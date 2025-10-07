Nagyon durva fotókat készítettünk a Balatonnál! Miért apad ennyire, és van-e ok pánikra? (Képgalériával)

"A Balaton vízpótlására a Rábából a Zalán és a Kis-Balatonon át történő megoldást tartja a legésszerűbbnek Mayer István, a lehetőségek számba vételével megbízott VITUKI Rt. vezérigazgató-helyettese". E sorokat 2003-ban olvashattuk, amikor a mostanihoz hasonló tragikus helyzetképet vázoltak, sőt még kétségbeejtőbb volt a jelenség, hogy apad a Balaton. 22 éve, szinte napra pontosan ugyanekkor volt országos jelentőségű téma a tó akkor is kilátástalan helyzete és a vízpótlás tervezése. Akkor 41 centiméter volt a vízszint - s később még ez is csökkent.

Nyáron úszni lehetett, most, október elején sétálni lehetne a tómeder széles sávjában - szemmel láthatóan apad a Balaton

Fotó: Pezzetta Umberto



Féljünk vagy ne féljünk? Valós veszély, hogy kiszárad a Balaton?

Több száz évre visszamenőleg vannak adataink a Balatonról, de az ezredforduló előtt még sosem volt annyira aggasztó a helyzet, mint az említett időszakban. A természet azonban akkor nem igényelte a beavatkozást: a vízszint helyreállt. Most azonban megint sokan aggódnak a tó miatt.



Az ingadozás természetes - a kérdés, milyen lesz a folytatás



Miért apad a Balaton?

A sokat emlegetett éghajlatváltozás jelentősen befolyásolja a magyar tenger vízszintjét is. Emlékezzünk csak az idei nyárra: kánikulai napok sokasága, hosszú ideig tartó aszályos, eső nélküli időszak áll mögöttünk.

A vízügy adatai szerint a hét elején, október 6-án 66 centiméter a vízállás. Szembetűnő adat hogy két alatt - szeptember 22. óta - öt centimétert csökkent.

Az Országos Vízjelző Szolgálat Hydroinfo oldalán áttekinthetjük a hazai vizek adatait, így a Balaton elmúlt fél évtizedének jellemzőit is. Volt idő, mikor a mostaninak majdnem duplája volt a vízszint, de rendre magasabb, mint most. Ám a mérésekből az is kitűnik: az elmúlt öt évben sem példa nélküli, hogy szinte ugyanekkora volt a minimális vízszint, mint most. Az adatokból kiderül, hogy akkor az apadást emelkedés követte.

Év Minimum Maximum Átlag 2020 90 cm 124 cm 108 cm 2021 84 cm 125 cm 107 cm 2022 67 cm 106 cm 88 cm 2023 81 cm 123 cm 104 cm 2024 86 cm 127 cm 110 cm 2025. október 6-ig 66 cm 112 cm 96 cm

Optimisták vagy realisták legyünk? A kutatók a vízpótlás szükségességét vizsgálják

"A legfrissebb számítások szerint akár már 2040-től szükséges lehet a Balatonba más vízgyűjtőről is vizet hozni" - ez pedig egy 2023-as, nyári hír egy akkori tudományos ülésről . "Dönteni kell arról, hogy a Murából, vagy a Drávából történhet-e a vízpótlás, majd pedig ki kell dolgozni egy olyan részletességű tervet, amellyel a rendszer egy-két év alatt megépíthető, ha azt vészhelyzet indokolja" - szorgalmazták a kutatók tavalyelőtt.

A kutatók két eshetőséget vázoltak fel: egy optimista és egy realista jövőképet vizsgáltak.