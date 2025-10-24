2 órája
„Már lapátolni lehetett a vedlést” – Sokkoló eset egy zalai panelházban, de egész Európát sújtja ez az invázió
Az okokat nem ismerik, de emelkedik hazánkban is az ágyi poloska fertőzések száma. A tiszta környezet sem jelent védelmet a rovarok ellen, az ágyi poloska rejtőzködve gyorsan szaporodik, egészségügyi problémákat is okozhat. Arról, hogy Zalában mi a helyzet, szakembert kérdeztünk.
Az ágyi poloska akár egy nyaralás után is "társunkká" válhat, velünk tarthat otthonunkba
Forrás: Illusztráció / Shutterstock
Fotó: New Africa
A beol.hu számolt be nemrég ágyi poloska fertőzésről, Békésben egy családban csak az apát csípték, a feleséget és gyerekeket nem. Meglepő tulajdonság, hogy képesek csak azt csípni, akinek először kóstolták meg a vérét. Az ágyi poloska a barlangok óta velünk van. Sárgás, vöröses barna, lencsenagyságú, vak rovarról van szó, amelynek mozgása lassú, ellenben kifinomultak az érzékszervei, reagálnak a testhőmérsékletre és a szén-dioxidra.
Az ágyi poloska irtása komoly kihívás elé állítja a szakembereket is. Hogy Zalában hol tart az ágyi poloska terjedése, arról Kovács Viktor egészségügyi kártevőírtó, rágcsálóírtó, egészségügyi gázmester számolt be, aki Nagykanizsán és térségében foglalkozik többek között ágyi poloska irtással.
Honnan jön az ágyi poloska?
- Az ágyi poloska passzívan terjed, lakóépületen belül tudnak mozogni, de rejtőzködnek, ha megmozdul a levegő megmerevednek – kezdte. - Akkor jönnek elő, ha az ágyban meleget éreznek és ekkor csípnek. Most egész Európában magasabb ágyi poloska jelenlét figyelhető meg, de hazánkban és Zalában is állandóan jelen van. Az országon belül vélhetően az idegenforgalom is terjeszti, akár egy jó szállodából is hazahozhatjuk, de bekerülhetnek használt, kitett bútorokkal is egy-egy lakásba ezek a rovarok, sőt, használt műszaki eszközökkel, festménnyel is haza lehet vinni. Ágymatracba, az ágy szövetébe, a szövetes részekbe, és tulajdonképpen bárhova képesek elbújni.
Felhívta a figyelmet Kovács Viktor arra is, hogy a jogszabály szerint hasznát holmit kártevő mentesen lehet forgalom hozni, eladni, bolhapiacon is. Jogosan feltételezhetjük, hogy ezt nem mindenki tartja be.
Zalában is vannak durva esetek
Miután beköltözött, az ágyi poloska pár hét alatt elkezd szaporodni, ehhez vérre van szüksége. Zalában is megjelenik családi házban, panellakásban, hajléktalan szállón is. Az ágyi poloska jelei könnyen észrevehetők, hiszen csípnek a rovarok, de nem biztos, hogy az érintettek időben foglalkoznak ezzel.
- Vannak olyanok, akik már csak akkor lépnek, ha nagyon elszaporodtak és nem hagyják aludni és az ágyi poloska fertőzés már olyan erős, hogy millió szám vannak a szobában - magyarázta. - Akik hamar észreveszik és reagálnak rá, ők jobban járnak, könnyebb és olcsóbb is megoldani a problémát.
Olyan zalai esetről is beszámolt Kovács Viktor, mikor egy 10 emeletes panelház több lakásában is megjelentek az ágyi poloskák, de csak nehezen derült ki hol van a gócpont, mert a leginkább fertőzött lakásban nem foglalkoztak a problémával, pedig már a sarkok tele voltak, a kitin vedlésüket lapátolni lehetett, vagyis már több éve szaporodtak ott folyamatosan.
- Ha ezt eltitkolják bármely okból, akkor annyira elszaporodnak és terjednek, hogy nehéz tőlük megszabadulni - magyarázta. - Az óvó rendszabályokat is be kell tartani, vagyis nem lehet addig visszavenni a szobát, lakóhelyet, amíg a fertőzöttség el nem múlik, vagyis az eredményes irtáshoz a lakó együttműködése és fegyelmezettsége is szükséges.
Az ágyi poloska fóbiát is okozhat
Az ágyi poloska csípése vörös, viszkető kiütéseket és duzzanatot okoz, melyek közepén gyakran egy sötétebb pont található. A csípések sorban vagy csoportokban jelennek meg, és leginkább az alvás közben szabadon maradt testrészeken láthatók. A viszketés intenzív lehet, és akár több napig, akár 1-2 hétig is eltarthat. Az egészségügyi kártevő emellett közérzeti ártalmat tud okozni, van, aki beletébolyodik, hogy nem tud megszabadulni az ágyi poloskától és csípkedik. Eme mechanizmusuk kifinomult, „fájdalomcsillapítót” is tartalmaz, így éjszaka senkit nem ébresztenek fel, egyébként is a mélyalvás fázisában csípnek, gyakorlatilag azon a testrészen, amit elérnek. Aki erősen érzékeny a kitinre, náluk akár ekcémás jellegű, gyulladásos problémák is megjelenhet.
Az ágyi poloska elleni védekezés – Házi praktikákkal ne is próbálkozzunk
Házi praktikákkal lehetetlen velük felvenni harcot, mivel
- gyorsan szaporodnak,
- elég hamar elérik a kritikus tömeget, így a boltban kapható ellenszereknek nincs hatástartóssága.
- A kártevőírtót is megizzasztja ez a munka, minden meg kell mozgatni, forgatni, el kell pakolni, a textíliákat 60 fokon ki kell mosni, a porszívó zsákját eldobni, a porzsákot el kell égetni. Amolyan taktikai rendetlenséget kell csinálni. Ezután invazívan lepermetezünk mindent, illetve mi még ezt fokozzuk hideg köddel is, amiben van kiűző hatóanyag és mindenhova elér - avatott be amunka dandárjába Kovács Viktor.
Arról, hogy a kártevőírtás mennyibe is kerül itt írtunk korábban.