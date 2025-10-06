Dr. Böröndi Gábor: az aradi vértanúk a magyar szabadság, a hűség és a hazaszeretet jelképé váltak (galéria, videó)

Dr. Böröndi Gábor felidézte, hogy 1849. október 6-án 12 honvéd tábornokot és egy ezredest végeztek ki Aradon, akik mindannyian a magyar szabadság, a hűség és a hazaszeretet jelképé váltak. Kitartottak 1848/49-es forradalom és szabadság eszméi mellett akkor is, amikor már látszott, hogy erőfeszítéseik nem vezettek győzelemhez. Az aradi vértanúk áldozatvállalása ezért vált örök érvényűvé.

Az aradi vértanúk áldozatvállalása nem volt hiábavaló, hangsúlyozta megemlékező beszédében Dr. Böröndi Gábor, a Honvéd Vezérkar főnöke.

Aradi vértanúk: különböző nemzetiségű katonák is harcoltak a magyar szabadságért

Mint mondta, a közös ügyért különböző nemzetiségű, magyar, német, szerb, horvát, örmény katonák harcoltak, ami azt mutatja, hogy a haza nem csupán születési hely, nem pusztán anyanyelv, hanem választás, elköteleződés, hit és szolgálat. „Amikor a magyar honvédekről beszélünk, amikor az eskü szavait halljuk a fiatal katonák hangján, akkor az ő áldozatválásukat tartjuk szem előtt” – hangsúlyozta a Honvéd Vezérkar főnöke.

Október 6-a gyásznap, de a remény napja is

„Az aradi vértanúk és az utána jövök öröksége nem csupán történelem, az ő cselekedetük építi ma is hazát. Ők rakták le az erős, büszke és szabad Magyarország alapját, szögezte le dr. Böröndi Gábor. Mint mondta, október 6-a nem csupán gyásznap, hanem a remény napja is. A kivégzések tragikusak, de üzenetük örök. A nemzet addig él, amíg hősei élnek az emlékezetében. Olyan jövőt építünk, amelyben a hősök áldozata nem volt hiábavaló és amelyben mindig lesznek, akik készek követni példájukat, akár katonaként, akár tartalékosként, akár magyar hazafiként, hangsúlyozta végül a Honvéd Vezérkar főnöke.

Az aradi vértanúk emléke előtt tisztelegve Zalaegerszeg önkormányzatának vezetői is helyeztek el koszorút. Balról Gecse Péter alpolgármester, dr. Sándor Erzsébet aljegyző, Balaicz Zoltán polgármester, Bali Zoltán alpolgármester és dr. Vadvári Tibor alpolgármester

Főhajtás és koszorúzás

A megemlékező ünnepségen közreműködött Ifj. Horváth Károly és Kálmán Fruzsina a Pálóczi Horváth Ádám Alapfokú Művészeti Iskola képviseletében, Bellus Attila, a Hevesi Sándor Színház színművésze, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar és a Zalai 47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományőrző Egyesület. Zárásként a város és vármegye, valamint szervezetek, intézmény vezetői, képviselői helyeztek el koszorúkat az aradi vértanúk emléke előtti tisztelgés jeléül.