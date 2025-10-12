Kis túlzással fél Zalát áramszünet sújtja a jövő héten! Itt lecsekkolhatja, hogy az ön települése is érintett-e

Az előre tervezett áramszünetekről maga a szolgáltató adott tájékoztatót. Eszerint Zalaegerszegen kedden egy transzformátorállomás karbantartása, szerdán a megnövekedett ügyféligény kielégítése miatt kapcsolják le átmenetileg az áramot az E-On Hungária Zrt. munkatársai. Előbbi várhatóan 8 és 12 óra között tart, és az Alsójánkahegyi, Árpád, Bartók, Bem, Katona, Kút, Orsolya, Perczel Mór, Szent László, Tóth Árpád, Zrínyi és Zárda utcákat, valamint az Orsolya teret érinti. Szerdán 8 és 16 óra között a Botfa utcában dolgoznak.

Tovább folytatódnak az áramszünetek Zalában

Forrás: Shutterstock

Áramszünetek Nagykanizsán

Nagykanizsán szintén lesz áramszünet, méghozzá több okból is. Kedd reggel 8-tól 9 óráig a Garai és Kinizsi utcákban, majd 10 és 14 óra között a Vár úton transzformátorállomás karbantartása végett szünetel a szolgáltatás, az Ady és a Szent Imre utcákban pedig ugyanezen a napon 8 és 12 óra között egy felhasználó kérésére kapcsolják le az áramot. Pénteken 13.30 és 15 óra között hálózatkarbantartás miatt a Csengery út és a Sörgyár utca egy részén szünetel a szolgáltatás.

Épül az optikai kábel

Gyenesdiáson optikai kábel építése okoz több napon át tartó áramszünetet. Hétfőn 7.30 és 15.30 óra között a Gödörházy, Iskola és Szent Ilona utcák, valamint a Szólóhegyi út fogyasztóinak, kedden ugyanezen időpontban az Ady, Cseresnyés, Faludi, Fenyves, Homoki és Meleghegyi utcák, valamint az Ady, Homoki és Meleghegyi köz ingatlantulajdonosainak, továbbá egyes külterületi részeken kell átmeneti üzemzavarra számítaniuk. Szerdán 7.30 és 15.30 óra között a Faludi és Szoroshadi utcákban, illetve a Csendes és Faludi közben kapcsolják le a szolgáltatást. Csütörtökön a Felső, Kümell és Meleghegyi utcákban és a Kümell közben, pénteken a Bem, Csokonai, Diófás, Forrás, Kossuth és Víz János utcákban, továbbá a Csokonai közben és a Mély úton dolgoznak az optikai kábel kiépítésén.

Zalakaroson ugyancsak az optikai kábel kiépítése okoz áramszünetet, ám egy csupán egyetlen nap, hétfőn dolgoznak a szakemberek, viszont az üzemzavar elég nagy részét érinti a fürdővárosnak. 8 és 16 óra között az

Alsóhegyi,

Arany János,

Csárdaköz,

Csermely,

Gesztenye,

Harkály,

Kakukk,

Keskeny,

Liget,

Margaréta,

Őzgida,

Park,

Patkós,

Petőfi,

Pipacs,

Rózsa,

Sport,

Szőlő és

Zalagyöngye utcákban,

valamint a Berkenye, Búzavirág, Cédrus, Csárda, Égerfa, Fenyőfa, Hegytető, Ibolya, Juharfa, Kilátó, Mókus, Orgona, Tőzike és Vincellér, közben, a Jegenye soron, a Bodahegyi, Kanicai, Kilátó, Panoráma és Termál úton, valamint a Városi-hegy területén éesz áramszünet. Ezek a munkálatok Zalamerenye külterületi részeit is érintik.