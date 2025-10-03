Ez aztán a munkahely! Nem csak adományt gyűjtöttek, a blökiket is megsétáltatták a parkban (videó, galéria)

A polgármesteri hivatal „állatbarát munkahely”-ként szívesen csatlakozott az október 4-ei állatok világnapja rendezvényeihez. A „Hozd be a kedvenced!” elnevezésű kezdeményezésnek bizonyára lesz folytatása.

Az állatok világnapja alkalmából gyűjötték az adományokat, s a kiskedvencek fotóiból tabló készült.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

- Azok az emberek, akik állatokkal foglalkoznak vagy éppen különféle állatokat tartanak, gondoznak, azoknak az életére, lelkére is pozitív hatással van mindez. Vannak sajnos olyan kutyák, macskák, akiknek nincsen gazdája. A két zalaegerszegi egyesület kiválóan végzi a munkáját és gondoskodik a hontalan állatokról. A gyűjtés kezdeményezéseként a polgármesteri keretből ajánlottam fel 100-100 ezer forintot, valamint gyűjtöttük az adományokat – ezekkel a szavakkal köszöntötte a városvezető a megjelenteket.

Egy kis séta az Egészséges Zalaegerszeg program részeként az Állatok világnapja alkalmából.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Állatok világnapja legyen minden nap

A Bársonytalp Egyesület titkára, Müller Roxána, valamint a Bogáncs Állatmenhely képviseletében Németh Tamás köszönte meg a felajánlásokat, aki elmondta, jelenleg 220 állatnak biztosítanak helyet, s szívesen várják az érdeklődőket sétáltatásra. A hivatal előterében egy tablón a munkatársak a kis- vagy éppen nagyobb kedvenc fotóit helyezték el. A cicák és kutyusok mellett lovak, indiai futókacsák, nyuszik, teknősök és hüllők ugyancsak helyet kaptak. Az adomány átadása után a „Egészséges Zalaegerszeg Program" keretében a kutyák gazdáikkal közös sétára indultak a Vizslaparkba.