1 órája
Nagy szem, hosszú szempilla – a diákokat lenyűgözték az egzotikus állatok (galéria, videó)
A nagykanizsai Thúry-technikum diákjainak eléggé elkerekedett a szeme, amikor pénteken reggel az intézmény udvarára léptek. Két alpaka nézett velük szembe, melyek az állatok világnapja alkalmából érkeztek az intézménybe. Az élő szelfipont bevált, szinte minden tanuló pózolt az alpakákkal.
Alpaka a technikumban, mindenki készített szelfit az állatokkal
Fotó: Szakony Attila
Az állatok világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek. A Thúry-technikumban gondoltak egy meredeket, s két egzotikus állattal hívták fel a figyelmet a világnap jelentőségére.
– Frédi és Béni, a két hím terápiás alpakát hoztuk el a palini városrész Kamukornis Lovarda és Alpakaland elnevezésű helyről – mondta az állatok tulajdonosa, Takács Viktória. – Bár itt a városban kevesen látnak alpakát, de a tartásuk az utóbbi időben elterjedt. Nyugodt és kedves állatok, sokak főként a puha gyapjukról ismertek. Sokakat elvarázsolnak a szemeikkel és a hosszú szempillájukkal.
Alpakák az iskolábanFotók: Szakony Attila
Jó reggelt, Zala vármegye!
Vegánok kontra vegyes táplálkozásúak – kik a nagyobb állatvédők?
A vegánok és a vegyes táplálkozást folytatók között állandó feszültség van. Abban mindannyian egyetértenek, hogy mindenkit vegyes táplálkozásúnak neveltek, vagyis gyermekkorukban húst éppúgy fogyasztottak, mint gyümölcsöket és zöldségeket. Vegánnak lenni: életforma. Olyan életmódot követnek, amely elutasítja az állati eredetű termékek és szolgáltatások használatát. Az igazán fanatikusok nemcsak az étrendben (tejtermék, tojás, hús), hanem a ruházatban (bőr, gyapjú), sőt kozmetikumokban, s más területeken is elutasítják az állatoktól származó dolgokat. E mögött az állatok kizsákmányolásának és szenvedésének elutasítása áll, amely a vegánok számára egy etikai elv. A vegán életmód választásának okai között szerepelhetnek még környezetvédelmi szempontok, s egészségügyi előnyök is. A vegyes táplálkozás hívei viszont rendíthetetlenek, vagyis kedvelik a haszon- és a vadállatok húsát. Úgy érzik, hogy nem tudnak és nem is akarnak lemondani a szárnyasok, a halak, a sertés, a marha, sőt a vadhúsok ízéről. Változatos elkészítésük tovább erősíti a rajongásukat. Attól még utóbbi csoportba tartozók is állatvédők, hiszen házi kedvencek és más állatok oktalan kínzását, sanyargatását és pusztítását elítélik.