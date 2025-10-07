10 perce
Nagyon durva fotókat készítettünk a Balatonnál! Miért apad ennyire, és van-e ok pánikra? (Képgalériával)
Csökken a tó vízszintje, apad a Balaton, kiszárad a Balaton, sétálni lehet a mederben. Eltűnik a Balaton? Ilyen és ehhez hasonló kijelentések, képek és kérdések robbantották fel a közösségi médiát és a híroldalakat. Tény, hogy a hét eleji 66 centiméteres vízállás évtizedek óta negatív rekord. De tényleg valós a veszély, kell-e kongatni a vészharangot, félve attól, hogy néhány évtized múlva búcsúzni kell a magyar tengertől?
Kiszárad vagy lesz itt még víz? Sokakat foglalkoztat a kérdés. Apad a Balaton 2025. október elején
Fotó: Pezzetta Umberto
"A Balaton vízpótlására a Rábából a Zalán és a Kis-Balatonon át történő megoldást tartja a legésszerűbbnek Mayer István, a lehetőségek számba vételével megbízott VITUKI Rt. vezérigazgató-helyettese". E sorokat 2003-ban olvashattuk, amikor a mostanihoz hasonló tragikus helyzetképet vázoltak, sőt még kétségbeejtőbb volt a jelenség, hogy apad a Balaton. 22 éve, szinte napra pontosan ugyanekkor volt országos jelentőségű téma a tó akkor is kilátástalan helyzete és a vízpótlás tervezése. Akkor 41 centiméter volt a vízszint - s később még ez is csökkent.
Féljünk vagy ne féljünk? Valós veszély, hogy kiszárad a Balaton?
Több száz évre visszamenőleg vannak adataink a Balatonról, de az ezredforduló előtt még sosem volt annyira aggasztó a helyzet, mint az említett időszakban. A természet azonban akkor nem igényelte a beavatkozást: a vízszint helyreállt. Most azonban megint sokan aggódnak a tó miatt.
Miért apad a Balaton?
A sokat emlegetett éghajlatváltozás jelentősen befolyásolja a magyar tenger vízszintjét is. Emlékezzünk csak az idei nyárra: kánikulai napok sokasága, hosszú ideig tartó aszályos, eső nélküli időszak áll mögöttünk.
A vízügy adatai szerint a hét elején, október 6-án 66 centiméter a vízállás. Szembetűnő adat hogy két alatt - szeptember 22. óta - öt centimétert csökkent.
Az Országos Vízjelző Szolgálat Hydroinfo oldalán áttekinthetjük a hazai vizek adatait, így a Balaton elmúlt fél évtizedének jellemzőit is. Volt idő, mikor a mostaninak majdnem duplája volt a vízszint, de rendre magasabb, mint most. Ám a mérésekből az is kitűnik: az elmúlt öt évben sem példa nélküli, hogy szinte ugyanekkora volt a minimális vízszint, mint most. Az adatokból kiderül, hogy akkor az apadást emelkedés követte.
|Év
|Minimum
|Maximum
|Átlag
|2020
|90 cm
|124 cm
|108 cm
|2021
|84 cm
|125 cm
|107 cm
|2022
|67 cm
|106 cm
|88 cm
|2023
|81 cm
|123 cm
|104 cm
|2024
|86 cm
|127 cm
|110 cm
|2025. október 6-ig
|66 cm
|112 cm
|96 cm
Optimisták vagy realisták legyünk? A kutatók a vízpótlás szükségességét vizsgálják
"A legfrissebb számítások szerint akár már 2040-től szükséges lehet a Balatonba más vízgyűjtőről is vizet hozni" - ez pedig egy 2023-as, nyári hír egy akkori tudományos ülésről . "Dönteni kell arról, hogy a Murából, vagy a Drávából történhet-e a vízpótlás, majd pedig ki kell dolgozni egy olyan részletességű tervet, amellyel a rendszer egy-két év alatt megépíthető, ha azt vészhelyzet indokolja" - szorgalmazták a kutatók tavalyelőtt.
A kutatók két eshetőséget vázoltak fel: egy optimista és egy realista jövőképet vizsgáltak.
