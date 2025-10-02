Lenti főhajtás
1 órája
A hős tisztek áldozata – az aradi vértanúkra emlékeznek hétfőn
Lentiben október 6-án, hétfőn emlékeznek meg az aradi vértanúkról.
Az ünnepi megemlékezésen az Október 6-i emlékparkban 16.30-kor Horváth László, Lenti polgármestere mond emlékező beszédet. A rendezvényen közreműködnek a Zalaegerszegi SZC Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola tanulói.
