Új dolgoznak, ahogy a nagyszüleik! Felélesztik a majdnem feledésbe merült kismesterséget

Minderről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be lapunknak. Mint mondta, miután Murarátkán eddig is nagy sikere volt a szakköri tevékenységeknek, nem volt kérdés számukra, hogy csatlakoznak az újabb évadhoz, mint ahogy az sem, hogy időnként kézműves foglalkozásokat is szerveznek a településen. A vesszőfonást most azért választották, mert Murarátkán mindig is hagyománya volt ennek a falusi-paraszti életmódhoz kapcsolódó kismesterségnek, az alapvetően önellátó életmódra berendezkedett lakosok saját maguk fonták a kosaraikat. Ugyan a mesterség gyakorlatilag kihalt, de a Zajkon élő Lőrincz Istvánnak köszönhetően nemcsak a majdnem feledésbe merült tudást sikerült feleleveníteniük a helyieknek, de egyre többen kezdtek el művészi igényességgel foglalkozni a vesszőfonással.

A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A Szakkör program évek óta sikeresen zajlik Murarátkán. Minden évad végén kiállítást rendeznek az elkészült alkotásokból

Fotó: Gyuricza Ferenc

A Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az alapanyagot az A Szakkör programhoz

Hasonló utat járt be a makramé is. Mivel alapszinten a falu lakói közül többen is megismerkedtek a kézimunkázás ezen formájával, így hamar igény mutatkozott a folytatásra. A most induló évadban már középhaladó szintű foglalkozásokat tartottak Mikó Lajosné szakmai irányításával. A szakkörökre öt-öt fő jelentkezését várták, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet ekkora létszámhoz biztosítja az alapanyagot és a munkálatokhoz szükséges eszközöket. Mindkét tevékenységből 20-20 foglalkozást terveznek, melyek végén – akárcsak az előző évadban – kiállítás során mutatják be az elkészült alkotásokat.