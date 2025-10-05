A mobilozás tilos vezetés közben, ám a modern autók más veszélyt is rejtenek (galéria)

Az autókba épített kijelző, illetve annak változatos grafikai megoldásai valósággal beszippantják a sofőröket. Az autó érintőképernyője a jármű multimédia és információs rendszerének központi kijelzője, amely érintésérzékeny felületen keresztül teszi lehetővé a navigáció, zenelejátszás, telefonszolgáltatások és egyéb funkciók vezérlését.

Az autókba épített kijelző elhozza a luxusérzést, de vigyázni kell

Fotó: Szakony Attila

Az autókba épített kijelző: luxus érzést kelt

Pálné Péter Eszter, a nagykanizsai Start Autósiskola iskolavezetője úgy vette észre, hogy az autótervező mérnökök abba az irányba indultak el, hogy meglegyen a sofőröknek a luxus érzése, ezért kijelzőket tettek az autó. Szintén észrevehető, hogy csak egy-két funkciónak maradt meg a gombos, illetve tekerős megoldása.

A kijelző keresi a tekintetünket

– A terv bevált, mert valóban a luxushatás megvan, hiszen csúsztatva az ujjunkat a kijelzőn rengeteg funkciót elérünk – folytatta. – Viszont ezeket a funkciókat érdemes úgy használni, hogy elindulás előtt mindent beprogramozunk. Ezek a modern autók erre is képesek. Sok autóban van hangvezérlés, ezt is érdemes igénybe venni. A kijelző a szemünket igényli, vagyis odapillantunk, hozzáérünk. Ha utassal vagyunk, akkor érdemes őt megkérni a rádió, vagy épp a navigáció kezelésére. A kijelzők használatának a fajsúlya ugyanolyan nagy, mint a telefonoké. Csak lenézünk a kijelzőre, a kezünket önkénytelenül balra húzzuk a kormányon és már az árokban vagyunk.

Megannyi digitális információ csak úgy vonzza a szemet, de inkább az utat figyeljük

Fotó: Szakony Attila

Az érintőképernyő csak segít...

Hozzátette: egyelőre a jogszabályváltozás ezt nem követte le. Viszont mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy ezek az asszisztensek, amelyek körbevesznek bennünket a modern autóban, azok szó szerint asszisztensek. Nem helyettesítik a figyelmet, a gondolkodást, az előrelátást és a figyelmet, csak segítenek.

Látványos megoldások vannak

A nagykanizsai Istiván Autó Kft. Kaposvári úti használtautó-kereskedésében is több olyan személygépkocsi parkol, mely látványos érintőképernyővel rendelkezik. Abban, hogy ezek milyenek és miképp kell kezelni az eszközöket, Aranyos Imre értékesítő segített.