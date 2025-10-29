1 órája
Új dolgoznak, ahogy a nagyszüleik! Felélesztik a majdnem feledésbe merült kismesterséget
A közelmúltban újra benépesült a murarátkai faluház, október közepén ugyanis kezdetét vette a Nemzeti Művelődési Intézet által támogatott kézműves program újabb évada. A dél-zalai településen az A Szakkör sorozat keretében ezúttal két tevékenység, vesszőfonás és makramé közül választhattak a jelentkezők.
Minderről Gyergyák Zoltán polgármester számolt be lapunknak. Mint mondta, miután Murarátkán eddig is nagy sikere volt a szakköri tevékenységeknek, nem volt kérdés számukra, hogy csatlakoznak az újabb évadhoz, mint ahogy az sem, hogy időnként kézműves foglalkozásokat is szerveznek a településen. A vesszőfonást most azért választották, mert Murarátkán mindig is hagyománya volt ennek a falusi-paraszti életmódhoz kapcsolódó kismesterségnek, az alapvetően önellátó életmódra berendezkedett lakosok saját maguk fonták a kosaraikat. Ugyan a mesterség gyakorlatilag kihalt, de a Zajkon élő Lőrincz Istvánnak köszönhetően nemcsak a majdnem feledésbe merült tudást sikerült feleleveníteniük a helyieknek, de egyre többen kezdtek el művészi igényességgel foglalkozni a vesszőfonással.
A Nemzeti Művelődési Intézet biztosítja az alapanyagot az A Szakkör programhoz
Hasonló utat járt be a makramé is. Mivel alapszinten a falu lakói közül többen is megismerkedtek a kézimunkázás ezen formájával, így hamar igény mutatkozott a folytatásra. A most induló évadban már középhaladó szintű foglalkozásokat tartottak Mikó Lajosné szakmai irányításával. A szakkörökre öt-öt fő jelentkezését várták, hiszen a Nemzeti Művelődési Intézet ekkora létszámhoz biztosítja az alapanyagot és a munkálatokhoz szükséges eszközöket. Mindkét tevékenységből 20-20 foglalkozást terveznek, melyek végén – akárcsak az előző évadban – kiállítás során mutatják be az elkészült alkotásokat.