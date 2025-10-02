október 2., csütörtök

Lenti főhajtás

1 órája

A hős tisztek áldozata – az aradi vértanúkra emlékeznek hétfőn

Címkék#rendezvény#polgármester#Horváth László

Lentiben október 6-án, hétfőn emlékeznek meg az aradi vértanúkról.

Korosa Titanilla

Az ünnepi megemlékezésen az Október 6-i emlékparkban 16.30-kor Horváth László, Lenti polgármestere mond emlékező beszédet. A rendezvényen közreműködnek a Zalaegerszegi SZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanulói. 

 

A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
