Nem lesz víz Zalaegerszeg peremterületein, s további zalai településeket is érint a vízhiány

A munkálatok jórészt a város peremét érintik. A szolgáltató tájékoztatója szerint hétfőn 8 és 16 óra között Páterdomb egész területén, kedden 8-tól 16 óráig pedig a vorhotai városrészben, a Szenterzsébethegyen, Apátfán, Hatházán, Andráshidán, Ságodban, Neszelén, továbbá a Nyár, a Landorhegyi, a Gasparich, a Göcseji, a Kodály Zoltán, az Egry, az Alsóerdei és a Becsali utcában, illetve a hűtőház, a baromfifeldolgozó és a Tungsram területén, valamint ez utóbbi mögött lévő ingatlanokon várható átmeneti vízhiány vagy egyéb üzemzavar. A munkálatok ezen a napon Zalaegerszeg mellett Teskándot is érintik. Szerdán 8-tól 12 óráig az északi ipari park területén, 11 és 16 óra között Buslakpusztán, Vakaroshegyen, Gálafejen és az Öreghegy területén folytatódik a karbantartás.

Karbantartási munkálatok okozhatnak átmeneti vízhiányt Zalában

Forrás: Shutterstock

További zalai településeken is várható átmeneti vízhiány

Zalaegerszeg mellett további településeken is végez karbantartási munkálatokat az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. Emiatt hétfőn 9 és 15 óta között Zalatárnok területén – beleértve Oroklánt és Vakolát is –, valamint Szentkozmadombján, kedden ugyancsak 9-től 15 óráig Tófejen és Pusztaedericsen, míg szerdán 9 és 15 óra között Tófejen és Baktüttösön fordulhat elő átmeneti vízhiány, nyomáscsökkenés vagy vízminőség-változás. Csütörtökön 8 és 12 óra között Nagykutason és Kiskutason, illetve ez utóbbi kálócfapusztai településrészén, míg csütörtökön 11 és 16 óra között Babosdöbrétén – beleértve a kökényesmindszenti és rámi településrészeket is – továbbá Böde és Hottó községekben, illetve ez utóbbihoz tartozó Zalaszentmihályfán dolgoznak a szakemberek.