Ezt kevesen tudják: Zalában készül az ország egyik legkülönlegesebb itala (galéria)

Az almafajtákról, a kertészetről Kelenik Levente István, a Golden-Garden Invest Kft. kertvezetője és a MAGOSZ Zala vármegyei ifjú gazda tagozatának elnöke mesélt.

Kelenik Levente István az almafajták között a 70 hektáros terület egyik sorában

Fotó: Szakony Attila

Alma- és körtefajták széles választékban

– A kertészet 2004 óta működik ma már 70 hektáron – fogalmazott. – Ebből 45 hektár alma, 22,5 hektár körte és 2,5 hektár sárgabarack. Számos körtefajta: vilmoskörte, Bosc kobak körte, Packham's Triumph körte, Clapp kedveltje körte, Alexander Lukas, Conference körte megtalálható a területen. Alma fajtákból: golden, gála, braeburn, fuji, idared, starking, granny smith és red jonaprince fajták. Ezek mindegyikét eltérő időpontokban szüretelik, hogy mindig friss gyümölcs álljon a rendelkezésünkre.

Friss gála alma pihen a ládákban, ebből jut a gyerekeknek is Zalában

Fotó: Szakony Attila

Gyümölcsök a gyerekeknek

Kelenik Levente István hozzátette: a cégcsoportnak fontos, hogy első osztályú, étkezési almát termeljen. Az össztermés 90 százaléka az, amit közvetlenül értékesítenek, de egy termelőszövetkezeten keresztül beszállítanak a szupermarketeknek is. Ami marad almából, az kerül az iskolagyümölcs programba. Jelenleg Zala vármegyében a Nagykanizsai Tankerületi Központ iskoláiba juttatnak gyümölcsöket. Hetente négy adag gyümölcsöt kap egy gyermek, ebben van alma, körte, szezonális gyümölcs és almalé. A maradék 10 százalék alma, ami léalma minőség, abból a saját feldolgozó üzemükben almalevet készítenek, amit 3 és 5 literes kiszerelésben forgalmaznak. Ebből készítik a cidert italokat, különféle receptúrák alapján.

70 hektáros területen gazdálkodnak Gelse határában

Fotó: Szakony Attila

Cider, 100 százalék almából

A cider készítéséről már Szabó Kata, a Magyar Czider Kft. alapítója és ügyvezetője beszélt. Leszögezte: prémium minőségű magyar cidert készítenek 100 százalék almából, adalékmentesen.

– A cider gyártása 2012-ben indult Vértesbogláron – mesélte. – Majd 2018 és 2020 között egy pályázat keretében a gelsei céggel közösen pályáztunk ciderüzem létrehozására. Nagyon örültünk annak, hogy itt, Zalában van alma, szakértelem, munkaerő és pályázati forrás. Nagy lendületet adott, hogy beszerezhettük a gépeket, s gyógynövényekkel ízesített cider receptúrát fejlesztettünk ki. Aztán 2020-ban helyeztük át a termelést, vagyis épp a covid idején. Akkor 90 százalékban vendéglátóhelyeket láttunk el, volt gyártás, de óvatosan. A cider alapvetően úgy készül, mint a bor: a szüret után elkezdődik az alma feldolgozása, az almalé erjesztése, 1 hónap az erjedés, utána még hónapokig tartályban érlelik. A Czider márkanévvel elsősorban vendéglátóhelyeken lehet találkozni, szinte kizárólag a fővárosban. Viszont megkerestünk helyi vendéglátóegységeket is, jó lenne, ha az üzem vonzáskörzetében is megjelenhetnének a termékeink.