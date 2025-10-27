1 órája
Történelmi átalakulás előtt a hévízi Tófürdő: ők fognak dönteni
Hamarosan munkacsoport alakul, amely a hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztését koordinálja. Ebben három tárca: a belügyi, az építési és közlekedési, valamint a nemzetgazdasági vesz részt, és a fürdőváros is delegálhat két tagot. Emellett a hévízi Tófürdőről szóló tárgyalások során négy hévízi szervezet egy-egy delegáltja is ott lesz majd a tárgyalóasztalnál.
Állandó tag lesz Hévízről Naszádos Péter polgármester és Vasas Ottó főépítész. Javaslattételi joggal pedig a Hévízi Szobakiadók Szövetsége, a TDM-szervezet, a Hello Hévíz vállalkozói szövetség, illetve a város szállodáinak delegáltja vesz részt a munkában. A hévízi Tófürdő és a kórház fejlesztésének előkészítése gőzerővel tart, addig pedig egy úgynevezett úszó sziget szolgálja majd a vendégeket, hiszen a központi épületet lezárták.
A hévízi Tófürdő megújulása
– Főépítészünk és jómagam a munkacsoport belső tagjai leszünk, szavazati jogkörrel a tervpályázat kiírásakor, ami a nagyprojektet illetően nagy valószínűséggel jövő márciusban várható – mondta el Naszádos Péter, Hévíz polgármestere. – Ami fontos, hogy a tervpályázat nemcsak a tó központi épületére vonatkozik, hanem a teljes 63 hektárra, tehát a mocsári fenyőkre, a véderdőre, a kórházunkra, a téli fürdőre és a tófürdő minden épületére.
Egyeztetnek
A négy további hévízi tag pedig tárgyalási jogkörrel vesz majd részt a koncepció előkészítő munkájában.
– Minden tag leül majd saját szervezetének elnökségével, hogy összegyűjtsék a javaslatokat. Ezeket egyeztetni fogjuk, s mindenképpen úgy szeretnénk részt venni a munkacsoport tevékenységében, hogy Hévíz városa, a civil szervezeteivel együtt, egységes álláspontot tudjon képviselni – szögezte le Naszádos Péter.
E feladat Bruncsicsné Andreára, Sipos Péterre, Morvai Anikóra és Gyutai-Szalay Nikolettára vár.
Változások a Tófürdőben
- az úszó sziget építésének idejére a Tófürdő területén létszámkorlátot vezetnek be
- október 26. és február 8. között 8.30-kor nyitnak és 16.00 óra lesz a fürdési és wellnessidő vége, február 9-től március 28-ig pedig 9 és 17 óra között fürdőzhetnek a vendégek
- november 3-tól a Hévízi Tófürdő vendégei az Ady utca felőli bejáraton és a Festetics Fürdőházon keresztül léphetnek be.