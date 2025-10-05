1 órája
Mit keresett a bagoly a könyvtárban?
A József Attila Városi Tagkönyvtár gyermekkönyvtára évről évre csatlakozik az Állatvédelmi Témahét programjaihoz, melyek a környezettudatosságot, a természetvédelmet, valamint az állatokkal való felelős bánásmódot helyezik a középpontba, tájékoztatta lapunkat az intézmény.
Idén „Bagolyreptetés” címmel az Orosztonyban bejegyzett Gyöngybagolyvédelmi Alapítvány ügyvezetője, Dr. Klein Ákos biológus a Héra nevű gyöngybagollyal tett eleget a bibliotéka meghívásának.
A szakember interaktív előadással várta a kétszáz érdeklődő diákot, akik a Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskolából és a Zalaegerszegi Liszt Ferenc Általános Iskolából érkeztek. Az élményszerű ismeretterjesztés sikeres volt a gyermekek körében.
Tájátalakulás bagolyszemmel, egymillió hektár kivett földterület Magyarországon