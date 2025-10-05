október 5., vasárnap

Ne babráld a műszerfalat!

32 perce

A mobilozás tilos vezetés közben, ám a modern autók más veszélyt is rejtenek (galéria)

Címkék#multimédia#jármű#luxus#veszély

A vezetés közben kézben tartott mobiltelefon használata esetén a helyszíni bírság 26 ezer forint. Szintén valós veszélyforrást jelent az autókba épített kijelző, mely ugyanúgy elvonhatja a sofőr figyelmét az útról. Zalai szakértők szerint hamarosan azért is bírságolhat a rendőr, tehát jobb megelőzni a bajt.

Benedek Bálint
A mobilozás tilos vezetés közben, ám a modern autók más veszélyt is rejtenek (galéria)

A modern autó érintőképernyője elvonhatja a figyelmet a vezetéstől, erre figyelmeztetett Aranyos Imre

Fotó: Szakony Attila

Az autókba épített kijelző, illetve annak változatos grafikai megoldásai valósággal beszippantják a sofőröket. Az autó érintőképernyője a jármű multimédia és információs rendszerének központi kijelzője, amely érintésérzékeny felületen keresztül teszi lehetővé a navigáció, zenelejátszás, telefonszolgáltatások és egyéb funkciók vezérlését.

autókba épített kijelző
Az autókba épített kijelző elhozza a luxusérzést, de vigyázni kell
Fotó: Szakony Attila

Az autókba épített kijelző: luxus érzést kelt

Pálné Péter Eszter, a nagykanizsai Start Autósiskola iskolavezetője úgy vette észre, hogy az autótervező mérnökök abba az irányba indultak el, hogy meglegyen a sofőröknek a luxus érzése, ezért kijelzőket tettek az autó. Szintén észrevehető, hogy csak egy-két funkciónak maradt meg a gombos, illetve tekerős megoldása.

A kijelző keresi a tekintetünket

– A terv bevált, mert valóban a luxushatás megvan, hiszen csúsztatva az ujjunkat a kijelzőn rengeteg funkciót elérünk – folytatta. – Viszont ezeket a funkciókat érdemes úgy használni, hogy elindulás előtt mindent beprogramozunk. Ezek a modern autók erre is képesek. Sok autóban van hangvezérlés, ezt is érdemes igénybe venni. A kijelző a szemünket igényli, vagyis odapillantunk, hozzáérünk. Ha utassal vagyunk, akkor érdemes őt megkérni a rádió, vagy épp a navigáció kezelésére. A kijelzők használatának a fajsúlya ugyanolyan nagy, mint a telefonoké. Csak lenézünk a kijelzőre, a kezünket önkénytelenül balra húzzuk a kormányon és már az árokban vagyunk.

autókba épített kijelző
Megannyi digitális információ csak úgy vonzza a szemet, de inkább az utat figyeljük
Fotó: Szakony Attila

Az érintőképernyő csak segít...

Hozzátette: egyelőre a jogszabályváltozás ezt nem követte le. Viszont mindenképpen azt kell figyelembe venni, hogy ezek az asszisztensek, amelyek körbevesznek bennünket a modern autóban, azok szó szerint asszisztensek. Nem helyettesítik a figyelmet, a gondolkodást, az előrelátást és a figyelmet, csak segítenek.

Látványos megoldások vannak

A nagykanizsai Istiván Autó Kft. Kaposvári úti használtautó-kereskedésében is több olyan személygépkocsi parkol, mely látványos érintőképernyővel rendelkezik. Abban, hogy ezek milyenek és miképp kell kezelni az eszközöket, Aranyos Imre értékesítő segített.

autókba épített kijelző
Aranyos Imre példát is mutatott arra, hogy a ventilátor és a klímaberendezés milyen látványos ábrákat mutat
Fotó: Szakony Attila

A biztonsági övet is bekapcsoljuk, ha beszállunk az autóba

– Indulás előtt a kijelzők beállítása éppolyan fontos, mint a biztonsági öv bekapcsolása – vélekedett a szakember. – Szánjunk időt arra, hogy magunkra szabjuk az autót. Lényeges, hogy ellenőrizzük, hogy a bluetooth kihangosító a sofőr telefonjával van kapcsolatban. Egy pillanatra se vegyük le a szemünket az útról, mindig koncentráljunk a vezetésre és akkor mindenki biztonságosan eljut a céljába

Még mit kell beállítani?

  • döntsük el, hogy menet közben rádiót, vagy zenei válogatást szeretnénk hallgatni
  • ha utóbbi mellett döntünk előre rakjuk össze a listát
  • fontos, hogy a vezetéstámogató rendszereket optimalizáljuk
  • állítsuk be a sávtartó és a start-stop rendszereket
  • sok autóban a ventilátor és a légkondicionáló koordinálása is kijelzőn keresztül történik

Digitális kijelzők az autókban

Fotók: Szakony Attila

 

