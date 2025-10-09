október 9., csütörtök

Áruvásárlási csalások

43 perce

Vajon mit rejt a csomag? Azt, amit megrendeltünk, vagy megpróbálnak átverni bennünket?

Címkék#rendőrség#Mátrix Program#áruvásárlás#internetes csalás#csalás

A rengeteg figyelemfelhívó közlemény, valamint a konkrét esetekről szóló beszámolók ellenére még mindig nagyon sokan válnak csalás áldozataivá Zalában. A rendőrség a Mátrix Projekt keretében az áruvásárlások kapcsán elkövetett csalások megelőzésre kíván most nagyobb hangsúlyt fektetni.

Gyuricza Ferenc
Vajon mit rejt a csomag? Azt, amit megrendeltünk, vagy megpróbálnak átverni bennünket?

Illusztráció

Forrás: Getty Images

Fotó: Juan Algar

Az áruvásárlások kapcsán elkövetett csalások szinte mindennaposak vármegyénkben is, erről hírportálunkon rendszeresen jelennek meg írásaink. Hiába azonban a rengeteg beszámoló, vagy időnként a figyelemfelkeltő közlemény, még mindig vannak olyan hiszékeny vásárlók, akik könnyen átverés áldozataivá válnak. A minap is történt egy ilyen eset vármegyénkben, amelyről a police.hu oldalon számoltak a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai. Mint írták: egy férfi az egyik közösségi oldalon gabonanedvesség-mérő műszert rendelt utánvéttel, mert rendkívül kedvező áron kínálták. A futártól kibontás nélkül vette át a csomagot, és csak fizetés után szembesült azzal, hogy nem a megrendelt termék, hanem egy üvegfogó volt benne. A rendőrség szerint ez tipikus esete az átverésnek, hiszen a megrendelt termék helyett gyakran érkezik valamilyen silány minőségű áru, de érkezett már cipő helyett fazék is. 

Megelőzhetőek az áruvásárlások kapcsán elkövetett csalások?

A rendőrség arra figyelmeztet, hogy a telefonos átverések és az adathalászat mellett gyakori problémát jelentenek az áruvásárlási csalások is. Naponta több ember esik ilyen típusú csapdába. Ezért a Mátrix Program keretében most a megelőzésre is nagyobb hangsúlyt kívánnak fektetni. A rendőrök arra kérik a lakosokat, hogy legyenek óvatosak az internetes vásárlások alkalmával, illetve fogadják meg az alábbi tanácsokat!

  • Soha ne utalja el előre a vételárat vagy az előleget, ha idegennel köt üzletet az online térben!
  • Egy internetes piactérre regisztrált eladói profil nem garantálja a személyazonosságot, és különösen nem a megbízhatóságot.
  • Ha új, korábban nem ismert webáruházból vagy eladótól rendel terméket, mindenképpen keressen rá független vevői értékelésekre, illetve válassza az utánvétes fizetési módot!
  • Utánvét esetén csak a már kézbesített csomag tartalmának ellenőrzését követően fizesse ki a terméket!
  • Nagyobb értékű termékek megvétele előtt mindig győződjön meg személyesen az áru állapotáról, adatainak valódiságáról!

 

