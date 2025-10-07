október 7., kedd

Évtizedes negatív rekord

4 órája

Nagyon durva fotókat készítettünk a Balatonnál! Miért apad ennyire, és van-e ok pánikra? (Képgalériával)

Címkék#vízpótlás#vízszint#Balaton

Csökken a tó vízszintje, apad a Balaton, kiszárad a Balaton, sétálni lehet a mederben. Eltűnik a Balaton? Ilyen és ehhez hasonló kijelentések, képek és kérdések robbantották fel a közösségi médiát és a híroldalakat. Tény, hogy a hét eleji 66 centiméteres vízállás évtizedek óta negatív rekord. De tényleg valós a veszély, kell-e kongatni a vészharangot, félve attól, hogy néhány évtized múlva búcsúzni kell a magyar tengertől?

Keszey Ágnes
Nagyon durva fotókat készítettünk a Balatonnál! Miért apad ennyire, és van-e ok pánikra? (Képgalériával)

Kiszárad vagy lesz itt még víz? Sokakat foglalkoztat a kérdés. Apad a Balaton 2025. október elején

Fotó: Pezzetta Umberto

"A Balaton vízpótlására a Rábából a Zalán és a Kis-Balatonon át történő megoldást tartja a legésszerűbbnek Mayer István, a lehetőségek számba vételével megbízott VITUKI Rt. vezérigazgató-helyettese".  E sorokat 2003-ban olvashattuk, amikor a mostanihoz hasonló tragikus helyzetképet vázoltak, sőt még kétségbeejtőbb volt a jelenség, hogy apad a Balaton.  22 éve, szinte napra pontosan ugyanekkor volt országos jelentőségű téma a tó akkor is kilátástalan helyzete és a vízpótlás tervezése. Akkor 41 centiméter volt a  vízszint - s később még ez is csökkent.

Apad a Balaton
Nyáron úszni lehetett, most, október elején sétálni lehetne a tómeder széles sávjában - szemmel láthatóan apad a Balaton 
Fotó: Pezzetta Umberto


Féljünk vagy ne féljünk? Valós veszély, hogy kiszárad a Balaton?

Több száz évre visszamenőleg vannak adataink a Balatonról, de az ezredforduló előtt még sosem volt annyira aggasztó a helyzet, mint az említett időszakban. A természet azonban akkor nem igényelte a beavatkozást: a vízszint helyreállt. Most azonban megint sokan aggódnak a tó  miatt. 
 

Az ingadozás természetes - a kérdés, milyen lesz a folytatás

 
Miért apad a Balaton?

A sokat emlegetett éghajlatváltozás jelentősen befolyásolja a magyar tenger vízszintjét is. Emlékezzünk csak az idei nyárra: kánikulai napok sokasága, hosszú ideig tartó aszályos, eső nélküli időszak áll mögöttünk. 
A vízügy adatai szerint a hét elején, október 6-án 66 centiméter a vízállás. Szembetűnő adat hogy két alatt - szeptember 22. óta - öt centimétert csökkent.
Az Országos Vízjelző Szolgálat Hydroinfo oldalán áttekinthetjük a hazai vizek adatait, így a Balaton elmúlt fél évtizedének jellemzőit is. Volt idő, mikor a mostaninak majdnem duplája volt a vízszint, de rendre magasabb,  mint most. Ám a mérésekből az is kitűnik: az  elmúlt öt évben sem példa nélküli, hogy szinte ugyanekkora volt a minimális vízszint, mint most. Az adatokból kiderül, hogy akkor az apadást emelkedés követte. 

ÉvMinimum Maximum Átlag
202090 cm124 cm 108 cm 
202184 cm 125 cm 107 cm 
202267 cm106 cm 88 cm 
202381 cm123 cm104 cm
202486 cm 127 cm110 cm
2025. október 6-ig66 cm 112 cm 96 cm 

 

Optimisták vagy realisták legyünk? A kutatók a vízpótlás szükségességét vizsgálják 

"A legfrissebb számítások szerint akár már 2040-től szükséges lehet a Balatonba más vízgyűjtőről is vizet hozni" - ez pedig egy 2023-as, nyári hír egy akkori tudományos ülésről . "Dönteni kell arról, hogy a Murából, vagy a Drávából történhet-e a vízpótlás, majd pedig ki kell dolgozni egy olyan részletességű tervet, amellyel a rendszer egy-két év alatt megépíthető, ha azt vészhelyzet indokolja" - szorgalmazták a kutatók tavalyelőtt.
A kutatók két eshetőséget vázoltak fel: egy optimista és egy realista jövőképet vizsgáltak.

