3 órája
Egy 18 éves fiatalember döntötte el sorsukat – Az aradi vértanúra emlékeztek a zalai városban (galéria)
Hétfőn Lentiben is megemlékezést tartottak. Az aradi vértanúk emléknapja alkalmából gyűltek össze az emlékezők az Október 6-i emlékparkban.
Lentiben az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékezésen a Zalaegerszegi SZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola diákjai adtak műsort
Fotó: Korosa Titanilla / Zalai Hírlap
Október 6-a az aradi vértanúk emléknapja. Lentiben a megemlékezésen Horváth László polgármester mondott ünnepi beszédet.
Aradi vértanúkra emlékeztek Lentiben
- Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc leveréséhez az osztrák császári seregek kevésnek bizonyultak, így az új uralkodó, a 18 éves Ferenc József kézcsókkal segítséget kért I. Miklós orosz cártól, amit meg is kapott – kezdte a polgármester. - A nemzet, szabadságvágya ellenére két nagyhatalom hadseregével szemben már nem tudott harcolni.
A lefegyverzett tiszteket Aradra szállították, itt várták sorsukat. Az osztrákok velük példát statuáltak, nem egyszerűen kivégezték az ellenállás tisztjeit, hanem holtukban is többeket megaláztak azzal, hogy nem rangjuknak kijáró golyó, hanem köztörvényes bűnösöknek járó kötél általi halálra ítélték őket.
- Nemzetünk ereje mindig is abban rejlett, hogy történelmünk viharos eseményei ellenére is képesek voltunk felállni, megújulni, megerősödni, megmaradni – tette hozzá. - Az aradi vértanúk példaadása elsősorban a hazaszeretet, összefogás és az igaz ügybe vetett töretlen hit fontosságára mutat rá. Áldozatok és hősök is voltak egyben.
A műsorban a Zalaegerszegi SZC Lámfalussy Sándor szakképző Iskola diákjai működtek közre, melyet követően a megemlékezők koszorúkat, mécseseket helyeztek el az emlékműnél.
Aradi vértanúk megemlékezés LentibenFotók: Korosa Titanilla
Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc vérbe fojtásának gyásznapjaként emlékezünk október 6-ára. Az aradi vértanúk a szabadságharc kezdetén aktív, vagy kilépett császári tisztek voltak, a szabadságharc végén a honvéd hadseregben közülük egy altábornagyi, tizenegy vezérőrnagyi és egy ezredesi rangot viselt. A szabadságharcban játszott szerepük miatti megtorlással az osztrákok példát akartak statuálni, a nemzet elhallgattatása volt a cél, lehetőleg hosszú időre. Nyilvános megemlékezésről, gyászról szó sem lehetett, az újságokban nem jelenhetett meg róluk pozitív írás. 1850-ben a Magyar Emléklapok című folyóirat közölt egy verset, amely a vértanúkról elismerő hangnemben szólt, emiatt a lapot elkobozták és betiltották. Az aradi vértanúkra való emlékezés 1867-ig csak titokban történhetett, a kiegyezés után azonban október 6-a országos gyásznappá lett. Tegnap Zalában is megyeszerte tartottak megemlékezéseket immár a 176. évforduló alkalmából.