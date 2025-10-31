1 órája
A zalaiak szerint éjfélkor tényleg megnyílt a pokol – mutatjuk, miért
Fődiördög és csordásfarkas. Ezek voltak, amelyektől leginkább rettegtek őseink Göcsejben, de a boszorkányok, lidércek és olykor a tüzesemberek is gyakran feltűntek - még ha a valóságban nem is, de a képzeletben igen. Bár nálunk nem volt divat a Halloween és az ilyenkor szokásos ijesztgetés, de a magyar népi hiedelemben, eleink képzeletében rengeteg gonosz, ártó lény élt, melyektől féltek az emberek.
A gonoszság és a sok ártó lény együtt - ez az igazán félelmet keltő társaság Ördögökkel táncoló boszorkányok a boszorkányszombaton Metszet Kömlei János: Szükséges segítő könyv munkájából Pest 1790
Forrás: Magyar Néprajzi Lexikon
Az emberi képzelet határtalan, és számos rejtélyesnek tűnő, megmagyarázhatatlan dologra, jelenségre kellett valami magyarázat. Így születtek meg azok a képzeletbeli teremtmények, melyek magyarázatul szolgáltak minden rosszra, ugyanakkor rettegéssel töltötték el őseinket. Különleges, gonosz teremtények, félelmet keltő, gonosz, ártó lények egész évben, bármikor megjelenhettek a népi hiedelem szerint.
Nincs Halloween Mindenszentek napján
Magyarországon nincs Halloween, Mindenszentek van. Jól ismert mondás, amely minden évben feltűnik a közösségi oldalakon. S bár mindkét ünnep más, azért az is tény, hogy más napra is esnek. Míg az angolszász "All Hallows' Eve", azaz mindenszentek előestéje október 31-én van, addig Mindenszentek, azaz minden megdicsőült ünnepnapja november elsejére esik, s e napot követi a november 2-ai Halottak Napja.
Halloween és Mindenszentek között valóban jelentős különbség. Előbbi kelta ünnep a szórakozás, az ijesztgetés, a halál játékos felfogása, utóbbi keresztény ünnep a csendes emlékezésé.
Nálunk is faragtak tököt, s ijesztgették egymást vele
Ilyenkor szokás a tökfaragás, a kézműves tevékenység, alkotás, akár csak a szórakozás miatt, s ezekben a napokban is sok helyen szerveznek olyan eseményeket, ahol közösségben, másokkal együtt lehet töklámpásokat készíteni. A halloweeni, ijesztő motívumú tököket azért faragták és faragják, hogy megvédjék az embereket a hiedelem szerint ilyenkor nagy számban feltűnő szellemektől. Ám magyar vidékeken is faragtak tököket, főleg gyermekek játéka volt ez - mint ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk: "Szórakozásból vájták ki a tök belsejét és tettek bele égő gyertyát, hogy egymást ijesztgessék vele".
A magyar néplélek sok mindentől rettegett - sok ártó lényt teremtett a gazdag népi fantázia
Halloween éjszakáján a kísértetek, a rettegés, a félelem keveredik a játékkal és a szórakozással, a közösségi programokkal - hazánkban is egyre inkább. De nekünk is van miért félni! A régi világban sok hiedelem uralta eleink gondolkodását, sőt, nem csak egyetlen napra korlátozódott a rémségektől, képzelt rémséges lényektől való félelem.
Kénköves bűz, pata, rettegés és gonoszság, hit és hiedelem - az ördög
Nemcsak a vallás, hanem a népi hitvilág és hiedelem szereplője az ördög, akinek megjelenését kénköves bűz kíséri, szarva, patája van, s ahol felbukkan, ott bajt, tragédiát okoz. Szinte minden rossz lénnyel összekapcsolták képzeletben.
