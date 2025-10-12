58 perce
Kis túlzással fél Zalát áramszünet sújtja a jövő héten! Itt lecsekkolhatja, hogy az ön települése is érintett-e
A mögöttünk hagyott héten lezajlott, előre tervezett áramkimaradásokat követően csak kisebb üzemzavarok várhatóak Zalaegerszegen. A vármegye többi részén viszont sokkal több helyen dolgoznak az E-On Hungária Zrt. munkatársai, ezért számos településen fordul elő hosszabb-rövidebb ideig tartó áramszünet.
Az előre tervezett áramszünetekről maga a szolgáltató adott tájékoztatót. Eszerint Zalaegerszegen kedden egy transzformátorállomás karbantartása, szerdán a megnövekedett ügyféligény kielégítése miatt kapcsolják le átmenetileg az áramot az E-On Hungária Zrt. munkatársai. Előbbi várhatóan 8 és 12 óra között tart, és az Alsójánkahegyi, Árpád, Bartók, Bem, Katona, Kút, Orsolya, Perczel Mór, Szent László, Tóth Árpád, Zrínyi és Zárda utcákat, valamint az Orsolya teret érinti. Szerdán 8 és 16 óra között a Botfa utcában dolgoznak.
Áramszünetek Nagykanizsán
Nagykanizsán szintén lesz áramszünet, méghozzá több okból is. Kedd reggel 8-tól 9 óráig a Garai és Kinizsi utcákban, majd 10 és 14 óra között a Vár úton transzformátorállomás karbantartása végett szünetel a szolgáltatás, az Ady és a Szent Imre utcákban pedig ugyanezen a napon 8 és 12 óra között egy felhasználó kérésére kapcsolják le az áramot. Pénteken 13.30 és 15 óra között hálózatkarbantartás miatt a Csengery út és a Sörgyár utca egy részén szünetel a szolgáltatás.
Épül az optikai kábel
Gyenesdiáson optikai kábel építése okoz több napon át tartó áramszünetet. Hétfőn 7.30 és 15.30 óra között a Gödörházy, Iskola és Szent Ilona utcák, valamint a Szólóhegyi út fogyasztóinak, kedden ugyanezen időpontban az Ady, Cseresnyés, Faludi, Fenyves, Homoki és Meleghegyi utcák, valamint az Ady, Homoki és Meleghegyi köz ingatlantulajdonosainak, továbbá egyes külterületi részeken kell átmeneti üzemzavarra számítaniuk. Szerdán 7.30 és 15.30 óra között a Faludi és Szoroshadi utcákban, illetve a Csendes és Faludi közben kapcsolják le a szolgáltatást. Csütörtökön a Felső, Kümell és Meleghegyi utcákban és a Kümell közben, pénteken a Bem, Csokonai, Diófás, Forrás, Kossuth és Víz János utcákban, továbbá a Csokonai közben és a Mély úton dolgoznak az optikai kábel kiépítésén.
Zalakaroson ugyancsak az optikai kábel kiépítése okoz áramszünetet, ám egy csupán egyetlen nap, hétfőn dolgoznak a szakemberek, viszont az üzemzavar elég nagy részét érinti a fürdővárosnak. 8 és 16 óra között az
- Alsóhegyi,
- Arany János,
- Csárdaköz,
- Csermely,
- Gesztenye,
- Harkály,
- Kakukk,
- Keskeny,
- Liget,
- Margaréta,
- Őzgida,
- Park,
- Patkós,
- Petőfi,
- Pipacs,
- Rózsa,
- Sport,
- Szőlő és
- Zalagyöngye utcákban,
valamint a Berkenye, Búzavirág, Cédrus, Csárda, Égerfa, Fenyőfa, Hegytető, Ibolya, Juharfa, Kilátó, Mókus, Orgona, Tőzike és Vincellér, közben, a Jegenye soron, a Bodahegyi, Kanicai, Kilátó, Panoráma és Termál úton, valamint a Városi-hegy területén éesz áramszünet. Ezek a munkálatok Zalamerenye külterületi részeit is érintik.
Hálózatépítési munkálatok
Rédicsen folytatódik a már korábban megkezdett hálózatépítés, ezért hétfőn és kedden 8 és 15.30 óra között a faluhoz tartozó zártkerti ingatlanok tulajdonosainak kell áramszünetre számítaniuk. Tótszerdahelyen, a Petőfi utcában ugyanezen a két napon 8.30 és 16.30 óra között új fogyasztói helyet látnak el villamos energiával, míg Zalacsében, a Kossuth, Rákóczi és Szabadság utcákban csütörtökön és pénteken 8-tól 16 óráig gyengeáramú rendszer kiépítése miatt kell a szolgáltatást szüneteltetni.
Karbantartások
Az említett munkálatok mellett kedden 13 és 14.30 óra között Szepetneken, az Ady, Béke, Csapási, Jókai, Petőfi, Sormási és Vörösmarty utcákban, illetve a község külterületi részein végeznek hálózatkarbantartást. Hasonló munkálatok lesznek szerdán 12 és 14.30 óra között Söjtör külterületén is. Kedden 8.30 és 10.30 óra között Kistolmácson, a Béke, Fő és Hegyi utcákban feszültségpanasz elhárítása miatt lesz átmeneti ideig tartó áramszünet. Csütörtökön 11 és 15 óra között Gelsén, az Arany János utcában, illetve Kilimánban, a Petőfi utcában dolgoznak a megnövekedett ügyféligény kielégítése érdekében. Ugyancsak csütörtökön, 8-tól 10 óráig Lentiben, a Termál és Táncsics utcákban pedig transzformátorállomás karbantartása miatt kell az áramot lekapcsolni.
Biztonsági üvezetet sért a növényzet
A biztonsági övezetet sértő növényzet visszavágása miatt ugyancsak több zalai településen lesz áramszünet a jövő héten. Hétfőn 8 és 14 óra között Almásházán, a Béke és Kossuth utcákban, valamint a község külterületi részén, míg pénteken 8 és 15.30 óra között Búcsúszentlászlón, a Wass Albert utcában és a falu külterületén, illetve Nemessándorháza zártkerti térségében nyírják a növényzetet.