55 perce
Ez aztán a munkahely! Nem csak adományt gyűjtöttek, a blökiket is megsétáltatták a parkban (videó, galéria)
A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal dolgozói nemes cél érdekében gyűjtöttek adományokat pénteken délig. Az állatok világnapja alkalmából várták a felajánlásokat a Bogáncs Állatvédő Egyesület Állatmenhely és a Bársonytalp a cicákért Zala Egyesület részére. A két szervezet képviselőjét pénteken reggel Balaicz Zoltán polgármester fogadta, s nyújtotta át számukra az adományokat a városházán.
A kedvencekkel indultak a Vizslaparkba a polgármesteri hivatal dolgozói.
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
A polgármesteri hivatal „állatbarát munkahely”-ként szívesen csatlakozott az október 4-ei állatok világnapja rendezvényeihez. A „Hozd be a kedvenced!” elnevezésű kezdeményezésnek bizonyára lesz folytatása.
- Azok az emberek, akik állatokkal foglalkoznak vagy éppen különféle állatokat tartanak, gondoznak, azoknak az életére, lelkére is pozitív hatással van mindez. Vannak sajnos olyan kutyák, macskák, akiknek nincsen gazdája. A két zalaegerszegi egyesület kiválóan végzi a munkáját és gondoskodik a hontalan állatokról. A gyűjtés kezdeményezéseként a polgármesteri keretből ajánlottam fel 100-100 ezer forintot, valamint gyűjtöttük az adományokat – ezekkel a szavakkal köszöntötte a városvezető a megjelenteket.
Állatok világnapja legyen minden nap
A Bársonytalp Egyesület titkára, Müller Roxána, valamint a Bogáncs Állatmenhely képviseletében Németh Tamás köszönte meg a felajánlásokat, aki elmondta, jelenleg 220 állatnak biztosítanak helyet, s szívesen várják az érdeklődőket sétáltatásra. A hivatal előterében egy tablón a munkatársak a kis- vagy éppen nagyobb kedvenc fotóit helyezték el. A cicák és kutyusok mellett lovak, indiai futókacsák, nyuszik, teknősök és hüllők ugyancsak helyet kaptak. Az adomány átadása után a „Egészséges Zalaegerszeg Program" keretében a kutyák gazdáikkal közös sétára indultak a Vizslaparkba.
Állatok világnapja Zalaegerszegen, adománygyűjtés és sétaFotók: Mozsár Eszter
