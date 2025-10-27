Különleges utazást tettek az autizmus világába

„Ágnes a neurodiverzitásról, a mindennapi kihívásokról, terápiákról és a segítő szakirodalmakról adott közérthető, gyakorlati áttekintést. A csillagászati bemutatón, amit Horváth Tibor, az alapítvány elnöke tartott Hegyi Norbert közreműködésével, 26 érdeklődő vett részt. Az előadáson általános és középiskolai, valamint óvodapedagógusok, s érintett szülők voltak jelen. Többek között Zalalövőről, Körmendről, Vasvárról, Szentgotthárdról, Nádasdról is érkeztek résztvevők.

A Hegyhátsáli Csillagvizsgálóban Bozsaky Ágnes mint érintett szülő tartott előadást.

Fotó: Hegyi Norbert

Az est igazi családi élménnyé is vált: Ágnes kisfia, Marci is ellátogatott a csillagvizsgálóba, s láthatóan nagyon élvezte. Különösen azt, hogy kedvenc bolygóját, a Szaturnuszt közelről figyelhette meg. A bemutatón a szinte tökéletes égbolt alatt a Tejutat, a csillagokat és hullócsillagokat nézték, a fő távcsöves célpontok a Lemmon-üstökös és a Szaturnusz voltak. Aki Hegyhátsál felé kirándul, mindenképp keresse fel a csillagvizsgálót” – írja az alapítvány.