Csúf és emberfeletti hatalma van, s addig él, míg ártó vagy jó tudását át nem adta valakinek: a boszorkány
A boszorkányok például a mesékben is feltűnnek. A gonosz, csúf öregasszonynak hatalma van az emberek felett, s ártó szándékától mindenki félt - kivéve talán a bátor és cseles mesehősöket, akik túljártak az eszén. A magyar hitvilág szerint azonban - mint ahogy a Néprajzi Lexikon is írja - a boszorkányok nem csak rontó, hanem gyógyító tulajdonságokkal is bírnak, s természetfeletti erejük van. Érdekes gondolat volt, hogy az emberfeletti képességeket a boszorkány nem csak örökölheti, hanem tanulhatja is, és addig kell élnie, míg kézfogással át nem adja tudományát.
Halála amúgy sem könnyű ."A boszorkány halála a hit szerint nehéz, mert megkínozzák boszorkánytársai. Halála után vihar támad, koporsója nehezebb vagy éppen könnyebb a rendesnél (mert az ördög elvitte a testét). Képességei közül legjellemzőbb a metamorfózis: kedve szerint ölt macska-, béka-, kutya-, liba-, varjú- stb. alakot; sőt növényalakban is megjelenhet (tökinda, szederinda). Láthatatlanná tud válni, lát a sötétben, be tud menni a kulcslyukon. A hiedelemmondák boszorkánya általában állatalakban közlekedik, ezenkívül lóvá tett ember, továbbá lovagol vagy repül seprűn, szénvonón, hordón".
Ha a régi világban élnénk, nem is olyan sokára pedig eljönne az ideje, hogy nekikezdjünk Luca széke faragásának, amelyre felállva majd a karácsonyi éjféli misén meglátjuk, ki is a faluban a boszorkány - ő szarvat, agancsot, vagy ritkábban tollat visel fején. De jaj annak, aki meglátja őt! A boszorkányok a nyomába erednek, s az üldözéstől csak az menti meg, ha a menekülő mákot szór maga mögé, mert mire a gonoszok felszedik a szemeket, megmenekül előlük. A boszorkány csúf alakja mellett leginkább rontó hatalmától féltek, hiszen betegségeket, szerelmi csalódásokat, olykor a halált, vagy az állatokkal, terméssel, sütéssel, főzéssel, munkákkal kapcsolatos problémákat mind neki tulajdonítják. Ezért aztán furfangos őseink sokféle szokást, tevékenységet találtak ki ezek megakadályozására vagy ismét jóvá tételére. S ne feledjük a szörnyű boszorkánypereket sem, amikor az ítélkezők - gyakorta félelemből - sokszor gonoszabbak voltak, mint áldozatuk.
Foggal születik, rongyos köpenyben, könyvvel a kezében jár, természetfeletti erővel bír: a garabonciás
Hajdan a garabonciás, vagy barboncás diák néven említett fiataltól is tartani kellett. Ha bekopogott valakihez, tejet vagy tojást kért, s mindenképpen kapnia kellett, ellenkezőleg vihart, jégesőt gerjeszt, "kiolvassa" a sárkányt a könyvéből, s hátára ülve azon lovagol a falu felett, ami azért baj, mert a sárkány farka hosszú, s lesöpri a házak tetejét, kicsavarja a fákat tövestül. A sárkány másban is segítője. Vélték, hogy az ördög a tanítója, s azt gondolták, hogy ”a garabonciás 13 iskolát végez, így bűvös könyvhöz jut. Bűvös könyve segítségével a levegőbe tud emelkedni. Sárkány húsából tesz a nyelve alá, akkor nem érzi a nap közelében a hőséget". Ellene egyébként viszonylag könnyű védekezni, csak harangozni kell.
