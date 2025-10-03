Nagy szem, hosszú szempilla – a diákokat lenyűgözték az egzotikus állatok (galéria, videó)

Az állatok világnapja az állatok jogainak és jólétének nemzetközi cselekvési napja, amelyet minden évben október 4-én, Assisi Ferencnek, az állatok védőszentjének ünnepén ünnepelnek. A Thúry-technikumban gondoltak egy meredeket, s két egzotikus állattal hívták fel a figyelmet a világnap jelentőségére.

Béni (balról) és Frédi a két alpaka volt a sztár

Fotó: Szakony Attila

– Frédi és Béni, a két hím terápiás alpakát hoztuk el a palini városrész Kamukornis Lovarda és Alpakaland elnevezésű helyről – mondta az állatok tulajdonosa, Takács Viktória. – Bár itt a városban kevesen látnak alpakát, de a tartásuk az utóbbi időben elterjedt. Nyugodt és kedves állatok, sokak főként a puha gyapjukról ismertek. Sokakat elvarázsolnak a szemeikkel és a hosszú szempillájukkal.