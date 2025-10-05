október 5., vasárnap

Aurél névnap

+15
+1
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fejlesztések, karbantartások

4 órája

Áramszünetek Zalában: Zalaegerszeg mellett további települések is érintettek lesznek! Mutatjuk, hol s mikor kapcsolják le az áramot!

Címkék#karbantartás#E-ON Zrt#áramszolgáltatás#áramszünet#fejlesztés#szolgáltató

Tovább folytatja a hálózatátépítési munkálatait Zalaegerszegen az E-On Hungária Zrt., ezért a jövő héten is várhatóak fennakadások az áramszolgáltatás terén a vármegyeszékhelyen. Áramszünetre fejlesztések vagy karbantartások miatt további zalai települések lakóinak is számolniuk kell.

Gyuricza Ferenc

A zalaegerszegi hálózatátépítés a város nyugati részét, illetve Ebergényt, Erzsébethegyet és Gógánhegyet érinti csupán, ám ott hétfőtől egészen csütörtökig zajlanak a munkálatok. Emiatt hétfőn és kedden 8-től 16 óráig a Bodzavirág, Ebergényi és Öreg-Szívhegyi utcákban, az Ebergényi úton, valamint az egerszeghegyi városrészhez tartozó Lankás utcában, illetve a Gógánhegyen az Akácfa soron és a Fenyvesalja utcákban kapcsolják le ideiglenesen az áramot. Szerdán a Dalos és Felsődűló utcák, illetve az Újhegyi út fogyasztóinak, továbbá Egerszeghegyen a Lankás utca és Egerszeghegyi út, míg Erzsébethegyen az Erzsébethegyi út ingatlantulajdonosainak kell áramszünetre számítaniuk. 

Hálózatátépítési munkálatok miatt várható áramszünet Zalaegerszegen
Hálózatátépítési munkálatok miatt várható áramszünet Zalaegerszegen
Forrás:  Shutterstock

 

A csütörtöki áramszünetben érintett területek

Csütörtökön Zalaegerszegen ugyancsak hálózatátépítés miatt a 

  • Hegybíró, 
  • Kaszás, 
  • Pincesor, 
  • Szarkaláb és 
  • Zengő utcákban, valamint az 
  • Egerszeghegyi úton kapcsolják le átmenetileg a szolgáltatást. 

Liszóban is folytatják a hálózatátépítést

Liszóban ugyancsak folytatódnak az E-On Hungária Zrt. által korábban már megkezdett hálózatátépítési munkálatok. Emiatt hétfőn és kedden 8-tól 16 óráig az Alsó és Sümegi utcákban várható áramszünet. Hálózatkarbantartás miatt hétfőn 8 és 15.30 óra között Rédicsen, a Dózsa György. Kossuth, Petőfi és Vasút utcákban szünetel a szolgáltatás. Ezek a munkálatok a gyógyszertárt és postahivatalt, továbbá a buszváró környékét is érintik. Ugyancsak hétfőn 8 és 15.30 óra között Karmacs külterületén lesz még hálózatkarbantartás. Csütörtökön a dél-zalai térségben végeznek hasonló munkálatokat a szolgáltató szakemberei, ez 8 és 16 között a Molnárihoz tartozó Sándor-hegyet és további külterületeket, Murakeresztúron a Bónihegyet, míg Szepetneken Gyótapusztát érinti. Pénteken 8 és 15.30 óra között Lentiben, a Nefelejcs utcában, valamint a lentikápolnai városrészben, a Kápolnai úton lesz hálózatkarbantartás.

Megnövekedett ügyféligény

A megnövekedett ügyféligény kielégítését szolgáló fejlesztések miatt szerdán 8-tól 16 óráig Nagykutason, a Fő, Hegyalja és Kossuth utcában, valamint a község külterületi részein, új fogyasztói hely villamos energiával történő ellátása miatt pénteken 8.30 és 14.30 óra között pedig Nagykanizsán, a Buda Ernő és Petőfi utcában várható áramszünet. A felhasználó kérésére szerdán 8 és 16 óra között a rédicsi határátkelőn, csütörtökön 8-tól 12 óráig pedig Lentiben, a Gyár utcában kapcsolják le az áramot. 

Nyírják a növényzetet

Zalalövőn a légvezetékek biztonsági övezetébe benőtt növényzet eltávolítása miatt lesz áramszünet csütörtökön 8-től 16 óráig, illetve pénteken 8-tól 13-ig. Előbbi napon az Arany, Deák, Kossuth, Margaréta és Széchenyi utcákban, pénteken az Arany, Deák és Kossuth utcák mellett a Csütörtökhegy és Patakai-hegy területén dolgoznak. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu