Hétfőn kerülje el a Csány teret!

Október 6-án, hétfőn 17 órakor tartják a városi megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Zalaegerszegen, a Csány téren. Beszédet mond dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvéd Vezérkar főnöke. A megemlékezés miatt forgalomkorlátozás lesz: 16.30-tól 18.30 óráig lezárják a Kossuth utca Petőfi utca – Csány tér közötti szakaszát. A helyi buszjáratok terelőútvonalon közlekednek, közölte az önkormányzat.



