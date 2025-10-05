október 5., vasárnap

Állatvédelmi témahét

1 órája

Mit keresett a bagoly a könyvtárban?

Címkék#Dr Klein Ákos#Állatvédelmi Témahét#Bagolyreptetés#Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány

A József Attila Városi Tagkönyvtár gyermekkönyvtára évről évre csatlakozik az Állatvédelmi Témahét programjaihoz, melyek a környezettudatosságot, a természetvédelmet, valamint az állatokkal való felelős bánásmódot helyezik a középpontba, tájékoztatta lapunkat az intézmény.

Zaol.hu

Idén „Bagolyreptetés” címmel az Orosztonyban bejegyzett Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetője, Dr. Klein Ákos biológus a Héra nevű gyöngybagollyal tett eleget a bibliotéka meghívásának.

Héra volt a főszereplő, imádták a gyerekek. Forrás: JAVTagkönyvtár

 A szakember interaktív előadással várta a kétszáz érdeklődő diákot, akik a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolából és a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskolából érkeztek. Az élményszerű ismeretterjesztés sikeres volt a gyermekek körében. 


 

