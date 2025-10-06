október 6., hétfő

BrúnóRenáta névnap

12°
+14
+7
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Sokszínűség

14 perce

Ezt kevesen tudják: Zalában készül az ország egyik legkülönlegesebb itala (galéria)

Címkék#cider#almabor#körte#gála#gyümölcs#alma

Cider, vagyis almabor készül Zalában. Hatalmas területen gazdálkodnak, az almafajták sokszínűségét kínálják Gelse határában a Golden-Garden Invest Kft. kertészetében. A területről, annak nagyságáról és persze a cider készítéséről is beszélgettünk.

Benedek Bálint
Ezt kevesen tudják: Zalában készül az ország egyik legkülönlegesebb itala (galéria)

Különféle alma fajtákat szüretelnek Gelsén, itt épp gála fajtájú alma került a rekeszekbe

Fotó: Szakony Attila

Az almafajtákról, a kertészetről Kelenik Levente István, a Golden-Garden Invest Kft. kertvezetője és a MAGOSZ Zala vármegyei ifjú gazda tagozatának elnöke mesélt.

alma fajták
Kelenik Levente István az almafajták között a 70 hektáros terület egyik sorában
Fotó: Szakony Attila

Alma- és körtefajták széles választékban

– A kertészet 2004 óta működik ma már 70 hektáron – fogalmazott. – Ebből 45 hektár alma, 22,5 hektár körte és 2,5 hektár sárgabarack. Számos körtefajta: vilmoskörte, Bosc kobak körte, Packham's Triumph körte, Clapp kedveltje körte, Alexander Lukas, Conference körte megtalálható a területen. Alma fajtákból: golden, gála, braeburn, fuji, idared, starking, granny smith és red jonaprince fajták. Ezek mindegyikét eltérő időpontokban szüretelik, hogy mindig friss gyümölcs álljon a rendelkezésünkre.

alma fajták
Friss gála alma pihen a ládákban, ebből jut a gyerekeknek is Zalában
Fotó: Szakony Attila

Gyümölcsök a gyerekeknek

Kelenik Levente István hozzátette: a cégcsoportnak fontos, hogy első osztályú, étkezési almát termeljen. Az össztermés 90 százaléka az, amit közvetlenül értékesítenek, de egy termelőszövetkezeten keresztül beszállítanak a szupermarketeknek is. Ami marad almából, az kerül az iskolagyümölcs programba. Jelenleg Zala vármegyében a Nagykanizsai Tankerületi Központ iskoláiba juttatnak gyümölcsöket. Hetente négy adag gyümölcsöt kap egy gyermek, ebben van alma, körte, szezonális gyümölcs és almalé. A maradék 10 százalék alma, ami léalma minőség, abból a saját feldolgozó üzemükben almalevet készítenek, amit 3 és 5 literes kiszerelésben forgalmaznak. Ebből készítik a cidert italokat, különféle receptúrák alapján.

alma fajták
70 hektáros területen gazdálkodnak Gelse határában
Fotó: Szakony Attila

Cider, 100 százalék almából

A cider készítéséről már Szabó Kata, a Magyar Czider Kft. alapítója és ügyvezetője beszélt. Leszögezte: prémium minőségű magyar cidert készítenek 100 százalék almából, adalékmentesen.

– A cider gyártása 2012-ben indult Vértesbogláron – mesélte. – Majd 2018 és 2020 között egy pályázat keretében a gelsei céggel közösen pályáztunk ciderüzem létrehozására. Nagyon örültünk annak, hogy itt, Zalában van alma, szakértelem, munkaerő és pályázati forrás. Nagy lendületet adott, hogy beszerezhettük a gépeket, s gyógynövényekkel ízesített cider receptúrát fejlesztettünk ki. Aztán 2020-ban helyeztük át a termelést, vagyis épp a covid idején. Akkor 90 százalékban vendéglátóhelyeket láttunk el, volt gyártás, de óvatosan. A cider alapvetően úgy készül, mint a bor: a szüret után elkezdődik az alma feldolgozása, az almalé erjesztése, 1 hónap az erjedés, utána még hónapokig tartályban érlelik. A Czider márkanévvel elsősorban vendéglátóhelyeken lehet találkozni, szinte kizárólag a fővárosban. Viszont megkerestünk helyi vendéglátóegységeket is, jó lenne, ha az üzem vonzáskörzetében is megjelenhetnének a termékeink.

alma fajták
Gelsén palackozzák a Czider almabort, változatos ízekben
Fotó: Szakony Attila

A zalai almáskert adja a cider alapját

A zalai almáskertben termett, kézzel válogatott zamatos desszertalmákból egy olyan kombinációt állítottak össze, amelynek sav-cukor egyensúlya az ízletes végeredményt garantálja. A különféle összeválogatott almafajtákból préseléssel kinyert, 100 százalékos almalevet erjesztenek, majd minimum 3 hónap érlelés után üvegekbe palackozzák.

alma fajták
Szabó Kata mutatott néhány cidert, aminek az alapját zalai alma biztosítja
Fotó: Szakony Attila

Természetes ízvilág

–A Czider minden mesterséges hozzávalót nélkülöz, így ha ezt isszuk, tényleg almát iszunk – folytatta Szabó Kata. – Hosszú évekig mindössze két termékkel voltunk jelen – száraz és félédes alma ciderünkkel próbáltuk kiszolgálni mind az angol és francia cidereken nevelkedett közönséget, mind a hazai, édesebb ízvilágot kedvelő fogyasztókat. Azonban az évek során szerzett tapasztalatok és folyamatos fejlesztések meghozták az eredményt: úgy érezzük, hogy rátaláltunk két olyan új ízvilágra, amelyet mindenképpen meg kell osztanunk. A brit típusú cideralmákkal végzett kísérletezés eredményeként egy karakteres, tanninos ízvilág született. 

Gyógynövényes cider

Kiemelte: a zalai almáskertjükben termő Dabinett almafajtát már több éve palackba zárják. 

- Több mint tíz évig ellenálltunk az ízesített ciderek készítésének, egészen addig, amíg rá nem találtunk a gyógynövényekre, mint természetes aromahordozókra. Nem elnyomják az alma karakterét, hanem finoman kiemelik és gazdagítják az ízvilágot. 

Az alap ciderüket alma illatú mentával, muskotályos zsályával és hársfavirággal fűszerezték, így született meg a HerbaMix.

Prémium minőségű alma cider zalai gyümölcsökből

Fotók: Szakony Attila

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu