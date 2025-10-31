A zalaiak szerint éjfélkor tényleg megnyílt a pokol – mutatjuk, miért

Az emberi képzelet határtalan, és számos rejtélyesnek tűnő, megmagyarázhatatlan dologra, jelenségre kellett valami magyarázat. Így születtek meg azok a képzeletbeli teremtmények, melyek magyarázatul szolgáltak minden rosszra, ugyanakkor rettegéssel töltötték el őseinket. Különleges, gonosz teremtények, félelmet keltő, gonosz, ártó lények egész évben, bármikor megjelenhettek a népi hiedelem szerint.

A szórakoztató és egyben félelmetes Halloween napján, de a magyar népi hitvilágban az év egészében sok ártó lény tűnt fel

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Nincs Halloween Mindenszentek napján

Magyarországon nincs Halloween, Mindenszentek van. Jól ismert mondás, amely minden évben feltűnik a közösségi oldalakon. S bár mindkét ünnep más, azért az is tény, hogy más napra is esnek. Míg az angolszász "All Hallows' Eve", azaz mindenszentek előestéje október 31-én van, addig Mindenszentek, azaz minden megdicsőült ünnepnapja november elsejére esik, s e napot követi a november 2-ai Halottak Napja.

Halloween és Mindenszentek között valóban jelentős különbség. Előbbi kelta ünnep a szórakozás, az ijesztgetés, a halál játékos felfogása, utóbbi keresztény ünnep a csendes emlékezésé.

Halloween csak egy félelmetes éjszaka, de a magyar népi hitvilágban egész évre jutottak rémséges lények

Fotó: Illusztráció/Pixabay

Nálunk is faragtak tököt, s ijesztgették egymást vele

Ilyenkor szokás a tökfaragás, a kézműves tevékenység, alkotás, akár csak a szórakozás miatt, s ezekben a napokban is sok helyen szerveznek olyan eseményeket, ahol közösségben, másokkal együtt lehet töklámpásokat készíteni. A halloweeni, ijesztő motívumú tököket azért faragták és faragják, hogy megvédjék az embereket a hiedelem szerint ilyenkor nagy számban feltűnő szellemektől. Ám magyar vidékeken is faragtak tököket, főleg gyermekek játéka volt ez - mint ahogy egy korábbi cikkünkben írtuk: "Szórakozásból vájták ki a tök belsejét és tettek bele égő gyertyát, hogy egymást ijesztgessék vele".



A magyar néplélek sok mindentől rettegett - sok ártó lényt teremtett a gazdag népi fantázia

Halloween éjszakáján a kísértetek, a rettegés, a félelem keveredik a játékkal és a szórakozással, a közösségi programokkal - hazánkban is egyre inkább. De nekünk is van miért félni! A régi világban sok hiedelem uralta eleink gondolkodását, sőt, nem csak egyetlen napra korlátozódott a rémségektől, képzelt rémséges lényektől való félelem.