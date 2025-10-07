október 7., kedd

Van, ami nem kor kérdése: idősek az aktív életért programról lesz szó a zalai városban

Nagykanizsán a Medgyaszay Házban október 9-én csütörtökön 10 órától a Monspart Sarolta Alapítvány és a MoSa Országos Gyalogló Klubhálózat ingyenes klubtalálkozót és nyílt napot szervez.

Benedek Bálint
Van, ami nem kor kérdése: idősek az aktív életért programról lesz szó a zalai városban

Nagykanizsán a Medgyaszay Ház ad helyet a regionális klubtalálkozónak

Fotó: Szakony Attila

A program célja, hogy minél több idős emberhez eljuttassák az üzenetet: a mozgás, a közösség, az egészségtudatosság nem kor kérdése. A rendezvény keretében tartalmas előadásokkal, közös gyaloglással és inspiráló beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Az eseményen itt lesz Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke, aki beszél a küldetésükről. Rajta kívül dr. Juhász Roland a Gondosóra programot mutatja be. Előadást tart még Sebestyén Andrea, aktív idősödés szaktanácsadó és stresszkezelő tréner, illetve Vass Bence dietetikus, sportedző, ezután pedig várostörténeti séta is várja a látogatókat.


 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
