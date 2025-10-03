október 3., péntek

Helga névnap

Állatok világnapja

55 perce

Ez aztán a munkahely! Nem csak adományt gyűjtöttek, a blökiket is megsétáltatták a parkban (videó, galéria)

Címkék#polgármesteri hivatal#Zaol videó#Egészséges Zalaegerszeg Program#Állatok világnapja#adomány

A Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal dolgozói nemes cél érdekében gyűjtöttek adományokat pénteken délig. Az állatok világnapja alkalmából várták a felajánlásokat a Bogáncs Állatvédő Egyesület Állatmenhely és a Bársonytalp a cicákért Zala Egyesület részére. A két szervezet képviselőjét pénteken reggel Balaicz Zoltán polgármester fogadta, s nyújtotta át számukra az adományokat a városházán.

Mozsár Eszter
A kedvencekkel indultak a Vizslaparkba a polgármesteri hivatal dolgozói.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A polgármesteri hivatal „állatbarát munkahely”-ként szívesen csatlakozott az október 4-ei állatok világnapja rendezvényeihez. A „Hozd be a kedvenced!” elnevezésű kezdeményezésnek bizonyára lesz folytatása. 

Az állatok világnapja alkalmából gyűjötték az adományokat, s a kiskedvencek fotóiból tabló készült. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

- Azok az emberek, akik állatokkal foglalkoznak vagy éppen különféle állatokat tartanak, gondoznak, azoknak az életére, lelkére is pozitív hatással van mindez. Vannak sajnos olyan kutyák, macskák, akiknek nincsen gazdája. A két zalaegerszegi egyesület kiválóan végzi a munkáját és gondoskodik a hontalan állatokról. A gyűjtés kezdeményezéseként a polgármesteri keretből ajánlottam fel 100-100 ezer forintot, valamint gyűjtöttük az adományokat – ezekkel a szavakkal köszöntötte a városvezető a megjelenteket.

Egy kis séta az Egészséges Zalaegerszeg program részeként az Állatok világnapja alkalmából. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Állatok világnapja legyen minden nap

A Bársonytalp Egyesület titkára, Müller Roxána, valamint a Bogáncs Állatmenhely képviseletében Németh Tamás köszönte meg a felajánlásokat, aki elmondta, jelenleg 220 állatnak biztosítanak helyet, s szívesen várják az érdeklődőket sétáltatásra. A hivatal előterében egy tablón a munkatársak a kis- vagy éppen nagyobb kedvenc fotóit helyezték el. A cicák és kutyusok mellett lovak, indiai futókacsák, nyuszik, teknősök és hüllők ugyancsak helyet kaptak. Az adomány átadása után a „Egészséges Zalaegerszeg Program" keretében a kutyák gazdáikkal közös sétára indultak a Vizslaparkba. 

Állatok világnapja Zalaegerszegen, adománygyűjtés és séta

Fotók: Mozsár Eszter

 


 

