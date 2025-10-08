Légitámadás Zalában: hatásos permetszert vetnek be a kabócák ellen

Erről Simon Zoltán csörnyeföldi szőlész-borász, a Dél-Zalai Hegyközség elnöke tájékoztatta hírportálunkat. Simon Zoltán – aki szőlőművelőként és bortermelőként maga is érintett – volt az egyike azoknak, akik határozott fellépésükkel az ország közvéleménye számára is bemutatták, hogy mekkora veszélyt jelent a hazai szőlőültetvényekre, s ezáltal a nemzetgazdaságra is az aranyszínű sárgaság fitoplazma terjedése. Mint mondotta: hazánkban először 2012-ben, azaz 13 éve Lenti térségében azonosították először a betegséget, s bár történt védekezés, de az nem volt elégséges, így mára gyakorlatilag az egész országban elterjedt a fertőzés. A legerőteljesebben természetesen Zalában jelentkezett, ott már komplett birtokokat kellett kivágniuk a termelőknek.

Simon Zoltán szerint a most használt permetszer hatásos lehet az amerikai szőlőkabóca ellen, s így az aranyszínű sárgaság fitoplazma továbbterjedése megakadályozása érdekében

Fotó: Gyuricza Ferenc

Légi permetezés az aranyszínű sárgaság fitoplazma továbbterjedésének megakadályozása érdekében

A most elrendelt légi permetezés egy átfogó állami védekezés része. Mint arról ugyancsak írtunk már korábban: nemcsak a hatóság által elrendelt kötelező kivágások miatt kártalanítás lehetőségét teremtette meg a kormány, de a közcélú védekezésre is több forrást és lehetőséget biztosítottak. Az állami védekezésre Somogy, Baranya és Zala vármegyékben kerül sor. Zalában Zalaszentgrót, Nagyrada, Orosztony, Becsehely, Letenye és Csörnyeföld térségében kerül sor.

Hatákony rovarölő szer

Simon Zoltán kérdésünkre azt is elmondta: a légi permetezést Zalában ezekben a napokban tartják, amiről a Zala Vármegyei Kormányhivatal a helyileg illetékes hegyközségek vezetőivel és képviselőivel is egyeztetett. A védekezés Klartan 24 EW rovarölő szerrel történik, ami a szőlész-borász szerint hatásos szer, s ehhez a biztonságos munkavégzés, vagyis az elsodródás elkerülése érdekében DropMax cseppnehezítő adalékanyagot kevernek. A kijuttatott szerek emberre és melegvérű élőlényekre ártalmatlanok, és a méhekre sem veszélyesek, így azzal a méhek által látogatott növények permetezésére is engedélyezett. A munkaegészségügyi várakozási ideje nulla nap, vagyis a permetlé beszáradását követően a permetezett területen a munkavégzés védőfelszerelés nélkül biztonságosan folytatható.