október 29., szerda

Nárcisz névnap

12°
+13
+6
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szakköri program

1 órája

Új dolgoznak, ahogy a nagyszüleik! Felélesztik a majdnem feledésbe merült kismesterséget

Címkék#kézműves#vesszőfonás#makramé#szakkör#Nemzeti Művelődési Intézet

A közelmúltban újra benépesült a murarátkai faluház, október közepén ugyanis kezdetét vette a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott kézműves program újabb évada. A dél-zalai településen az A Szakkör sorozat keretében ezúttal két tevékenység, vesszőfonás és makramé közül választhattak a jelentkezők.

Gyuricza Ferenc

Minderről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be lapunknak. Mint mondta, miután Murarátkán eddig is nagy sikere volt a szakköri tevékenységeknek, nem volt kérdés számukra, hogy csatlakoznak az újabb évadhoz, mint ahogy az sem, hogy időnként kézműves foglalkozásokat is szerveznek a településen. A vesszőfonást most azért választották, mert Murarátkán mindig is hagyománya volt ennek a falusi-paraszti életmódhoz kapcsolódó kismesterségnek, az alapvetően önellátó életmódra berendezkedett lakosok saját maguk fonták a kosaraikat. Ugyan a mesterség gyakorlatilag kihalt, de a Zajkon élő Lőrincz Istvánnak köszönhetően nemcsak a majdnem feledésbe merült tudást sikerült feleleveníteniük a helyieknek, de egyre többen kezdtek el művészi igényességgel foglalkozni a vesszőfonással.

A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A Szakkör program évek óta sikeresen zajlik Murarátkán. Minden évad végén kiállítást is rendeznek az elkészült alkotásokból
A Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott A Szakkör program évek óta sikeresen zajlik Murarátkán. Minden évad végén kiállítást rendeznek az elkészült alkotásokból
Fotó: Gyuricza Ferenc

A Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az alapanyagot az A Szakkör programhoz

Hasonló utat járt be a makramé is. Mivel alapszinten a falu lakói közül többen is megismerkedtek a kézimunkázás ezen formájával, így hamar igény mutatkozott a folytatásra. A most induló évadban már középhaladó szintű foglalkozásokat tartottak Mikó Lajosné szakmai irányításával. A szakkörökre öt-öt fő jelentkezését várták, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet ekkora létszámhoz biztosítja az alapanyagot és a munkálatokhoz szükséges eszközöket. Mindkét tevékenységből 20-20 foglalkozást terveznek, melyek végén – akárcsak az előző évadban – kiállítás során mutatják be az elkészült alkotásokat.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu