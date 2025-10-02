október 2., csütörtök

Megemlékezés

2 órája

Hétfőn kerülje el a Csány teret!

Címkék#aradi vértanúk#zalaegerszeg#forgalomkorlátozás

Zaol.hu

Október 6-án, hétfőn 17 órakor tartják a városi megemlékezést az aradi vértanúk emléknapja alkalmából Zalaegerszegen, a Csány téren. Beszédet mond dr. Böröndi Gábor vezérezredes, a Magyar Honvéd Vezérkar főnöke. A megemlékezés miatt forgalomkorlátozás lesz: 16.30-tól 18.30 óráig lezárják a Kossuth utca Petőfi utca – Csány tér közötti szakaszát. A helyi buszjáratok terelőútvonalon közlekednek, közölte az önkormányzat.

 


 

 

