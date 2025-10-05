Áramszünetek Zalában: Zalaegerszeg mellett további települések is érintettek lesznek! Mutatjuk, hol s mikor kapcsolják le az áramot!

A zalaegerszegi hálózatátépítés a város nyugati részét, illetve Ebergényt, Erzsébethegyet és Gógánhegyet érinti csupán, ám ott hétfőtől egészen csütörtökig zajlanak a munkálatok. Emiatt hétfőn és kedden 8-től 16 óráig a Bodzavirág, Ebergényi és Öreg-Szívhegyi utcákban, az Ebergényi úton, valamint az egerszeghegyi városrészhez tartozó Lankás utcában, illetve a Gógánhegyen az Akácfa soron és a Fenyvesalja utcákban kapcsolják le ideiglenesen az áramot. Szerdán a Dalos és Felsődűló utcák, illetve az Újhegyi út fogyasztóinak, továbbá Egerszeghegyen a Lankás utca és Egerszeghegyi út, míg Erzsébethegyen az Erzsébethegyi út ingatlantulajdonosainak kell áramszünetre számítaniuk.

Hálózatátépítési munkálatok miatt várható áramszünet Zalaegerszegen

Forrás: Shutterstock

A csütörtöki áramszünetben érintett területek

Csütörtökön Zalaegerszegen ugyancsak hálózatátépítés miatt a

Hegybíró,

Kaszás,

Pincesor,

Szarkaláb és

Zengő utcákban, valamint az

Egerszeghegyi úton kapcsolják le átmenetileg a szolgáltatást.

Liszóban is folytatják a hálózatátépítést

Liszóban ugyancsak folytatódnak az E-On Hungária Zrt. által korábban már megkezdett hálózatátépítési munkálatok. Emiatt hétfőn és kedden 8-tól 16 óráig az Alsó és Sümegi utcákban várható áramszünet. Hálózatkarbantartás miatt hétfőn 8 és 15.30 óra között Rédicsen, a Dózsa György. Kossuth, Petőfi és Vasút utcákban szünetel a szolgáltatás. Ezek a munkálatok a gyógyszertárt és postahivatalt, továbbá a buszváró környékét is érintik. Ugyancsak hétfőn 8 és 15.30 óra között Karmacs külterületén lesz még hálózatkarbantartás. Csütörtökön a dél-zalai térségben végeznek hasonló munkálatokat a szolgáltató szakemberei, ez 8 és 16 között a Molnárihoz tartozó Sándor-hegyet és további külterületeket, Murakeresztúron a Bónihegyet, míg Szepetneken Gyótapusztát érinti. Pénteken 8 és 15.30 óra között Lentiben, a Nefelejcs utcában, valamint a lentikápolnai városrészben, a Kápolnai úton lesz hálózatkarbantartás.

Megnövekedett ügyféligény

A megnövekedett ügyféligény kielégítését szolgáló fejlesztések miatt szerdán 8-tól 16 óráig Nagykutason, a Fő, Hegyalja és Kossuth utcában, valamint a község külterületi részein, új fogyasztói hely villamos energiával történő ellátása miatt pénteken 8.30 és 14.30 óra között pedig Nagykanizsán, a Buda Ernő és Petőfi utcában várható áramszünet. A felhasználó kérésére szerdán 8 és 16 óra között a rédicsi határátkelőn, csütörtökön 8-tól 12 óráig pedig Lentiben, a Gyár utcában kapcsolják le az áramot.