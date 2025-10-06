3 órája
Dr. Böröndi Gábor: az aradi vértanúk a magyar szabadság, a hűség és a hazaszeretet jelképévé váltak (galéria, videó)
„Amíg hőseink emlékezetét ápoljuk, nemzetünk nem bukhat el. Az emlékezés nem pusztán visszatekintés a múltba, hanem a jelen és a jövő alakításának egyik legerősebb támasza”, fogalmazott beszédében a Honvéd Vezérkar főnöke az aradi vértanúk tiszteletére tartott megemlékező ünnepségen Zalaegerszegen, a Csány-szobornál.
Dr. Böröndi Gábor vezérezredes felidézte, hogy 1849. október 6-án 12 honvéd tábornokot és egy ezredest végeztek ki Aradon, akik mindannyian a magyar szabadság, a hűség és a hazaszeretet jelképé váltak. Kitartottak az 1848/49-es forradalom és szabadság eszméi mellett akkor is, amikor már látszott, hogy erőfeszítéseik nem vezettek győzelemhez. Az aradi vértanúk áldozatvállalása ezért vált örök érvényűvé.
Aradi vértanúk: különböző nemzetiségű katonák is harcoltak a magyar szabadságért
Mint mondta, a közös ügyért különböző nemzetiségű, magyar, német, szerb, horvát, örmény katonák harcoltak, ami azt mutatja, hogy a haza nem csupán születési hely, nem pusztán anyanyelv, hanem választás, elköteleződés, hit és szolgálat. „Amikor a magyar honvédekről beszélünk, amikor az eskü szavait halljuk a fiatal katonák hangján, akkor az ő áldozatválásukat tartjuk szem előtt” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke.
Október 6-a gyásznap, de a remény napja is
„Az aradi vértanúk és az utána jövök öröksége nem csupán történelem, az ő cselekedetük építi ma is a hazát. Ők rakták le az erős, büszke és szabad Magyarország alapját, szögezte le dr. Böröndi Gábor. Mint mondta, október 6-a nem csupán gyásznap, hanem a remény napja is. A kivégzések tragikusak, de üzenetük örök. A nemzet addig él, amíg hősei élnek az emlékezetében. Olyan jövőt építünk, amelyben a hősök áldozata nem volt hiábavaló, és amelyben mindig lesznek, akik készek követni példájukat, akár katonaként, akár tartalékosként, akár magyar hazafiként, hangsúlyozta végül a Honvéd Vezérkar főnöke.
Főhajtás és koszorúzás
A megemlékező ünnepségen közreműködött Ifj. Horváth Károly és Kálmán Fruzsina a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében, Bellus Attila, a Hevesi Sándor Színház színművésze, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület. Zárásként a város és a vármegye, valamint szervezetek, intézmények vezetői, képviselői helyezték el koszorúikat az aradi vértanúk emléke előtti tisztelgés jeléül.
Október 6-i megemlékezés ZalaegerszegenFotók: Pezzetta Umberto