Apró, de titokzatos és veszélyes, ám olykor segít is a mi lényünk: a lidérc
Könnyen lehetünk egy lidérc gazdái, ha fekete tyúk első tojását a hónunk alatt kiköltünk, vagy trágyadombban keltetjük. Ezt gondolták eleink, s azt is hitték, hogy a lidérc megszületése után már elválaszthatatlanok. Ám azt is jó tudni: a lidércek gazdájára ferde szemmel néztek, sőt, tartottak tőle: azt gondolták, az ördöggel cimborált vagy eladta lelkét a pokolbéli patásnak. "Gazdájával együtt él mint szeretője (ha nő a gazdája, éjjel férfivá változik és viszont); gazdája a kebelén hordja, gazdáját esetleg éjjel nyomja (lidércnyomás) vagy vérét szívja. Az legyengül, beteg lesz vagy meghal. Több helyen ismert az a hit, hogy minden ételből neki kell adni az első falatot vagy sótlan, visszafelé kavart kásával kell etetni. Gazdája minden kívánságát teljesíti, ha az „mit hozzak?” vagy „mit-mit-mit?” kérdésére felel. Pénzt hord tulajdonosának, így az meggazdagszik."
Ellentmondásos lény a lidérc, s szabadulni is nehéz tőle: teljesíthetetlen feladatot kell neki adni - például rostában kell vizet hoznia - ebbe belepusztul.
Segít, ha kell! Van fődiördögöd? Karácsonynap előtt való éjjel szerezhetsz, de vigyázz, légy kedves vele!
Egyes néprajzi leírások szerint a lidércekről Zalából ismerjük a legtöbb forrást, de nálunk földi ördög, fődön föllü való ördög néven is emlegették ezt az apró, emberszerű lényt. Ezek olyan apró lények, házi szellemek, kik segítenek a ház körüli munkákban. Ám cserébe áldozatot, főleg étket várnak és kedvességet, hiszen, "ha megharagítják őket, veszedelmesekké válnak, a mikor is rontanak, pusztítanak" - írja Gönczi Ferenc néprajzkutató.
"A fődiördögök piczinyek; rendesen hüvelykujjnyi nagyságúak. Ruhájuk: piros nadrág, piros, zsinóros mente s vörös sipka. Egy embernek több fődiördöge lehet. A fődiördögök különböző módon és helyen és pedig rendesen karácsonynap előtt való éjjel szerezhetők. Éjféli misekor olyan keresztútra mennek értük, a melyen a kakas kukorékolása már nem hallatszik. Az illető fekete macskát vagy fekete kakast (esetleg mind a kettőt) visz magával s az utak keresztezésénél mogyorófapálczával kört kerìtve, ezen körbe beléáll s az ördögnek a kakast vagy a macskát kidobva, kìvánságára fődiördögöket kap, a kiket aztán, bizonyos feltételekkel fölfogad. A fődiördögök szerzése ily alkalommal nagy lelkigyötrelem mellett megy végbe."
A rejtélyes világosság - a zalaiak szerint egy felbukkanó szellem ujja: a lidércfény
A lidércfény, vagy lidércláng pedig egy jelenség, de nem kevésbé rettegett: úgy vélték, hogy az imbolygó, hol eltűnő, hol fellobbanó láng valójában láthatóvá vált kísértet. Néhány helyen elvetélt gyermek lelkének vélték. Rejtélyét, félelmetes voltát még fokozza, hogy leggyakrabban sötét mocsarak területén vélték felbukkanni. Nálunk, Zalában a lidércfényt gyertyás néven emlegették, s azt hitték, hogy ez a fény egy ember alakú kísértet égő ujja.
Miért kísért a mérnök? - A félelmetes tüzesember
„A tüzesember ember alakú, tüztestü kísértet, akit tűz kísér, szórja a tüzet, lámpát visz. Általában mérnök, aki életében rosszul mérte a földet. Éjszakánként a határban bolyong, gyakran láncot húz maga után; illetve a földet méri, míg le nem vezekelte bűnét. Zalában minden fajta rendkívüli életű vagy halálú kísértet tüzes alakja, vagy ember alakú kísértet égő ujja" - írta dr. Petánovics Katalin a Kis-Balaton a nép emlékezetében című művében.
