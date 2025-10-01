október 1., szerda

Malvin névnap

1970-ben ballagtak

1 órája

55 év múltán ismét találkoztak az osztálytársak - "Ahogy fogy a jövő, annál drágább lesz a múlt"

#Sebők András#Hévíz#osztálytalálkozó

Ötvenöt éve ballagtak el a hévízi általános iskolából, s most újra találkoztak az egykori diákok.

Péter B. Árpád

Mint a szervező, Sebők András elmondta, "beszélgettünk, emlékeztünk, nevettünk, de azért néhány könnycsepp is legurult néha az örökifjú arcokon". A résztvevők szeretettel emlékeztek Takács Károlyné Ilike osztályfőnökükre, tanáraikra és a már eltávozott diáktársaikra. Mementóként egy emléktáblát is állítottak tiszteletükre az 1970-ben elballagott 8. a-sok és b-sek.

55 év után ismét találkoztak. Forrás: Sebők András

"Ezután cél az örökifjú diákvidámság", jegyezték meg a résztvevők, akik az iskolából a Hofbräu étterembe mentek, ahol közös vacsora, zene és tánc várta őket, árulta el Sebők András, aki egy idézettel jellemezte az 55. évforduló élményét: "Ahogy fogy a jövő, annál drágább lesz a múlt". S arra biztatott mindenkit, mivel a diákévek feledhetetlenek, törekedjenek a találkozásokra. 

Az évfordulón emléktábla került az iskola falára
Forrás: Sebők András

 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
