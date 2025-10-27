október 27., hétfő

Szabina névnap

12°
+15
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szülőket is vártak

1 órája

Különleges utazást tettek az autizmus világába

Címkék#autizmus#Hegyhátsáli Csillagvizsgáló Alapítvány#előadás

Tartalmas, szemléletformáló este volt október 18-án a Hegyháti Csillagvizsgálóban. „Marslakó a játszótéren, avagy utazás az autizmus univerzumába, a neurodiverzumba” címmel tartott előadást Bozsaky Ágnes, a győri Pöttöm Fejlesztő vezető gyógypedagógusa, az SNI SULI előadója, coach, autizmus-szakember és érintett édesanya. A rendezvényt Hegyi Norbert, a Hegyháti Csillagvizsgáló Alapítvány tagja, a győri Széchenyi István Egyetem munkatársa szervezte, tájékoztatta lapunkat a csillagvizsgálót üzemeltető alapítvány.

Zaol.hu
Különleges utazást tettek az autizmus világába

A nagy távcsövet is megtekintették a kupolában a résztvevők

Fotó: Hegyi Norbert

„Ágnes a neurodiverzitásról, a mindennapi kihívásokról, terápiákról és a segítő szakirodalmakról adott közérthető, gyakorlati áttekintést. A csillagászati bemutatón, amit Horváth Tibor, az alapítvány elnöke tartott Hegyi Norbert közreműködésével, 26 érdeklődő vett részt. Az előadáson általános és középiskolai, valamint óvodapedagógusok, s érintett szülők voltak jelen. Többek között Zalalövőről, Körmendről, Vasvárról, Szentgotthárdról, Nádasdról is érkeztek résztvevők. 

autizmus univerzuma távcsöves bemutató Hegyhátsál
A Hegyhátsáli Csillagvizsgálóban Bozsaky Ágnes mint érintett szülő tartott előadást. 
Fotó: Hegyi Norbert

Az est igazi családi élménnyé is vált: Ágnes kisfia, Marci is ellátogatott a csillagvizsgálóba, s láthatóan nagyon élvezte. Különösen azt, hogy kedvenc bolygóját, a Szaturnuszt közelről figyelhette meg. A bemutatón a szinte tökéletes égbolt alatt a Tejutat, a csillagokat és hullócsillagokat nézték, a fő távcsöves célpontok a Lemmon-üstökös és a Szaturnusz voltak. Aki Hegyhátsál felé kirándul, mindenképp keresse fel a csillagvizsgálót” – írja az alapítvány. 

 


 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu