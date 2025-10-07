Van, ami nem kor kérdése: idősek az aktív életért programról lesz szó a zalai városban

A program célja, hogy minél több idős emberhez eljuttassák az üzenetet: a mozgás, a közösség, az egészségtudatosság nem kor kérdése. A rendezvény keretében tartalmas előadásokkal, közös gyaloglással és inspiráló beszélgetésekkel várják az érdeklődőket. Az eseményen itt lesz Monszpart Zsolt, a Monspart Sarolta Egészséges Életmódért Alapítvány elnöke, aki beszél a küldetésükről. Rajta kívül dr. Juhász Roland a Gondosóra programot mutatja be. Előadást tart még Sebestyén Andrea, aktív idősödés szaktanácsadó és stresszkezelő tréner, illetve Vass Bence dietetikus, sportedző, ezután pedig várostörténeti séta is várja a látogatókat.



