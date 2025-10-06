Egy 18 éves fiatalember döntötte el sorsukat – Az aradi vértanúra emlékeztek a zalai városban (galéria)

Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Lentiben a megemlékezésen Horváth László polgármester mondott ünnepi beszédet.

Az aradi vértanúkra emlékeztek Lentiben. Emlékező beszédet Horváth László polgármester mondott

Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap

- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leveréséhez az osztrák császári seregek kevésnek bizonyultak, így az új uralkodó, a 18 éves Ferenc József kézcsókkal segítséget kért I. Miklós orosz cártól, amit meg is kapott – kezdte a polgármester. - A nemzet, szabadságvágya ellenére két nagyhatalom hadseregével szemben már nem tudott harcolni.

A lefegyverzett tiszteket Aradra szállították, itt várták sorsukat. Az osztrákok velük példát statuáltak, nem egyszerűen kivégezték az ellenállás tisztjeit, hanem holtukban is többeket megaláztak azzal, hogy nem rangjuknak kijáró golyó, hanem köztörvényes bűnösöknek járó kötél általi halálra ítélték őket.

- Nemzetünk ereje mindig is abban rejlett, hogy történelmünk viharos eseményei ellenére is képesek voltunk felállni, megújulni, megerősödni, megmaradni – tette hozzá. - Az aradi vértanúk példaadása elsősorban a hazaszeretet, összefogás és az igaz ügybe vetett töretlen hit fontosságára mutat rá. Áldozatok és hősök is voltak egyben.

A műsorban a Zalaegerszegi SZC Lámfalussy Sándor szakképző Iskola diákjai működtek közre, melyet követően a megemlékezők koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emlékműnél.