Nem csak halloweenkor jelennek meg és nálunk is rémisztgették az élőket: kísértetek
Őseink mindentől féltek, ami természetfeletti, így a gyakran állatalakban, vagy tüzes lényként, esetleg hiányos testrészekkel, furcsa öltözékben megjelenő - hitük szerint - kísértetek is rettegéssel töltötték el őket. Egy biztos: földi és szellemvilág találkozása csak rosszat hozhatott, hiszen a kísértet sírjában nyugodni nem tudó vagy a túlvilágra még el nem jutott lélek, aki nem tartozik senkihez. A visszajáró lelkek legalább kicsit ismerősek lehettek, hiszen élőként a családhoz tartoztak. Úgy vélték, a kísértetek azért térnek vissza, mert valamivel még tartoznak az embereknek, vezekelniük kell. Az is előfordult, hogy kereszteletlen gyermek lelke járt vissza kísérteni - legalábbis a népi hiedelem szerint. Tőle legalább könnyen meg lehetett szabadulni, csak szentelvízzel kellett meghinteni, a megfelelő keresztelő szavak kíséretében, így megszabadult az ördögtől.
Szinte mindenhol voltak messze földön híres szellemek. A mi vidékünk, Zala hírhedt szellemei a novai erdőben a volt pálosok zárdája helyén megjelenő fejetlen barátok voltak.
Göcsej réme: a csordásfarkas, vagy más néven farkaskoldus
Voltak olyan lények - az elképzelések szerint - melyek hol ember, hol állatalakban jelentek meg, leginkább farkasként. Göcsejben ők voltak a farkaskoldusok. A Magyar Néprajz közlése szerint Az 1914-es években Gönczi Ferenc a Göcsejben gyűjtött adatokat olyan átalakuló lényekről szóló elbeszélésekből, melyeknél az " átalakulás képessége már csecsemőkorban elnyerhető, például a bába vigyázatlansága vagy rosszindulata következtében. Ha az újszülöttet nyírfa-abroncson háromszor keresztülbújtatja, abból hétéves korában csordásfarkas lesz, elmegy a háztól, és megkezdi farkas képében való működését: be-bejár a faluba a nyájakat dézsmálni. Ettől kezdve kedve szerint ölt farkas- vagy emberalakot. Mások felnőttkorban szerzik meg a képességet: nyírfa-abroncson való háromszori vagy hétszeri átbújással, „istenátkozta tüske” (vadrózsatövis) segítségével. A visszaváltás általában az átváltozással azonos módon történik. A csecsemőből lett, vagy emberfarkasok gyerekeként született lény farkasfoggal, szőrösen, farokkal születik, félig emberi külsejű is lehet. Farkasalakját bizonyos tulajdonságok megkülönböztetik az igazi farkastól: jobb szaglása van, beszélni tud, háta alul, hasa fölül helyezkedik el; csak olvasószem-töltettel lehet lelőni."
A rossz gyerekek réme - a délibaba
„Ne mennye, miér a diélibaba meghajt vaskarikáve!” - ilyen mondatokkal ijesztegették, próbálták jó viselkedésre bírni a göcseji gyerekeket. A délibaba fehér vagy fekete ruhát viselő lány, vagy asszonyalak volt az elképzelések szerint, s búza-, vagy rozsvetésben, esetleg kukoricásban tűnt fel, de csak akkor, ha a gabona elvirágzott. Senki nem tudta, honnan jött, hova tart és mi céllal, de ha egy ember meglátta, akkor megállt, szótlanul. "Az emberek nagyon féltek a délibabától. Egy asszony annyira megijedt tőle, hogy meghalt. A néző elől különben egyszerre csak eltűnt: „élemedett”" - árulta el Gönczi Ferenc.
Félelmetesen rejtélyesek - ki tudja, kik lehetnek ők: fékta, dana, miggyon, luttyán
A már említett Gönczi Ferenc néprajzkutató Göcsej-monográfiájában 1914-ben öt olyan lényről is beszámol - írja Balaton László: A göcseji hiedelemvilág jellegzetes alakjai című művében - melyekről nem lehet tudni, mik lehettek, csak nevük ismert káromkodásokból, például " Dana… miggyon… luttyán vügyön el!" vagy "bújik beléd".