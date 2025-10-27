Történelmi átalakulás előtt a hévízi Tófürdő: ők fognak dönteni

Állandó tag lesz Hévízről Naszádos Péter polgármester és Vasas Ottó főépítész. Javaslattételi joggal pedig a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, a TDM-szervezet, a Hello Hévíz vállalkozói szövetség, illetve a város szállodáinak delegáltja vesz részt a munkában. A hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésének előkészítése gőzerővel tart, addig pedig egy úgynevezett úszó sziget szolgálja majd a vendégeket, hiszen a központi épületet lezárták.

Ők próbálják előremozdítani a hévízi Tófürdő ügyét: Morvai Anikó, Gyutai-Szalay Nikoletta, Sipos Péter, Naszádos Péter, Vasas Ottó és Bruncsicsné Andrea

Fotó: Gelencsér Ákos

A hévízi Tófürdő megújulása

– Főépítészünk és jómagam a munkacsoport belső tagjai leszünk, szavazati jogkörrel a tervpályázat kiírásakor, ami a nagyprojektet illetően nagy valószínűséggel jövő márciusban várható – mondta el Naszádos Péter, Hévíz polgármestere. – Ami fontos, hogy a tervpályázat nemcsak a tó központi épületére vonatkozik, hanem a teljes 63 hektárra, tehát a mocsári fenyőkre, a véderdőre, a kórházunkra, a téli fürdőre és a tófürdő minden épületére.

A varázslat „ezer” színe. A tervek szerint hamarosan megkezdődik a megújulás

Forrás: Tófürdő

Egyeztetnek

A négy további hévízi tag pedig tárgyalási jogkörrel vesz majd részt a koncepció előkészítő munkájában.

– Minden tag leül majd saját szervezetének elnökségével, hogy összegyűjtsék a javaslatokat. Ezeket egyeztetni fogjuk, s mindenképpen úgy szeretnénk részt venni a munkacsoport tevékenységében, hogy Hévíz városa, a civil szervezeteivel együtt, egységes álláspontot tudjon képviselni – szögezte le Naszádos Péter.

A központi épület most le van zárva, de hamarosan elkészül az úszó sziget, így újra lesz fedett lehetőség is

Forrás: Tófürdő

E feladat Bruncsicsné Andreára, Sipos Péterre, Morvai Anikóra és Gyutai-Szalay Nikolettára vár.