érzést kelt
Pálné Péter Eszter, a nagykanizsai Start Autósiskola iskolavezetője úgy vette észre, hogy az autótervező mérnökök abba az irányba indultak el, hogy meglegyen a sofőröknek a luxus érzése, ezért kijelzőket tettek az autó. Szintén észrevehető, hogy csak egy-két funkciónak maradt meg a gombos, illetve tekerős megoldása.
A kijelző keresi a tekintetünket
– A terv bevált, mert valóban a luxushatás megvan, hiszen csúsztatva az ujjunkat a kijelzőn rengeteg funkciót elérünk – folytatta. – Viszont ezeket a funkciókat érdemes úgy használni, hogy elindulás előtt mindent beprogramozunk. Ezek a modern autók erre is képesek. Sok autóban van hangvezérlés, ezt is érdemes igénybe venni. A kijelző a szemünket igényli, vagyis odapillantunk, hozzáérünk. Ha utassal vagyunk, akkor érdemes őt megkérni a rádió, vagy épp a navigáció kezelésére. A kijelzők használatának a fajsúlya ugyanolyan nagy, mint a telefonoké. Csak lenézünk a kijelzőre, a kezünket önkénytelenül balra húzzuk a kormányon és már az árokban vagyunk.
Az érintőképernyő csak segít...
Hozzátette: egyelőre a jogszabályváltozás ezt nem követte le. Viszont mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy ezek az asszisztensek, amelyek körbevesznek bennünket a modern autóban, azok szó szerint asszisztensek. Nem helyettesítik a figyelmet, a gondolkodást, az előrelátást és a figyelmet, csak segítenek.
Látványos megoldások vannak
A nagykanizsai Istiván Autó Kft. Kaposvári úti használtautó-kereskedésében is több olyan személygépkocsi parkol, mely látványos érintőképernyővel rendelkezik. Abban, hogy ezek milyenek és miképp kell kezelni az eszközöket, Aranyos Imre értékesítő segített.
A biztonsági övet is bekapcsoljuk, ha beszállunk az autóba
– Indulás előtt a kijelzők beállítása éppolyan fontos, mint a biztonsági öv bekapcsolása – vélekedett a szakember. – Szánjunk időt arra, hogy magunkra szabjuk az autót. Lényeges, hogy ellenőrizzük, hogy a bluetooth kihangosító a sofőr telefonjával van kapcsolatban. Egy pillanatra se vegyük le a szemünket az útról, mindig koncentráljunk a vezetésre és akkor mindenki biztonságosan eljut a céljába
Még mit kell beállítani?
- döntsük el, hogy menet közben rádiót, vagy zenei válogatást szeretnénk hallgatni
- ha utóbbi mellett döntünk előre rakjuk össze a listát
- fontos, hogy a vezetéstámogató rendszereket optimalizáljuk
- állítsuk be a sávtartó és a start-stop rendszereket
- sok autóban a ventilátor és a légkondicionáló koordinálása is kijelzőn keresztül történik
Digitális kijelzők az autókbanFotók: Szakony Attila
