Tévé és hűtő nélkül: készülhetnek jó pár zalai településen

A szolgálgató tájékoztatója szerint Magyarszerdahelyen hálózatépítés zajlik, ezért hétfőn, kedden és szerdán – mindhárom nap 8.30 és 15.30 óra között – a Fő, Petőfi, Rózsa és Vadalmás utcákban áramszünetre kell a fogyasztóknak számítaniuk.

Ugyancsak hálózatépítés miatt kedden 8-tól 16 óráig Zalaegerszeg egy részén is lekapcsolják az áramot. A szolgáltatás kiesése az Alsó-Avashegyi, Botfai, Fehérhegyi és Rózsáshegyi utcákat, az Avashegy tetőt, illetve zártkerti és külterületi ingatlanokat, továbbá Besenyő területén a Öreghegyet, míg Botfa területén az Avashegyet, Botfahegyet, Fehérhegyet és Karácsonyhegyet, valamint az Avashegyi, Botfa, Gesztenyési, Rózsás és Várberki utcákat érinti. Zalaegerszegen transzformátor-karbantartás miatt is lesz áramszünet, utóbbira szerdán 8 és 15 óra között kerül sor a Sport utcában. Hasonló munkákat végeznek hétfőn 8.30 és 10 óra között Újudvaron, ami a Dózsa, Fő és Petőfi utcákban, a Szent Orbán téren, a temetőben, illetve zártkerti ingatlanokban, többek közt az Öreghegyen és az Újhegyen okoz áramszünetet.

Tovább épül az optikai kábel

Gyenesdiáson az optikai hálózat már korábban megkezdett kiépítésének munkálatai miatt lesz áramszünet. A Balaton-parti településen hétfőn 7.30 és 15.30 óra között a Festetics György, Gödörházy és Hunyadi utcák, valamint a Hunyadi és Zalay fogyasztóit érinti a szolgáltatás leállítása.

Áramszünet hálózatkarbantartás miatt

Hálózatkarbantartási munkálatokat végez az E.On Hungária Zrt. hétfőn 8 és 16 óra között Gellénházán, a Kossuth utcában, kedden 8.30 és 15.30 óra között Murakeresztúron, az Ady, Deák, Kossuth, Lőrinc, Táncsics és Zrínyi utcákban, valamint a Szigeti úton, a vasúti őrház környékén és egyéb külterületi részeken, szerdán 13 és 15 óra között pedig Vonyarcvashegyen. Ez utóbbi munkálatok a település jelentős részét érintik, így az Aradi, Árpád vezér, Balaton, Bartók, Béke, Béri Balogh, Borostyán, Erkel, Fő, Gábor Áron, Gyöngyvirág, Iskola, Kis, Kodály, Kund vezér, Lehel vezér, Margaréta, Mező, Mátyás király, Petőfi, Simon István, Széchenyi, Toldi, Vörösmarty és Zrínyi utcák, továbbá az Emőke köz fogyasztóinak is áramszünetre kell számítaniuk.