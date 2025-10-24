október 24., péntek

A tó tükrében

4 órája

A hosszú hétvége, egyben az őszi szünet első napja sokakat csalt a szabadba.

Keszey Ágnes
Séta a gyönyörű őszi Balatonnál – sokan élvezték a hosszú hétvége első napját Keszthelyen (képgaléria)

Sokakat csalt a szabadba a kellemes őszi idő a hosszú hétvége első napján, csütörtökön

Fotó: Keszey Ágnes

Nemzeti ünnepünk, október 23-a a hosszú hétvége első napja, egyben az iskolai őszi szünet kezdete, így sok mindenkinek lehetősége volt a pihenésre, kikapcsolódásra. A kissé borongós, ugyanakkor igencsak kellemes őszi idő sokakat csalt ki a szabadba Keszthelyen is.  A belváros és a Balaton-part is kedvelt úti cél volt: voltak, akik futottak, sokan sétáltak, beszélgettek, vagy egyszerűen csak ültek egy padon és csodálták a tó és az őszi természet szépségeit, s a horgászoknak is kedvezett az időjárás, hogy várják a kapást a tóparton. 

Sokakat csalt a Balaton-partra a kellemes őszi idő

Fotók: Keszey Ágnes

 

 

 

