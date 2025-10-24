„Már lapátolni lehetett a vedlést” – Sokkoló eset egy zalai panelházban, de egész Európát sújtja ez az invázió

A beol.hu számolt be nemrég ágyi poloska fertőzésről, Békésben egy családban csak az apát csípték, a feleséget és gyerekeket nem. Meglepő tulajdonság, hogy képesek csak azt csípni, akinek először kóstolták meg a vérét. Az ágyi poloska a barlangok óta velünk van. Sárgás, vöröses barna, lencsenagyságú, vak rovarról van szó, amelynek mozgása lassú, ellenben kifinomultak az érzékszervei, reagálnak a testhőmérsékletre és a szén-dioxidra.

Az ágyi poloska csípése vörös, viszkető foltokat okoz a bőrön

Az ágyi poloska irtása komoly kihívás elé állítja a szakembereket is. Hogy Zalában hol tart az ágyi poloska terjedése, arról Kovács Viktor egészségügyi kártevőírtó, rágcsálóírtó, egészségügyi gázmester számolt be, aki Nagykanizsán és térségében foglalkozik többek között ágyi poloska irtással.

Honnan jön az ágyi poloska?

- Az ágyi poloska passzívan terjed, lakóépületen belül tudnak mozogni, de rejtőzködnek, ha megmozdul a levegő megmerevednek – kezdte. - Akkor jönnek elő, ha az ágyban meleget éreznek és ekkor csípnek. Most egész Európában magasabb ágyi poloska jelenlét figyelhető meg, de hazánkban és Zalában is állandóan jelen van. Az országon belül vélhetően az idegenforgalom is terjeszti, akár egy jó szállodából is hazahozhatjuk, de bekerülhetnek használt, kitett bútorokkal is egy-egy lakásba ezek a rovarok, sőt, használt műszaki eszközökkel, festménnyel is haza lehet vinni. Ágymatracba, az ágy szövetébe, a szövetes részekbe, és tulajdonképpen bárhova képesek elbújni.

Felhívta a figyelmet Kovács Viktor arra is, hogy a jogszabály szerint hasznát holmit kártevő mentesen lehet forgalom hozni, eladni, bolhapiacon is. Jogosan feltételezhetjük, hogy ezt nem mindenki tartja be.

Zalában is vannak durva esetek

Miután beköltözött, az ágyi poloska pár hét alatt elkezd szaporodni, ehhez vérre van szüksége. Zalában is megjelenik családi házban, panellakásban, hajléktalan szállón is. Az ágyi poloska jelei könnyen észrevehetők, hiszen csípnek a rovarok, de nem biztos, hogy az érintettek időben foglalkoznak ezzel.

- Vannak olyanok, akik már csak akkor lépnek, ha nagyon elszaporodtak és nem hagyják aludni és az ágyi poloska fertőzés már olyan erős, hogy millió szám vannak a szobában - magyarázta. - Akik hamar észreveszik és reagálnak rá, ők jobban járnak, könnyebb és olcsóbb is megoldani a problémát.