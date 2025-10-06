1 órája
Ezt kevesen tudják: Zalában készül az ország egyik legkülönlegesebb itala (galéria)
Cider, vagyis almabor készül Zalában. Hatalmas területen gazdálkodnak, az almafajták sokszínűségét kínálják Gelse határában a Golden-Garden Invest Kft. kertészetében. A területről, annak nagyságáról és persze a cider készítéséről is beszélgettünk.
Különféle alma fajtákat szüretelnek Gelsén, itt épp gála fajtájú alma került a rekeszekbe
Fotó: Szakony Attila
Az almafajtákról, a kertészetről Kelenik Levente István, a Golden-Garden Invest Kft. kertvezetője és a MAGOSZ Zala vármegyei ifjú gazda tagozatának elnöke mesélt.
Alma- és körtefajták széles választékban
– A kertészet 2004 óta működik ma már 70 hektáron – fogalmazott. – Ebből 45 hektár alma, 22,5 hektár körte és 2,5 hektár sárgabarack. Számos körtefajta: vilmoskörte, Bosc kobak körte, Packham's Triumph körte, Clapp kedveltje körte, Alexander Lukas, Conference körte megtalálható a területen. Alma fajtákból: golden, gála, braeburn, fuji, idared, starking, granny smith és red jonaprince fajták. Ezek mindegyikét eltérő időpontokban szüretelik, hogy mindig friss gyümölcs álljon a rendelkezésünkre.
Gyümölcsök a gyerekeknek
Kelenik Levente István hozzátette: a cégcsoportnak fontos, hogy első osztályú, étkezési almát termeljen. Az össztermés 90 százaléka az, amit közvetlenül értékesítenek, de egy termelőszövetkezeten keresztül beszállítanak a szupermarketeknek is. Ami marad almából, az kerül az iskolagyümölcs programba. Jelenleg Zala vármegyében a Nagykanizsai Tankerületi Központ iskoláiba juttatnak gyümölcsöket. Hetente négy adag gyümölcsöt kap egy gyermek, ebben van alma, körte, szezonális gyümölcs és almalé. A maradék 10 százalék alma, ami léalma minőség, abból a saját feldolgozó üzemükben almalevet készítenek, amit 3 és 5 literes kiszerelésben forgalmaznak. Ebből készítik a cidert italokat, különféle receptúrák alapján.
Cider, 100 százalék almából
A cider készítéséről már Szabó Kata, a Magyar Czider Kft. alapítója és ügyvezetője beszélt. Leszögezte: prémium minőségű magyar cidert készítenek 100 százalék almából, adalékmentesen.
– A cider gyártása 2012-ben indult Vértesbogláron – mesélte. – Majd 2018 és 2020 között egy pályázat keretében a gelsei céggel közösen pályáztunk ciderüzem létrehozására. Nagyon örültünk annak, hogy itt, Zalában van alma, szakértelem, munkaerő és pályázati forrás. Nagy lendületet adott, hogy beszerezhettük a gépeket, s gyógynövényekkel ízesített cider receptúrát fejlesztettünk ki. Aztán 2020-ban helyeztük át a termelést, vagyis épp a covid idején. Akkor 90 százalékban vendéglátóhelyeket láttunk el, volt gyártás, de óvatosan. A cider alapvetően úgy készül, mint a bor: a szüret után elkezdődik az alma feldolgozása, az almalé erjesztése, 1 hónap az erjedés, utána még hónapokig tartályban érlelik. A Czider márkanévvel elsősorban vendéglátóhelyeken lehet találkozni, szinte kizárólag a fővárosban. Viszont megkerestünk helyi vendéglátóegységeket is, jó lenne, ha az üzem vonzáskörzetében is megjelenhetnének a termékeink.
A zalai almáskert adja a cider alapját
A zalai almáskertben termett, kézzel válogatott zamatos desszertalmákból egy olyan kombinációt állítottak össze, amelynek sav-cukor egyensúlya az ízletes végeredményt garantálja. A különféle összeválogatott almafajtákból préseléssel kinyert, 100 százalékos almalevet erjesztenek, majd minimum 3 hónap érlelés után üvegekbe palackozzák.
Természetes ízvilág
–A Czider minden mesterséges hozzávalót nélkülöz, így ha ezt isszuk, tényleg almát iszunk – folytatta Szabó Kata. – Hosszú évekig mindössze két termékkel voltunk jelen – száraz és félédes alma ciderünkkel próbáltuk kiszolgálni mind az angol és francia cidereken nevelkedett közönséget, mind a hazai, édesebb ízvilágot kedvelő fogyasztókat. Azonban az évek során szerzett tapasztalatok és folyamatos fejlesztések meghozták az eredményt: úgy érezzük, hogy rátaláltunk két olyan új ízvilágra, amelyet mindenképpen meg kell osztanunk. A brit típusú cideralmákkal végzett kísérletezés eredményeként egy karakteres, tanninos ízvilág született.
Gyógynövényes cider
Kiemelte: a zalai almáskertjükben termő Dabinett almafajtát már több éve palackba zárják.
- Több mint tíz évig ellenálltunk az ízesített ciderek készítésének, egészen addig, amíg rá nem találtunk a gyógynövényekre, mint természetes aromahordozókra. Nem elnyomják az alma karakterét, hanem finoman kiemelik és gazdagítják az ízvilágot.
Az alap ciderüket alma illatú mentával, muskotályos zsályával és hársfavirággal fűszerezték, így született meg a HerbaMix.
Prémium minőségű alma cider zalai gyümölcsökbőlFotók: Szakony Attila