  • A derűlátóbb modell szerint a század végéig fennmarad a tó jelenlegi alakja, bár többször szembesülnünk kell alacsonyabb vízszintekkel "A csak leeresztésre támaszkodó vízszintszabályozás ezeket a kilengéseket nem tudja megakadályozni, ezért a tóhasználat ma szokásos módjait 2040 után már valószínűleg csak időszakos vízpótlással lehet fenntartani" - áll a közleményben. 
  • A realista kép a kutatók szerint azonban az, hogy a Balaton "jelenlegi kiterjedése is csak jelentős, a század vége felé már tartósan üzemelő vízpótlással tartható fenn" - fogalmazták meg a tudományos szakemberek. 
     
Helyenként már-már szürreális, szinte katasztrófafilmbe illő látvány a visszahúzódott Balaton 
Fotó: Pezzetta Umberto


A kérdés ezek szerint nem az, hogy kell-e a Balaton vízét pótolni, hanem az, hogy mikor.

A kutatók mára már egyetértenek abban,  hogy tudományos alapossággal meg kell vizsgálni azokat az éghajlati, hidrológiai és ökológiai jelenségeket, amelyek hatással vannak a Balaton vízháztartására. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet A Balatonról Őszintén – felszínre a problémákkal! előadássorozata keretében foglalkozik az éghajlatváltozás tóra gyakorolt hatásával is. Már három éve megállapították, hogy sürgős feladat előkészíteni azokat a megoldásokat, melyek kritikus helyzet esetén bevethetőek. "Akkor kell ezt a munkát elvégezni, amikor van idő rá, és nem akkor, amikor egy válsághelyzet arra szorít bennünket. Kulcskérdés az is, hogy a társadalom kellően érzékennyé válik-e a Balaton jövője, élővilágának sorsa és ökoszisztéma szolgáltatásainak minősége iránt, mert ettől függ, hogy fenntartható módon bánunk-e a tóval és nem használjuk-e túl erőforrásait" - fogalmazták meg a kutatók. 
 

Tengernyi kérdés 

Ez persze felvet olyan kérdéseket is, mint hogy milyen szempontok az elsődlegesek, ha a Balatont említjük? A gazdasági, a turizmus, a fürdőzés, a vízi sportok, a tó növény-és állatvilága, az ökológiai jellemzők - vagy mindez együtt, de akkor hogyan lehet összhangba hozni? És vajon melyik hogyan változik, ha arra kell felkészülnünk, hogy a Balaton vize egyre kevesebb lesz? 
Olyan kérdések ezek, melyekre nem egyszerű a válasz, s több szakterület összehangolt és mélyreható vizsgálata szükséges a leginkább ideális megoldás kidolgozásához. 

Fotó: Pezzetta Umberto


Nem kell pánikolni, de foglalkozni kell a helyzettel

A Balatonnal kapcsolatos kérdések az Energiaügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznak, hiszen a tárca felelős többek között a környezetügyért, a klímapolitikáért és vízgazdálkodásért. Hétfőn reagáltak is a tóval kapcsolatos hírekre. 
"Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ. A tóba érkező víz nagyságrendileg fele a Zala folyón keresztül érkezik, másik fele több kicsi vízfolyáson, melyek a tóba torkollanak. Aszályosabb években a vízszint jelentősen lecsökkenhet a nyári hónapok végére, majd a tavaszig tartó időszakban újra megemelkedik. Ez a tó természetes körforgása. A Sió-csatorna felé nincs vízleeresztés a tóból.
Folyamatosan figyeljük és vizsgáljuk a tó vízszintjét és állapotát, hiszen fontos természeti értékünk, meghatározó turisztikai célpontunk" - közölte a minisztérium. 

 

Három hete ilyen - és ennyi volt a Balaton vize

Nézze meg hétfői képeinket a Balaton déli partjáról:

Kevés a víz a Balatonban

Fotók: Pezzetta Umberto

Lesz-e Balaton száz év múlva - s ha igen, milyen lesz a magyar tenger vidéke? 

A jövő tehát még számos kérdést és rejtélyt tartogat, de az biztos, hogy a Balaton vízszintje olyan kérdés, amely még sok évtizedig, évszázadig foglalkoztathat minket. Érdekességképpen pedig egy olyan jövőkép, amely nem valós tényeken és tudományos előrejelzéseken alapul. Ilyen a Balaton futurisztikus jövője - az AI szerint:


 

 

