Séta a gyönyörű őszi Balatonnál – sokan élvezték a hosszú hétvége első napját Keszthelyen (képgaléria)

Nemzeti ünnepünk, október 23-a a hosszú hétvége első napja, egyben az iskolai őszi szünet kezdete, így sok mindenkinek lehetősége volt a pihenésre, kikapcsolódásra. A kissé borongós, ugyanakkor igencsak kellemes őszi idő sokakat csalt ki a szabadba Keszthelyen is. A belváros és a Balaton-part is kedvelt úti cél volt: voltak, akik futottak, sokan sétáltak, beszélgettek, vagy egyszerűen csak ültek egy padon és csodálták a tó és az őszi természet szépségeit, s a horgászoknak is kedvezett az időjárás, hogy várják a kapást a tóparton.