- A derűlátóbb modell szerint a század végéig fennmarad a tó jelenlegi alakja, bár többször szembesülnünk kell alacsonyabb vízszintekkel "A csak leeresztésre támaszkodó vízszintszabályozás ezeket a kilengéseket nem tudja megakadályozni, ezért a tóhasználat ma szokásos módjait 2040 után már valószínűleg csak időszakos vízpótlással lehet fenntartani" - áll a közleményben.
- A realista kép a kutatók szerint azonban az, hogy a Balaton "jelenlegi kiterjedése is csak jelentős, a század vége felé már tartósan üzemelő vízpótlással tartható fenn" - fogalmazták meg a tudományos szakemberek.
A kérdés ezek szerint nem az, hogy kell-e a Balaton vízét pótolni, hanem az, hogy mikor.
A kutatók mára már egyetértenek abban, hogy tudományos alapossággal meg kell vizsgálni azokat az éghajlati, hidrológiai és ökológiai jelenségeket, amelyek hatással vannak a Balaton vízháztartására. A HUN-REN Balatoni Limnológiai Kutatóintézet A Balatonról Őszintén – felszínre a problémákkal! előadássorozata keretében foglalkozik az éghajlatváltozás tóra gyakorolt hatásával is. Már három éve megállapították, hogy sürgős feladat előkészíteni azokat a megoldásokat, melyek kritikus helyzet esetén bevethetőek. "Akkor kell ezt a munkát elvégezni, amikor van idő rá, és nem akkor, amikor egy válsághelyzet arra szorít bennünket. Kulcskérdés az is, hogy a társadalom kellően érzékennyé válik-e a Balaton jövője, élővilágának sorsa és ökoszisztéma szolgáltatásainak minősége iránt, mert ettől függ, hogy fenntartható módon bánunk-e a tóval és nem használjuk-e túl erőforrásait" - fogalmazták meg a kutatók.
Tengernyi kérdés
Ez persze felvet olyan kérdéseket is, mint hogy milyen szempontok az elsődlegesek, ha a Balatont említjük? A gazdasági, a turizmus, a fürdőzés, a vízi sportok, a tó növény-és állatvilága, az ökológiai jellemzők - vagy mindez együtt, de akkor hogyan lehet összhangba hozni? És vajon melyik hogyan változik, ha arra kell felkészülnünk, hogy a Balaton vize egyre kevesebb lesz?
Olyan kérdések ezek, melyekre nem egyszerű a válasz, s több szakterület összehangolt és mélyreható vizsgálata szükséges a leginkább ideális megoldás kidolgozásához.
Nem kell pánikolni, de foglalkozni kell a helyzettel
A Balatonnal kapcsolatos kérdések az Energiaügyi Minisztérium hatáskörébe tartoznak, hiszen a tárca felelős többek között a környezetügyért, a klímapolitikáért és vízgazdálkodásért. Hétfőn reagáltak is a tóval kapcsolatos hírekre.
"Pánikra nincsen ok. A Balaton egy sekély tó, amelynek a vízszintje alapvetően a vízgyűjtőterületére hulló csapadéktól függ. A tóba érkező víz nagyságrendileg fele a Zala folyón keresztül érkezik, másik fele több kicsi vízfolyáson, melyek a tóba torkollanak. Aszályosabb években a vízszint jelentősen lecsökkenhet a nyári hónapok végére, majd a tavaszig tartó időszakban újra megemelkedik. Ez a tó természetes körforgása. A Sió-csatorna felé nincs vízleeresztés a tóból.
Folyamatosan figyeljük és vizsgáljuk a tó vízszintjét és állapotát, hiszen fontos természeti értékünk, meghatározó turisztikai célpontunk" - közölte a minisztérium.
Három hete ilyen - és ennyi volt a Balaton vize
Nézze meg hétfői képeinket a Balaton déli partjáról:
Lesz-e Balaton száz év múlva - s ha igen, milyen lesz a magyar tenger vidéke?
A jövő tehát még számos kérdést és rejtélyt tartogat, de az biztos, hogy a Balaton vízszintje olyan kérdés, amely még sok évtizedig, évszázadig foglalkoztathat minket. Érdekességképpen pedig egy olyan jövőkép, amely nem valós tényeken és tudományos előrejelzéseken alapul. Ilyen a Balaton futurisztikus jövője - az AI szerint: